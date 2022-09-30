Ce montant sera mis à disposition sous forme de prêts visant à élargir l’accès des PME et des entreprises de taille intermédiaire (ETI) portugaises au financement dans l’ensemble du pays, y compris les régions moins développées

Plus de 3 000 PME et ETI devraient bénéficier d’un soutien dans le cadre de l’opération.

La Banque européenne d’investissement (BEI) et Santander Portugal vont déployer 820 millions d’euros à l’appui des PME et des ETI au Portugal

Ricardo Mourinho Félix, vice-président de la BEI, Manuel Preto, directeur général adjoint de Santander Portugal, et Amílcar Lourenço, membre exécutif du conseil d’administration de Santander Portugal, ont signé ce jour à Lisbonne l’accord relatif à cette opération.

Grâce à cet accord, davantage de prêts pourront être accordés aux entreprises appartenant à ces catégories, en particulier celles qui opèrent dans des régions moins développées ; plus de 3 000 PME et ETI recevront ainsi un appui.

Les fonds de la BEI seront mis à la disposition de Santander par une opération de titrisation assortie d'une cession parfaite (adossée à un portefeuille de crédits à la consommation).

Lors de la cérémonie de signature qui s’est tenue à Lisbonne, Ricardo Mourinho Félix, vice-président de la BEI, a déclaré : « Les PME et les ETI sont les moteurs de l’innovation et de la croissance durable, tant au Portugal qu’en Europe. Je me réjouis de la mise en place de cette nouvelle opération de prêt signée ce jour à Lisbonne avec Santander, qui aura pour effet une augmentation des financements en faveur des entreprises portugaises. Les PME et les ETI assurent la majeure partie de l’emploi total au Portugal. La nouvelle collaboration entre Santander Portugal et la BEI contribuera à stimuler la croissance à long terme et à soutenir l’emploi au Portugal. »

Amílcar Lourenço, membre du comité de direction de Santander Portugal, souligne l’importance de cette opération à un moment où les entreprises portugaises sont confrontées à d’énormes défis, compte tenu du contexte économique actuel : « Chez Santander, nous avons défini une trajectoire en partenariat avec nos clients et cela implique de leur fournir des mécanismes de soutien qui les aident à développer leurs activités et à devenir plus compétitives. Et il s’agit d’une étape importante vers la création de davantage de richesse et d’emplois et la contribution à la reprise et à la croissance de l’économie nationale ».

L’accord aura pour effet d’accroître les financements destinés aux PME et aux ETI, à un moment où l’économie globale se remet des conséquences de la pandémie de COVID-19, des chocs macroéconomiques actuels dus à la guerre en Ukraine et aux coûts élevés de l’énergie, ainsi que de l’inflation qui continue de peser sur les entreprises portugaises.

Santander Portugal est une banque de référence dans le secteur financier portugais. Elle a pour mission d’aider les particuliers et les entreprises à prospérer, en ayant pour vocation d’être la meilleure plateforme numérique ouverte de services financiers, en agissant de manière responsable et en s’assurant la confiance constante de ses employés, de ses clients, de ses actionnaires et de la société. Santander est la plus grande banque privée tant du point de vue de ses résultats que de son volume de crédits ; elle se classe en première position pour ce qui est du capital, des fonds propres de base de catégorie 1 (21,4 % en juin) et de la rentabilité (rendement des capitaux propres corporels de 10,5 %). L’excellente qualité de ses actifs (part de prêts non productifs de 2,2 %) et son faible coût du risque (1 pb) illustrent la solidité de son bilan. La banque adapte ses activités aux nouveaux besoins de ses clients, en investissant dans les processus, le numérique et les technologies, afin de proposer les meilleurs services, une démarche qui s’est traduite par l’élargissement de sa clientèle fidèle.