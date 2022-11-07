© Endesa

Il s’agit du premier prêt de la BEI à l’appui des réseaux intelligents en Espagne qui est assorti d’indicateurs de réduction des émissions directes.

Endesa et la Banque européenne d’investissement (BEI) concluent un nouveau financement lié à la durabilité pour accélérer la transition énergétique. Ricardo Mourinho Félix, vice-président de la BEI, et Luca Passa, directeur financier d’Endesa, ont signé ce jour à Madrid un prêt de 250 millions d’EUR destiné à financer des investissements qui seront mis en œuvre par la filiale d’Endesa chargée des réseaux, e-distribución, au cours de la période 2022-2024. Les fonds soutiendront l’amélioration, la modernisation et l’expansion des réseaux de distribution d’électricité.

Il s’agit du premier prêt lié à la durabilité accordé par la banque de l’UE pour financer des réseaux de distribution en Espagne ; les conditions financières sont assorties d’un objectif de réduction des émissions directes de l’entreprise (GES de catégorie 1).

L’opération confirme l’engagement commun de la BEI et d’Endesa en faveur de la finance durable et représente une étape importante pour l’action de modernisation des infrastructures électriques menée par l’entreprise dans le but ultime de renforcer la sécurité et la qualité de l’approvisionnement et, partant, de faciliter la transition énergétique et l’électrification de l’économie. Les fonds permettront d’accélérer la transformation numérique, l’automatisation et l’incorporation de capteurs dans les réseaux, avec à la clé des infrastructures électriques plus efficaces et résilientes qui contribuent à la transition énergétique en assurant l’intégration des énergies renouvelables, le déploiement de véhicules électriques ou la promotion de l’autoconsommation.

Luca Passa, directeur financier d’Endesa : « Cette opération renforce l’engagement commun d’Endesa et de la BEI en faveur de la finance durable. La relation que nous entretenons s’est traduite au cours de l’année écoulée par la signature des deux premières opérations de financement lié à la durabilité en Espagne, d’un montant de 250 millions d’EUR chacune, pour la construction de centrales de production d’énergie renouvelable, et elle se poursuit maintenant avec une ligne de crédit destinée à soutenir les réseaux intelligents. Les deux éléments que sont les énergies renouvelables et les réseaux sont essentiels à la conception d’un nouveau modèle énergétique qui appuie la transition vers la décarbonation et renforce notre indépendance énergétique. »

Ricardo Mourinho Félix, vice-président de la BEI : « À la BEI, nous sommes fermement attachés à l’action pour le climat et nous en apportons une preuve concrète à l’occasion de la COP 27. La mise à disposition de financements pour garantir un approvisionnement énergétique résilient et durable constitue une priorité pour la banque européenne du climat. C’est pourquoi nous sommes heureux de soutenir ce projet de modernisation des réseaux électriques, qui crée des emplois et soutient la cohésion sociale, tout en encourageant une plus grande intégration des énergies renouvelables. »

Ce prêt s’inscrit dans le prolongement des financements d’un montant de 1,1 milliard d’EUR accordés à Endesa par la BEI depuis 2014 pour soutenir les réseaux intelligents.

Le projet sera mis en œuvre dans huit communautés autonomes espagnoles : Andalousie, Aragon, îles Baléares, îles Canaries, Castille et León, Catalogne, Estrémadure et Galice. La plupart de ces régions sont considérées comme relevant de l’objectif de cohésion par l’Union européenne. L’opération contribue donc à la réalisation des objectifs de cohésion et de développement régionaux de la BEI. À ce titre, la priorité est accordée au soutien de projets situés dans les régions dont le produit intérieur brut (PIB) par habitant est inférieur à la moyenne de l’UE.

Le projet aura des retombées importantes sur l’emploi. Selon les estimations, il devrait soutenir quelque 8 000 emplois par an pendant toute la période de mise en œuvre.

Les investissements financés contribueront à la fois à atténuer les changements climatiques et à accélérer la transition vers une énergie propre. De plus, la tarification liée à des critères de durabilité constitue non seulement une incitation et un engagement, mais aussi un signal fort au marché. Endesa pourra ainsi concrétiser plus facilement son ambitieuse stratégie de décarbonation.

Des réseaux de distribution essentiels à la transition énergétique

Le renforcement et la modernisation des réseaux de distribution constituent l’un des deux piliers du plan stratégique d’Endesa pour la période 2022-2024, l’autre étant le développement de la production d’énergie de sources renouvelables. Endesa consacrera 2,9 milliards d’EUR aux réseaux de distribution sur la période, un chiffre qui sera porté à 12 milliards d’EUR d’ici 2030 de sorte à améliorer la qualité des services et à réduire les pertes d’énergie et les interruptions d’approvisionnement.

Ces investissements contribueront nettement à l’activité économique et à l’emploi dans les 24 provinces où la filiale d’Endesa chargée des réseaux, e-distribución, intervient. Au cours de l’année écoulée, elle a fourni de l’électricité à plus de 12,5 millions de clients, ménages et entreprises confondus.

La BEI à la COP 27

Pour un aperçu des interventions de la BEI à la COP 27, consultez notre page web dédiée. La BEI occupera un pavillon dans un espace réservé aux manifestations parallèles situé dans la Zone bleue et organisera une série d’événements sur de nombreux sujets. Le programme complet est disponible ici. Vous êtes invités à rejoindre notre plateforme virtuelle pour suivre les sessions en direct ou en différé, à votre convenance, et pour prendre contact avec les participants. À l’issue d’une procédure d’inscription simple en deux étapes, vous aurez un accès permanent aux dernières informations sur notre programme.

Informations générales

Le Groupe BEI a adopté la Feuille de route de la banque du climat pour l’aider à réaliser son programme ambitieux visant à soutenir la mobilisation de 1 000 milliards d’EUR d’investissements pour l’action en faveur du climat et la durabilité environnementale de 2021 à 2030 et à porter la part des financements que la BEI leur consacre à plus de 50 % d’ici à 2025. Dans le cadre de la Feuille de route, depuis début 2021, toutes les nouvelles opérations du Groupe BEI sont alignées sur les objectifs et principes de l’accord de Paris.

À propos d’Endesa

Endesa est la plus grande compagnie d’électricité d’Espagne et la deuxième du Portugal. La société est également le deuxième opérateur gazier sur le marché espagnol. Endesa est active dans les activités de production, de distribution et de marketing d’un bout à l’autre de la chaîne. Par l’intermédiaire d’Endesa X, elle offre également des services à valeur ajoutée destinés à l’électrification de la consommation d’énergie dans les logements, les entreprises, les industries et les administrations publiques. Une nouvelle ligne d’activité a également été créée, Endesa X Way, entièrement dédiée à la mobilité électrique. Endesa est fermement attachée à la réalisation des objectifs de développement durable des Nations unies et soutient tout particulièrement le développement des énergies renouvelables par l’intermédiaire de Enel Green Power España, la transformation numérique des réseaux via e-distribución et la responsabilité sociale d’entreprise (RSE). La Fondation Endesa est également active dans le domaine de la RSE. L’effectif compte quelque 9 260 employés. Endesa fait partie d’Enel, le plus grand groupe électrique d’Europe.