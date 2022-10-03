© IBERDROLA

Les fonds, d’un montant total de 820 millions d’EUR, sont destinés au plan d’investissement dans les infrastructures d’i‑DE, l’entreprise de distribution d’électricité d’Iberdrola en Espagne.

Le projet, qui permettra le maintien de 10 000 emplois par an, contribue à l’électrification de l’économie espagnole et au renforcement de l’efficacité du réseau de distribution.

Ces ressources supplémentaires faciliteront l’exécution du plan stratégique de l’entreprise, axé sur les sources d’énergie renouvelables et les réseaux et conforme au plan REPowerEU.

La Banque européenne d’investissement (BEI) et Iberdrola ont convenu d’augmenter le montant du prêt vert signé en 2021 afin d’appuyer le développement, la modernisation et la transformation numérique des réseaux de distribution d’électricité de l’entreprise, un projet ayant des répercussions sur douze régions espagnoles. L’enveloppe complémentaire de 220 millions d’EUR signée aujourd’hui porte le financement total de la BEI à environ 820 millions d’EUR. Ce montant servira à renforcer les réseaux intelligents en Espagne et contribuera à la poursuite de l’électrification du pays. Le projet lié au prêt améliorera l’efficacité du réseau de distribution par une automatisation et un contrôle renforcés.

Selon les estimations de la BEI, ce prêt permettra à Iberdrola de stimuler la reprise de l’économie espagnole et l’emploi en préservant environ 10 000 postes par an dans le pays pendant la période de mise en œuvre. Ce prêt appuie les objectifs de la banque de l’UE en matière de cohésion et de développement régionaux, qui accordent la priorité à la promotion de projets dans les régions moins développées dont le produit intérieur brut (PIB) par habitant est inférieur à la moyenne de l’UE. En effet, 68 % du plan d’i‑DE envisagé dans cet accord sont en cours de mise en œuvre dans ces régions espagnoles.

Cet accord appuie la mise en œuvre du plan d’investissement dans les réseaux intelligents déployé par i‑DE, la société de distribution d’Iberdrola en Espagne, sur la période 2021-2023, dont l’investissement total s’élève à 1,8 milliard d’EUR. Grâce au soutien de la BEI et de fonds publics espagnols mis à disposition au titre de la facilité pour la reprise et la résilience, l’entreprise sera en mesure de renforcer la fiabilité, l’efficacité et la sécurité du réseau de distribution d’électricité.

Ricardo Mourinho Félix, vice-président de la BEI : « L’enveloppe complémentaire à ce prêt revêt une importance particulière en cette période de crise énergétique. À la BEI, nous savons qu’il est essentiel de stimuler les réseaux électriques afin de faire face à la croissance des énergies renouvelables, qui est cruciale pour garantir la sécurité de l’approvisionnement et décarboner l’économie de l’UE. Ce complément constitue une étape supplémentaire vers la réalisation de cet objectif. De plus, il aura une incidence sur la croissance économique et l’emploi en Espagne. »

Ignacio Galán, président-directeur général d’Iberdrola : « Le complément de ce prêt vert de la BEI nous permettra de poursuivre la mise en place en Espagne des réseaux intelligents, qui sont essentiels pour faciliter l’intégration de la production d’énergie renouvelable, renforcer l’efficacité énergétique et améliorer le réseau de distribution et la qualité de l’approvisionnement. Il accélérera la transition vers un modèle plus durable, contribuant ainsi à accroître l’autosuffisance et la sécurité énergétiques, qui sont tellement nécessaires en ces temps difficiles. »

Cette opération est conforme à la Feuille de route de la banque du climat et à la stratégie du plan REPowerEU de l’UE en ce qui concerne l’environnement et l’énergie. Les ressources supplémentaires qu’Iberdrola recevra faciliteront la mise en œuvre de son plan stratégique, qui met l’accent sur les investissements dans les énergies renouvelables et les réseaux, deux des priorités de REPowerEU.

Les projets mis en œuvre par i‑DE appuient également l’électrification accrue du chauffage et de la mobilité, conformément aux objectifs du plan national en matière d’énergie et de climat (PNEC) de l’Espagne pour la période 2021-2030.

La Banque de l’UE mène cette opération au moyen d’un prêt vert. Il s’agit d’un type de financement dont les caractéristiques répondent pleinement aux exigences définies dans le programme d’obligations climatiquement responsables (OCR) de la BEI. L’opération peut en conséquence être affectée au portefeuille d’opérations de prêt de la BEI financées par l’émission d’OCR.

Informations générales

Iberdrola, cheffe de file mondiale de la finance durable et verte, s’est imposée comme une référence internationale en matière de finance durable, devenant le premier groupe au monde à émettre des obligations vertes, après avoir été la première entreprise espagnole à ouvrir ce marché en 2014. En 2016, l’entreprise a également souscrit le premier prêt vert pour une entreprise de l’énergie, pour un montant de 500 millions d’EUR.

Fin juin 2022, les financements verts ou liés à des critères de durabilité du groupe s’élevaient déjà à plus de 43,8 milliards d’EUR, dont plus de 16,5 milliards d’EUR correspondaient à des obligations vertes.