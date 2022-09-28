Une subvention de 498 000 euros provenant du Fonds fiduciaire d’assistance technique en faveur des pays du Partenariat oriental (FFATPO), géré par la BEI, aidera le ministère moldave de la santé à préparer le projet de construction de deux nouveaux hôpitaux régionaux : l’un dans la ville de Bălți, au nord du pays, et l’autre à Cahul, au sud.

La construction de ces deux hôpitaux régionaux est un élément essentiel de la stratégie des pouvoirs publics visant à moderniser le système public de soins de santé en Moldavie.

Le projet devrait être cofinancé par la BEI et la Banque de développement du Conseil de l’Europe (CEB), la BEI agissant en qualité de bailleur de fonds principal pour la construction de l’hôpital régional de Cahul et la CEB faisant de même pour l’hôpital régional de Bălți.

La Banque européenne d’investissement (BEI) et le ministère moldave de la santé ont signé ce jour un accord portant sur une aide non remboursable de 498 000 euros au titre du Fonds fiduciaire d’assistance technique en faveur des pays du Partenariat oriental (FFATPO), géré par la BEI. Ces fonds permettront la création au sein du ministère de la santé d’une unité d’exécution du projet qui aidera cette administration à préparer les études de faisabilité, le plan opérationnel, l’avant-projet et le dossier d’appel d’offres relatif à la construction prévue des deux hôpitaux régionaux de Cahul et de Bălți. Swedfund octroie une subvention de 10 millions de SEK (près d’un million d’euros) qui couvrira le coût de l’étude de faisabilité et de l’avant-projet de l’hôpital de Cahul.

Le nouvel hôpital régional de Cahul permettra d’élargir la gamme des traitements médicaux disponibles localement pour plus de 120 000 habitants du sud de la Moldavie, notamment les traitements pour les patients souffrant d’un cancer, comme la chimiothérapie.

Teresa Czerwińska, vice-présidente de la BEI chargée de la supervision des opérations en Moldavie : « La BEI a pour mission d’améliorer la vie des citoyens. Avec la signature de cette subvention au titre du FFATPO, nous posons les bases de la construction de l’hôpital régional de Cahul et donc de l’amélioration de la qualité et de l’accessibilité des services de santé pour les Moldaves. En outre, l’expansion des installations des soins de santé rendra le pays plus résilient face aux menaces et aux crises actuelles et futures, telles que la pandémie de COVID-19 et la guerre en Ukraine. La BEI s’enorgueillit de pouvoir coopérer avec l’Équipe Europe et les pouvoirs publics de Moldavie afin de moderniser le système public moldave de soins de santé. Investir dans la santé profite à tout le monde. »

Jānis Mažeiks, ambassadeur de l’Union européenne auprès de la République de Moldavie : « L’Union européenne apporte un soutien continu au système de santé de la République de Moldavie, contribuant ainsi à sa résilience à long terme. Dans le cadre de l’approche de l’Équipe Europe, la construction de nouveaux hôpitaux régionaux permettra d’accroître la qualité et l’efficacité des traitements médicaux en exploitant les dernières technologies et le savoir-faire le plus récent dans ce domaine. Les nouveaux hôpitaux aideront le système de santé publique à mieux faire face aux futures pandémies et autres défis sanitaires, et répondront aux besoins de la population moldave vivant dans ces régions du pays. »

Collaborer pour moderniser le système de santé public au profit des Moldaves

La stratégie nationale de santé de la République de Moldavie pour 2022-2031 considère la construction des nouveaux hôpitaux régionaux dans les villes de Cahul et de Bălți comme un projet prioritaire pour le pays et la clé du développement durable du système national de santé.

La BEI et la Banque de développement du Conseil de l’Europe (CEB) envisagent actuellement de financer la construction des deux hôpitaux, la BEI prévoyant de financer celle de l’hôpital de Cahul et la CEB celle de l’hôpital de Bălți. Ces nouveaux établissements sont essentiels pour accroître la capacité du système de santé moldave à fournir au public des soins médicaux abordables et de qualité.

Les subventions du FFATPO et du Swedfund permettront d’accélérer la modernisation et l’expansion du secteur de la santé publique en Moldavie, ainsi que de renforcer sa résilience face aux crises majeures telles que la pandémie de COVID-19 et la guerre en Ukraine – une priorité partagée par les autorités moldaves et l’Équipe Europe.

La BEI a créé le FFATPO en 2010, un fonds fiduciaire destiné à renforcer l’impact des projets d’investissement sur le développement et à financer des opérations d’assistance technique dans les pays du Partenariat oriental, dont la Moldavie. Le fonds contribue à accélérer le développement du secteur privé et des infrastructures économiques et sociales ainsi que l’atténuation des changements climatiques et l’adaptation à leurs effets.

Informations générales

BEI Monde, la nouvelle branche spécialisée du Groupe BEI, cherche à accroître l’impact des partenariats internationaux et du financement du développement. BEI Monde vise à favoriser un partenariat fort et ciblé avec l’Équipe Europe, aux côtés d’autres institutions de financement du développement et de la société civile. BEI Monde rapproche le Groupe BEI des populations, des entreprises et des institutions locales par l’intermédiaire de ses bureaux répartis dans le monde.

