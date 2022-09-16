L’école d’économie et de gestion de Lisbonne ISEG et la Banque européenne d’investissement, sous le haut patronage du président de la République du Portugal, accueilleront des universitaires et d’autres experts dans le cadre d’une conférence qui se tiendra à Lisbonne la semaine prochaine.

Lors de la conférence « L’innovation pour un avenir durable et résilient » , des intervenants de renommée mondiale, dont Bertrand Piccard, prendront la parole.

À la suite de l'allocution d'ouverture prononcée par Werner Hoyer, président de la Banque européenne d'investissement, la conférence sera l'occasion d'explorer les nouvelles technologies propres à stimuler l'innovation et la durabilité.

La conférence sera clôturée par Marcelo Rebelo de Sousa, président de la République portugaise.

Une conférence de la BEI sur le thème « L’innovation pour un avenir durable et résilient », organisée en coopération avec l’ISEG, sous le haut patronage du président de la République portugaise, se tiendra à Lisbonne le 23 septembre. Les orateurs identifieront des moyens de financer le développement de nouvelles technologies propres à faire surgir des innovations de rupture et à armer l’Europe dans la course technologique mondiale.

Il s’agira de la toute première conférence conjointe de haut niveau que ces trois institutions organisent ensemble au Portugal. Le Portugal a pris des mesures importantes dans ce domaine, en particulier pour promouvoir les énergies renouvelables innovantes, la mobilité durable, le renouvellement urbain et l’efficacité énergétique, protéger l’océan et promouvoir une économie bleue durable, et créer un écosystème d’innovation qui a déjà donné naissance à certaines des licornes les plus en vue en Europe.

Ricardo Mourinho Félix, vice-président de la BEI chargé de superviser les opérations de la Banque au Portugal : « Les nouvelles technologies et l’innovation de rupture sont le produit de la pensée collaborative. Je suis heureux d’organiser cette conférence avec l’ISEG, sous le haut patronage du président de la République portugaise, réunissant des experts des technologies clés à Lisbonne la semaine prochaine, afin de débattre du rôle des nouveaux financements pour les technologies de demain. Le déploiement de capitaux ciblés pour la transition verte et le développement d’un écosystème de l’innovation efficace dans l’UE sont essentiels pour que le Portugal et l’Europe jouent un rôle de premier plan dans la course technologique mondiale. »

Clara Raposo, doyenne de l’ISEG : « L’innovation est essentielle pour trouver des solutions aux graves préoccupations actuelles concernant les limites de notre planète et l’accès aux ressources essentielles sur fond de crise géopolitique. Que l’Europe et sa vision jouent un rôle de premier ordre, voilà la meilleure des nouvelles possibles pour les jeunes générations, mais cela ne peut se concrétiser que si des solutions technologiques innovantes sont mises au point au plus tôt ».

Au programme de la conférence internationale figureront notamment un débat intitulé « Financer l’innovation de rupture en faveur de la transition écologique » et une conversation informelle sur l’écosystème européen de l’innovation et les banques agissant au service des politiques publiques.

Au cours du débat, les intervenants recenseront les aspects des technologies nécessaires à la mise en œuvre de la transition verte qui n’ont pas encore été développés ou qui en sont aux premiers stades de leur développement, afin d’accélérer la transition vers une économie plus durable et plus juste.

Compte tenu des énormes investissements requis, le secteur public joue un rôle clé dans la facilitation de la double transition numérique et écologique en s’attaquant aux défaillances du marché et en soutenant les investisseurs innovants. La discussion informelle portera sur la façon dont les banques agissant au service des politiques publiques peuvent tirer parti des investissements du secteur privé (du capital-risque à la dette de premier rang) conçus pour soutenir des projets à différents stades de leur développement technologique ou de leur déploiement sur le marché.

