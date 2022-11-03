La BEI appuie la stratégie de R-D d’Izicap, axée sur une croissance innovante et l’expansion vers de nouveaux marchés.

Le financement de l’UE sera fourni dans le cadre du prêt-programme « Innovation and Digitalisation Growth Finance – Venture Debt ».

Visant à stimuler l’expansion d’Izicap à l’international, le financement a été annoncé à l’occasion du Web Summit de Lisbonne.

La BEI finance Izicap à hauteur de 15 millions d’EUR. Ce financement a pour but de permettre à la PME de technologie financière de développer et de commercialiser une solution logicielle de fidélisation destinée aux petits commerçants de proximité, dans l’optique de stimuler la croissance des entreprises en Europe.

Octroyé par la BEI au titre de son programme « Innovation and Digitalisation Growth Finance », le nouveau prêt d’amorçage-investissement permettra à la société de technologie financière Izicap d’accélérer l’innovation des produits, de recruter du personnel supplémentaire et d’accroître sa présence sur les marchés européens, en particulier en France, au Portugal et en Italie. Le soutien de la BEI donnera également à la « fintech » la possibilité d’élargir ses partenariats mondiaux et régionaux.

Lors de la cérémonie de signature qui s’est tenue à l’occasion du Web Summit à Lisbonne, Ricardo Mourinho Félix, vice-président de la BEI, a déclaré : « La BEI s’est engagée à financer des entreprises qui investissent dans l’innovation et la transition numérique. L’accord annoncé aujourd’hui lors du Web Summit aidera cette jeune pousse innovante à offrir une solution de gestion de la relation client et de fidélisation aux petites entreprises fortement pénalisées par la pandémie de COVID-19, afin qu’elles puissent mieux servir leurs clients. Le Web Summit accueille les entreprises technologiques dont la trajectoire de développement s’appuie sur l’innovation. Les ambitions d’Izicap en matière numérique font de cette fintech une possible future cheffe de file en Europe. »

Commentant l’accord, Reda El Mejjad, cofondateur et PDG d’Izicap, a déclaré : « Nous démocratisons l’utilisation des données collectées grâce aux terminaux de paiement et donnons aux petits commerçants les moyens de prospérer. Nous sommes heureux d’avoir obtenu auprès de la BEI ce financement qui nous permettra de renforcer notre stratégie de déploiement auprès des banques et acquéreurs internationaux. »

Un logiciel-service innovant

PME de technologie financière, Izicap a développé une solution de logiciel-service (SaaS) qui permet aux commerçants de proximité de transformer rapidement les cartes de paiement utilisées par les consommateurs en cartes de fidélité. Une fois qu’un client a adhéré au programme de fidélité, le commerçant peut constituer une précieuse base de données de gestion de la relation client afin d’offrir des avantages de paiement aux consommateurs.

Le nouveau service permet aux commerçants de proximité d’utiliser des outils généralement réservés aux grandes entreprises et aux grandes marques et d’envoyer des offres personnalisées aux clients à l’aide de bons d’achat ou de remises de prix. Dans la période actuelle, où les taux d’inflation montent en flèche dans de nombreux pays européens, de telles récompenses peuvent contribuer à atténuer les effets négatifs de l’érosion du pouvoir d’achat.

Ce financement soutient directement la création de plus de 60 emplois permanents, situés dans l’UE et principalement liés aux nouveaux produits et technologies. Il contribue aussi à générer d’importantes retombées positives découlant de la création de processus, de produits et de services innovants ainsi que du développement et de la mise à niveau des compétences.

Prêt d’amorçage-investissement : rôle et impact sur les entreprises innovantes

La récente étude par le département Analyses économiques de la BEI, intitulée « EIB Venture Debt: The role and impact on innovative corporates » (Le prêt d’amorçage-investissement de la BEI : son rôle et son impact sur les entreprises innovantes) (2022), qui a analysé le portefeuille de prêts d’amorçage-investissement de la BEI de 2015 à la mi-2021, montre que les entreprises bénéficiaires ont réussi à obtenir environ 2,5 fois plus de dette à long terme, ce qui témoigne d’un effet d’attraction considérable. Elles ont également signalé une augmentation de leurs ventes de 30 % et de leur productivité de 50 %, ainsi qu’une réduction du coût de leur endettement.

Une équipe chargée des opérations de la BEI a participé au Web Summit 2022 afin de présenter le prêt d’amorçage-investissement de la Banque aux entreprises en croissance lors d’une conférence à Lisbonne.

Informations générales

Izicap est une plateforme innovante française de gestion de la relation client et de fidélisation liée aux cartes de crédit qui transforme les terminaux de paiement des commerçants de proximité en puissants outils de marketing. Grâce à sa plateforme de données intelligentes, Izicap traite des milliards de données relatives aux transactions et offre aux entreprises locales un éclairage unique sur lequel s’appuyer pour renforcer leur présence en ligne, fidéliser leurs clients et stimuler leurs ventes. Izicap travaille en étroite collaboration avec des banques et des acquéreurs de premier plan dans toute l’Europe pour permettre à plus de 10 000 commerçants de prospérer.

Le prêt d’amorçage-investissement de la BEI est un instrument de financement qui soutient les entreprises innovantes en phase de démarrage et à croissance rapide dans des secteurs technologiques de pointe. Il associe les avantages d’un prêt à long terme à un modèle de rémunération fondé sur la performance de l’entreprise. Les opérations de prêt d’amorçage-investissement contribuent à renforcer le capital économique de l’emprunteur sans diluer la participation des investisseurs existants.

Le Web Summit est une conférence annuelle consacrée aux technologies qui est organisée à Lisbonne (Portugal) ; elle rassemble plus de 70 000 participants. Elle est considérée comme la plus grande et la plus importante manifestation au monde ayant pour thème les technologies.