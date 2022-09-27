©Fernando Bento/ Dupla Imagem

L’école d’économie et de gestion de Lisbonne (ISEG) et la Banque européenne d’investissement (BEI), sous le haut patronage du président de la République du Portugal, ont accueilli des universitaires et d’autres experts dans le cadre d’une conférence organisée à Lisbonne.

Lors de cette conférence intitulée « L’innovation pour un avenir durable et résilient », des intervenants de renommée mondiale ont pris la parole : Marcelo Rebelo de Sousa, président de la République portugaise, Werner Hoyer, président de la Banque européenne d’investissement et Bertrand Piccard, le pionnier de l’aviation solaire.

Cette conférence a réuni une douzaine d’intervenants pour discuter du financement de la transition climatique : Elvira Fortunato (ministre des sciences, des technologies et de l’enseignement supérieur) ; Bertrand Piccard (pionnier de l’aviation solaire) ; Arlindo Oliveira (professeur à l’Instituto Superior Técnico) ; Celeste Hagatong (nommée présidente de Banco Português de Fomento) ; Lurdes Gramaxo (présidente d’Investors Portugal) ; Rui Lopes Teixeira (directeur financier d’EDP – Energias de Portugal) ; Clara Raposo (présidente de l’ISEG). La BEI était représentée par le président Hoyer, qui a prononcé une allocution liminaire, par le vice-président Ricardo Mourinho Félix, chargé des opérations au Portugal ainsi que par d’autres dirigeants. La BEI est l’un des plus grands bailleurs de fonds multilatéraux pour les projets liés au climat.

Ricardo Mourinho Félix, vice-président de la BEI : « Je suis fier que la Banque européenne d’investissement contribue à l’organisation de cette conférence avec l’ISEG, sous le haut patronage du président de la République portugaise. Nous étions convaincus de l’importance d’une discussion pratique sur le rôle essentiel de l’innovation pour parvenir à une transition durable, résiliente et juste au Portugal et en Europe. Merci à tous ceux qui ont participé à l’excellent débat et ont apporté de précieux éclairages en attirant notre attention sur le rôle des politiques publiques et des écosystèmes d’innovation, qui contribuent à la transition vers une économie sans carbone. »

Clara Raposo, doyenne de l’ISEG : « L’innovation est essentielle pour trouver des solutions aux graves préoccupations actuelles concernant les limites de notre planète et l’accès aux ressources essentielles sur fond de crise géopolitique. Que l’Europe et sa vision jouent un rôle de premier ordre, voilà la meilleure des nouvelles possibles pour les jeunes générations, mais cela ne peut se concrétiser que si des solutions technologiques innovantes sont mises au point au plus tôt ».

Au programme de la conférence internationale figuraient notamment un débat intitulé « Financer l’innovation de rupture en faveur de la transition écologique » et une conversation informelle sur l’écosystème européen de l’innovation et les banques agissant au service des politiques publiques.

Les intervenants ont recensé les aspects des technologies nécessaires à la mise en œuvre de la transition verte qui n’ont pas encore été développés ou qui en sont aux premiers stades de leur développement, afin d’accélérer la transition vers une économie plus durable et plus juste.

Compte tenu des énormes investissements requis, le secteur public joue un rôle clé dans la facilitation de la double transition numérique et écologique en s’attaquant aux défaillances du marché et en soutenant les investisseurs innovants. La conférence a porté sur la façon dont les banques agissant au service des politiques publiques peuvent tirer parti des investissements du secteur privé (du capital-risque à la dette de premier rang) conçus pour soutenir des projets à différents stades de leur développement technologique ou de leur déploiement sur le marché.

