La BEI et l’État colombien ont signé une déclaration d’intention visant à lancer le processus de transition énergétique dans le pays, lors de la Conférence des Nations unies sur les changements climatiques organisée en Égypte.

La déclaration d’intention conjointe du ministère des mines et de l’énergie de la République de Colombie et de la Banque européenne d’investissement soutiendra une transition énergétique juste en Colombie, en mettant l’accent sur l’hydrogène vert et d’autres technologies vertes.

La ministre des mines et de l’énergie, Irene Vélez Torres, et le président de la BEI, Werner Hoyer, ont signé cet accord au pavillon de la Colombie, lors de la COP 27 qui s’est tenue en Égypte. Le Président de la Colombie, Gustavo Petro, le ministre colombien des affaires étrangères, Alvaro Leyva Duran et d’autres dignitaires de haut niveau ont assisté à la cérémonie de signature qui s’est déroulée à Charm El-Cheikh, en Égypte.

Werner Hoyer, président de la BEI, a déclaré lors de la cérémonie de signature à la COP 27 : « La Banque européenne d’investissement est résolue à soutenir l’action mondiale pour le climat grâce à des technologies et solutions innovantes, telles que celles liées à l’hydrogène vert. L’accord annoncé aujourd’hui à la COP 27 prépare le terrain au renforcement du partenariat entre l’UE et l’État colombien, visant à atteindre d’ambitieux objectifs climatiques et une transition énergétique juste et équitable. La BEI est aux côtés de la Colombie depuis plus de 15 ans et se félicite du rôle clé qu’elle joue dans le cheminement important du pays, aligné sur notre vision mondiale de banque européenne du climat. »

Commentant l’accord, la ministre colombienne des mines et de l’énergie, Irene Vélez Torres a affirmé : « Pour mettre en œuvre la transition énergétique juste, la Colombie a besoin d’un appui international. La communauté internationale a joué un rôle fondamental dans la recherche d’une paix totale dans notre pays ; elle jouera un rôle tout aussi crucial pour soutenir les communautés énergétiques et l’économie productive dans le cadre de la transition énergétique. Nous avons besoin de technologies, de connaissances et de financements pour développer et déployer l’énergie verte qu’apportent l’hydrogène, la géothermie, les installations solaires et éoliennes. »

Soutenir la promotion de l’énergie propre en Colombie

La déclaration signée aujourd’hui accélérera le passage d’un bouquet énergétique dominé par les combustibles fossiles à un portefeuille plus diversifié, et encouragera la Colombie à utiliser pleinement son potentiel pour donner la priorité aux sources d’énergie renouvelables, y compris le solaire, l’éolien, l’hydrogène vert et l’énergie géothermique.

Cette déclaration commune consacre l’intention de promouvoir un processus de production d’énergie plus démocratique, de travailler avec de nouveaux fournisseurs d’énergie et de garantir la participation inclusive et active des communautés locales au processus de transition.

La BEI à la COP 27

Informations générales

La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Le Groupe BEI a adopté la Feuille de route de la banque du climat pour l’aider à réaliser son programme ambitieux visant à soutenir la mobilisation de 1 000 milliards d’euros d’investissements pour l’action en faveur du climat et la durabilité environnementale de 2021 à 2030 et à porter la part des financements que la BEI leur consacre à plus de 50 % d’ici à 2025. Dans le cadre de la Feuille de route, depuis début 2021, toutes les nouvelles opérations du Groupe BEI sont alignées sur les objectifs et principes de l’accord de Paris.

BEI Monde, la nouvelle branche spécialisée du Groupe BEI, a pour ambition d’accroître l’impact des partenariats internationaux et du financement du développement. BEI Monde est conçue de manière à favoriser un partenariat plus fort et plus ciblé au sein de l’Équipe Europe aux côtés d’autres institutions de financement du développement et de la société civile. BEI Monde rapproche le Groupe BEI des populations, des entreprises et des institutions locales par l’intermédiaire de ses bureaux répartis dans le monde.

