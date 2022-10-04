© SKB

La BEI, la banque de l’UE, accorde un nouveau prêt de 75,1 millions d’EUR à la Kooperativa Bostadsförening (SKB) de Stockholm à l’appui de la construction de logements économes en énergie dans la capitale suédoise.

La consommation d’énergie de ces nouveaux bâtiments sera inférieure d’environ 25 % aux exigences des autorités suédoises.

La Banque européenne d’investissement (BEI) est l’un des principaux acteurs mondiaux du financement de la transition durable. En 2017, la SKB, la toute première société suédoise de logement, a reçu un prêt de la BEI d’un montant de 550 millions de SEK (environ 57,8 millions d’EUR). Aujourd’hui, la BEI renouvelle sa confiance dans l’entreprise dans le cadre d’un investissement plus important. La Banque et SKB ont en effet signé un accord de prêt de 800 millions de SEK (environ 75,1 millions d’EUR) à l’appui de la construction d’immeubles résidentiels économes en énergie à Kista et Södermalm, dans l’agglomération de Stockholm.

Thomas Östros, vice-président de la BEI :« L’engagement de la BEI en tant que banque européenne du climat et l’accent mis sur l’efficacité énergétique dans les projets liés au logement sont particulièrement importants en ce moment. La demande de solutions efficaces sur le plan énergétique est devenue encore plus pressante après l’invasion de l’Ukraine par la Russie. C’est pourquoi la BEI se réjouit de soutenir la construction de bâtiments économes en énergie et les marchés dans ce domaine, relevant ainsi le niveau d’exigence pour de nouvelles normes en la matière, plus respectueuses du climat. »

Suivre le rythme dans un secteur concurrentiel

Ingrid Gyllfors, PDG de SKB : « Nous sommes fiers que la BEI nous renouvelle sa confiance, ce qui montre que nous sommes considérés comme un acteur de la transition durable. À l’heure où les projets de construction et de développement s’arrêtent, alors que le secteur subit la pression de l’augmentation des prix des matériaux et de l’énergie, le concours de la Banque nous permet de contribuer à maintenir le rythme grâce à nos projets à haut rendement énergétique. »

Consommation d’énergie inférieure aux exigences

Ce prêt servira à financer la construction de logements résidentiels économes en énergie dans deux des nouveaux projets immobiliers de SKB, l’un situé dans le centre-ville avec 153 appartements et l’autre à Kista, qui comptera 164 logements. La consommation d’énergie de ces logements sera inférieure à 55 kWh par m² et par an, soit environ 25 % de moins que les exigences des autorités suédoises.

En 2021, la BEI a prêté plus de 200 millions d’EUR en Suède à l’appui de projets relatifs à des biens publics, commerciaux et résidentiels sobres en énergie.

Informations générales

À propos de la BEI

Active dans quelque 160 pays, la BEI est le principal bailleur de fonds multilatéral au monde pour les projets à l’appui de l’action en faveur du climat. La Banque fournit des financements à long terme à l’appui d’investissements économiquement viables afin de contribuer à la réalisation des objectifs stratégiques de l’UE. « Assurer une transition juste pour tous » est l’un des quatre objectifs généraux que s’est fixés le Groupe BEI dans sa Feuille de route de la banque du climat 2025. L’ambition de la BEI est de soutenir la mobilisation de 1 000 milliards d’EUR d’investissements pour l’action en faveur du climat et la durabilité environnementale de 2022 à 2030 et d’aligner toutes ses nouvelles opérations sur les objectifs et les principes de l’accord de Paris.

À propos de SKB

SKB est une association coopérative de locataires qui compte 92 000 membres. Avec plus de 8 200 appartements dans la capitale suédoise et dans six municipalités voisines, SKB est le plus grand bailleur privé de logements locatifs à Stockholm. La coopérative construit et gère des immeubles qui sont loués à ses membres dans le cadre de baux coopératifs. Compte tenu de sa taille et des services qu’elle fournit, SKB est une entreprise unique qui favorise la diversité sur le marché du logement. Les premiers appartements ont été construits en 1917. Les logements sont désormais attribués selon le principe du premier arrivé, premier servi et l’association est ouverte à tous. L’organisation opérationnelle emploie 140 personnes et est gérée comme une association financière dont l’excédent est réinvesti dans l’entreprise.