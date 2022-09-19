Alain Godard a été nommé président-directeur général d’une nouvelle entité de haut niveau. Il prendra ses fonctions le 1er janvier 2023.

À la suite de la déclaration commune du 8 février 2022 sur l’initiative Scale-up Europe, sous la présidence française de l’Union européenne, Alain Godard a été mandaté pour créer et diriger le Fonds européen pour la souveraineté numérique. En tant que directeur général du Fonds européen d’investissement (FEI), Alain Godard a joué un rôle de premier plan dans la conception et la promotion de cette initiative stratégique soutenue par plusieurs États membres, notamment la France et l’Allemagne, ainsi que par le Groupe BEI.

L’initiative Scale-up Europe vise à soutenir les jeunes pousses et les entreprises innovantes au sein de l’économie numérique, en encourageant leur développement en Europe. Le Fonds européen pour la souveraineté numérique comblera une lacune du marché qui a conduit au refinancement hors UE des trois quarts de nos jeunes pousses les plus florissantes. Compte tenu de l’environnement mondial et de l’importance pour l’Europe de renforcer sa souveraineté dans des secteurs stratégiques clés tels que l’énergie, l’alimentation, la sécurité et la défense, il s’agit d’une priorité absolue pour tous les États membres de l’UE. L’initiative Scale-up Europe vise à fournir des financements cruciaux aux entreprises européennes de haute technologie qui en sont à leurs derniers stades de développement, moment où elles souhaitent donner davantage d’ampleur à leur activité et délaisser leur statut de jeunes pousses pour atteindre un stade de développement plus avancé.

Werner Hoyer, président de la Banque européenne d’investissement, a commenté cette nomination en ces termes : « Je suis ravi d’annoncer la nomination d’Alain Godard en tant que président-directeur général du Fonds européen pour la souveraineté numérique. Sous sa direction, le FEI a réagi à la crise liée au COVID en triplant son volume d’activité qui a atteint un record historique et en doublant son capital. Avec le soutien d’États membres de premier plan et de la BEI, Alain Godard a joué un rôle déterminant pour la mise en œuvre de l’initiative Scale-up Europe à l’appui de jeunes pousses dans les domaines de la technologie et de la transition numérique. Il apportera une expérience approfondie du marché et une connaissance indispensable pour créer et diriger le Fonds européen pour la souveraineté numérique. Je lui souhaite bonne chance dans ses nouvelles fonctions. »

Alain Godard est actuellement directeur général du Fonds européen d’investissement et était auparavant chef de la gestion des risques et directeur général à la Banque européenne d’investissement. En 2015, Alain Godard a contribué à la conception et à la mise en œuvre du Plan d’investissement pour l’Europe et du Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS). En 2010, il a été l’un des architectes du Fonds européen de stabilité financière (FESF) et, en 2012, du Mécanisme européen de stabilité (MES).

Alain Godard a également été membre fondateur et président de Global Emerging Markets (GEMs), un consortium international réunissant des banques de développement multilatérales, des institutions financières internationales et des banques nationales de promotion économique afin d’encourager les investissements dans les pays émergents par l’échange de savoir-faire et de données financières. GEMs soutient la politique européenne de développement et facilite les investissements publics et privés en provenance d’Europe à destination des marchés émergents et des pays en développement.

Depuis son entrée en service en 1994 et en sa qualité d’économiste, Alain Godard a occupé différents postes d’encadrement dans les domaines des finances et de la gestion actif-passif à la BEI. Auparavant, il a mené une carrière de consultant en gestion à Paris et à Londres. Il possède un diplôme de troisième cycle en finance et un master en administration des affaires de l’Institut commercial de Nancy. Il est également diplômé en expertise comptable et a participé au programme exécutif de l’International Institute for Management Development. Alain Godard est un ancien athlète de haut niveau.

Informations générales

