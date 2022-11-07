Leonardo et la Banque européenne d’investissement (BEI) ont signé ce jour un contrat de financement de 260 millions d’EUR. Le prêt « lié à la durabilité » vise la promotion d’activités de R-D et d’innovation relatives aux hélicoptères, et à la sécurité et l’électronique militaires et spatiales, ainsi que d’activités de recherche menées par Leonardo Labs, contribuant dans le même temps à la lutte contre le changement climatique.

Le financement, qui aura une durée maximum de 12 ans et un différé d’amortissement pouvant aller jusqu’à quatre ans, prévoit un ajustement de la marge sur la base de la réalisation par Leonardo de certains indicateurs de résultats (PIR) liés aux objectifs fixés en matière sociale, environnementale, et de gouvernance.

« L’opération signée aujourd’hui est le fruit d’un dialogue de longue date entre la BEI et Leonardo, et elle confirme notre appui à l’excellence technologique en Italie. De 2009 à ce jour, la Banque de l’UE a en effet soutenu Leonardo au moyen de quatre accords représentant un montant de 1,26 milliard d’EUR, dans le but de promouvoir la mise au point de produits et technologies de pointe à double usage, civil et militaire, dans les domaines de la défense, de la sécurité et de l’industrie spatiale », a déclaré Gelsomina Vigliotti, vice-présidente de la BEI.

Alessandro Profumo, PDG de Leonardo : « Ce financement permettra à Leonardo de disposer d’une contribution importante destinée aux investissements présentant une forte dimension technologique dans le domaine des hélicoptères, de la sécurité, des infrastructures informatiques, de l’électronique commerciale et de l’industrie spatiale, ou à l’appui de Leonardo Labs, qui ont trait au développement de nouvelles technologies de pointe. Il s’agit du premier financement dans le secteur de l’aéronautique et de la défense dans le cadre duquel l’un des objectifs retenus en matière environnementale, sociale et de gouvernance est lié à la technologie, et en particulier l’augmentation de la puissance de calcul par habitant de Leonardo, en tant que catalyseur clé et moteur pour nos activités de recherche, de simulation numérique, d’analyse de mégadonnées et d’intelligence artificielle. L’autre indicateur de résultats concerne la réduction des émissions de CO 2 , conclut Alessandro Profumo, qui vient asseoir l’engagement de Leonardo en faveur de la lutte contre les changements climatiques ».

Le concours de la BEI permettra à Leonardo d’avoir accès à un instrument de financement à long terme à des conditions plus avantageuses que celles offertes tant sur le marché bancaire que sur le marché obligataire, ainsi que de bénéficier de souplesse pour le décaissement du prêt, qui sera possible au cours des 15 prochains mois.

Il s’agit de la quatrième opération entre la BEI et Leonardo. La première, d’un montant de 500 millions d’EUR, a été intégralement remboursée ; conclue en 2009, elle était destinée à soutenir la mise au point et la production de composants aéronautiques innovants du point de vue technologique ; la seconde, d’un montant de 300 millions d’EUR, remonte à 2018, et la troisième, conclue en 2020, portait sur un financement supplémentaire de 200 millions d’EUR à l’appui de projets d’investissement dans quatre domaines d’intervention spécifiques : le développement de produits de haute technologie dans le secteur des hélicoptères, la cybersécurité, la fabrication avancée (industrie 4.0) et les investissements dans les zones de cohésion.

Informations générales

La Banque européenne d’investissement (BEI) finance des projets dans quatre domaines prioritaires : les infrastructures, l’innovation, le climat et l’environnement et les petites et moyennes entreprises (PME). Entre 2019 et 2021, le Groupe BEI a financé des projets en Italie à hauteur de plus de 36 milliards d’EUR.

L’initiative stratégique pour la sécurité européenne a pour but de mobiliser des investissements en faveur des systèmes européens de sécurité et de défense à double usage en soutenant l’industrie technologique européenne et les infrastructures civiles pour la sécurité européenne. En fonction de la demande, l’initiative permettra d’allouer jusqu’à 6 milliards d’EUR d’investissements pour des projets admissibles. Conformément à ses politiques, la BEI ne peut pas financer des investissements dans le domaine de la défense de base, tels que ceux dans le secteur de l’armement. Les projets au titre de l’initiative stratégique pour la sécurité européenne doivent être à double usage et être motivés principalement par leurs applications civiles, c’est-à-dire qu’ils doivent être principalement utilisés à des fins civiles.

Leonardo, une entreprise mondiale de haute technologie, est l’une des premières entreprises au monde dans les domaines de l’aérospatiale, de la défense et de la sécurité et la principale entreprise industrielle italienne. Organisée autour de cinq divisions opérationnelles, elle est très bien implantée dans le secteur industriel en Italie, au Royaume-Uni, en Pologne et aux États-Unis, où elle exerce ses activités également par l’intermédiaire d’entreprises qu’elle contrôle telles que Leonardo DRS (électronique de défense), de coentreprises et d’entreprises dans lesquelles elle possède des parts, comme ATR, MBDA, Telespazio, Thales Alenia Space et Avio. Présente sur les principaux marchés internationaux, l’entreprise s’appuie les segments dans lesquels elle occupe une position de chef de file sur les plans de la technologie et des produits, tels que les hélicoptères, l’aviation, les composants pour l’aéronautique, l’électronique, les solutions de cybersécurité et de sécurité et l’espace. Cotée à la Bourse de Milan (LDO), Leonardo a enregistré en 2021 un chiffre d’affaires consolidé de 14,1 milliards d’EUR et investi 1,8 milliard d’EUR dans la recherche-développement. La société figure depuis 2010 dans les indices de durabilité Dow Jones (DJSI), et en 2021 également, elle compte toujours parmi les entreprises chefs de file mondiales pour ce qui est de la durabilité. Elle est également reprise dans l’indice MIB ESG.