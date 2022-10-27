Le plus important financement jamais accordé par la BEI sera en faveur des télécommunications à haut débit en Afrique.

Plus de 74 millions de clients bénéficieront de la transformation des communications numériques.

Cet investissement vise à renforcer les capacités et la couverture du réseau 4G dans les États de Lagos et d’Ogun.

La Banque européenne d’investissement (BEI) a accordé un financement de 100 millions d’EUR à MTN Nigeria Communications PLC (MTN Nigeria) pour soutenir le programme d’extension du réseau de cette société de télécommunications. Cet investissement contribuera au renforcement de la couverture 4G au Nigeria et élargira l’accès au haut débit, dans la droite ligne de la stratégie Ambition 2025 de MTN.

Cette opération représente le financement le plus important jamais consenti par la BEI à l’appui de l’extension du réseau de télécommunications mobiles en Afrique et cadre avec les efforts de transformation et d’inclusion numériques déployés par MTN Nigeria. Elle améliorera la capacité du réseau, dans tout le pays, à répondre à l’augmentation du trafic de données et renforcera la couverture dans les États de Lagos et d’Ogun.

Karl Toriola, président-directeur général de MTN Nigeria : « Nous avons la volonté d’adopter des solutions numériques de premier plan pour soutenir l’évolution du Nigeria. Cela nécessite la mise à niveau et l’extension continues de notre infrastructure pour nous permettre d’offrir un service de qualité supérieure. Le financement de 100 millions d’EUR convenu avec la BEI permettra d’accélérer la mise en œuvre de la couverture 4G, de renforcer la capacité du réseau et de stimuler une innovation qui profitera à nos clients. »

Ambroise Fayolle, vice-président de la BEI : « L’accélération des investissements à grande échelle dans les réseaux de télécommunications est essentielle pour garantir un accès fiable et permettre le déroulement de la vie quotidienne et l’activité économique. La BEI s’est engagée à mobiliser des investissements dans le numérique qui sont vecteurs de transformation dans toute l’Afrique et est heureuse d’apporter un soutien de 100 millions d’EUR à l’ambitieux programme d’extension du réseau de MTN Nigeria ».

« La transition numérique offre à l’Afrique de formidables opportunités, et est l’une des priorités du partenariat de l’Union européenne avec l’Afrique. Ce soutien record aux investissements de MTN Nigeria qu’accorde la BEI, la banque de l’UE, permettra de fournir de meilleurs services, ouvrira des perspectives économiques et améliorera les conditions de vie dans tout le Nigeria », a déclaré Samuela Isopi, ambassadrice de l’Union européenne auprès du Nigeria et de la CEDEAO.

Au cours des cinq dernières années, le soutien de la BEI à la transition numérique dans toute l’Afrique a atteint plus de 2,5 milliards d’EUR en faveur d’investissements porteurs de changement.

Informations générales

À propos de BEI Monde

BEI Monde est la branche spécialisée du Groupe BEI dont l’activité est destinée à accroître l’impact des partenariats internationaux et du financement du développement. Elle est conçue de manière à favoriser un partenariat plus fort et plus ciblé au sein de l’Équipe Europe, aux côtés d’autres institutions de financement du développement et de la société civile. BEI Monde rapproche le Groupe BEI des populations, des entreprises et des institutions locales par l’intermédiaire de ses bureaux répartis dans le monde.

À propos de MTN Nigeria

MTN Nigeria est l’un des plus grands fournisseurs de services de communication en Afrique, reliant entre elles et avec le monde plus de 74 millions de personnes à travers le pays. L’entreprise est guidée par la conviction que tout le monde mérite de bénéficier d’une vie moderne connectée, et sa position de chef de file en matière de couverture, de capacité et d’innovation est restée intacte depuis sa création en 2001. MTN Nigeria fait partie du groupe MTN – un groupe multinational de télécommunications, qui exerce ses activités dans 19 pays d’Afrique et du Moyen-Orient.