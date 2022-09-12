Nouvelle initiative visant à accroître l’accès au financement, à soutenir la création d’emplois et à améliorer la productivité agricole

Le Malawi, premier bénéficiaire du soutien ciblé de la Banque européenne d'investissement pour des investissements dans l’agriculture durable en Afrique australe

Impact renforcé grâce à une assistance technique axée sur les meilleures pratiques dans les domaines agricole et financier

Les petits exploitants agricoles et les coopératives rurales du Malawi vont bénéficier d’une nouvelle initiative de financement à long terme de 25 millions d’EUR visant à accélérer l’investissement dans l’agriculture, dont le lancement a eu lieu ce jour à Lilongwe.

L’engagement de l’Union européenne dans le cadre du programme Kulima de soutien à l’agriculture et les détails de la première coopération de la Banque européenne d’investissement avec First Capital Bank, au titre d’une nouvelle ligne de crédit de 12,5 millions d’EUR soutenant 25 millions d’EUR de nouveaux investissements, ont été dévoilés par Lobin Lowe, ministre de l’agriculture, Spyridon Georgopoulos, PDG de First Capital Bank, et Thomas Östros, vice-président de la Banque européenne d’investissement, en visite au Malawi à l’occasion de son premier déplacement officiel en Afrique australe.

« L’agriculture est au cœur de la vie sociale et économique au Malawi. Le nouvel investissement ciblé lancé aujourd’hui par la Banque européenne d’investissement et First Capital Bank accélérera les investissements prioritaires dans les communautés rurales et ceux des entreprises agricoles sur l’ensemble du territoire de notre pays, créant des emplois et ouvrant de nouveaux débouchés. Le Malawi est le pionnier d’un modèle d’investissement agricole qui peut profiter à toute l’Afrique », a déclaré le ministre de l’agriculture Lobin Lowe.

« First Capital Bank est déterminée à s’appuyer sur son expérience en matière de soutien à l’agriculture au Malawi, en améliorant l’accès au financement et en partageant les meilleures pratiques et l’innovation afin de débloquer l’investissement dans tout le secteur. First Capital Bank se réjouit d’associer ses forces à celles de la BEI pour déployer le premier soutien de l’Équipe Europe ciblant l’agriculture dans notre pays. Ce nouveau partenariat stimulera l’investissement dans le secteur agricole, créera des emplois et dynamisera la croissance économique au Malawi dans les prochaines années », a déclaré Spyridon Georgopoulos, PDG de First Capital Bank.

« Le secteur agricole joue un rôle décisif dans l’activité économique et le développement social des communautés rurales du Malawi. La Banque européenne d’investissement est heureuse de collaborer avec First Capital Bank pour permettre aux petits exploitants et aux entreprises agricoles d’investir grâce à l’accès facilité au financement que cette nouvelle initiative de 25 millions d’EUR rend possible. Cette toute première coopération au titre de l’Équipe Europe entre la BEI, l’Union européenne et First Capital Bank ouvre la voie à un avenir plus prospère et génèrera des possibilités d’emplois dans tout le secteur. Elle s’appuiera également sur le partage des meilleures pratiques dans le domaine de l’agriculture, de l’égalité entre les sexes et des financements. Ensemble, l’Équipe Europe et First Capital Bank s’assurent que les petits exploitants seront mieux armés pour faire face aux sécheresses et aux précipitations extrêmes et pourront élargir leurs activités, ouvrir des perspectives et sécuriser leur avenir dans les prochaines années. La nouvelle initiative pour le Malawi fait suite au lancement réussi de récents mécanismes de l’Équipe Europe en faveur de l’investissement dans l’agriculture au Malawi, en Zambie, au Zimbabwe et au Kenya. Nous avons hâte de proposer des dispositifs similaires dans d’autres pays d’Afrique », a déclaré Thomas Östros, vice-président de la BEI.

« Aujourd’hui, le Malawi et l’Équipe Europe font un nouveau pas vers l’avènement d’un avenir meilleur et plus résilient face aux changements climatiques pour les populations rurales de tout le pays. L’Union européenne est heureuse de soutenir le programme Kulima, qui débloque des investissements porteurs de transformation dans le secteur agricole ici au Malawi et dans toute l’Afrique australe », a déclaré l’ambassadeur Rune Skinnebach, chef de la délégation de l’Union européenne au Malawi.

Le dispositif de financement, dont la gestion sera confiée à First Capital Bank, bénéficiera de l’appui de l’Union européenne et de la Banque européenne d’investissement dans le cadre du soutien global de l’Équipe Europe à la transition des petits exploitants agricoles vers une agriculture durable au Malawi et en Afrique australe.

Cet appui ciblé en faveur de l’agriculture au Malawi apporté par la Banque européenne d’investissement, la plus grande banque publique internationale au monde, permettra d’améliorer la productivité dans le domaine de l’agriculture et d’en moderniser les activités de transformation, et viendra aider ce secteur durement touché par les difficultés liées à la pandémie de COVID-19. Il s’accompagnera en outre d’un programme d’assistance centré sur les meilleures pratiques.

Lors du lancement de l’initiative à Lilongwe, le directeur général de First Capital Bank, Spyridon Georgopoulos, a souligné l’importance de débloquer des investissements agricoles pour le Malawi, en améliorant l’accès au financement à long terme. Il a précisé les modalités de ce nouveau soutien ciblant l’investissement dans l’agriculture et confirmé l’engagement des équipes de First Capital Bank partout dans le pays pour déployer ce nouveau dispositif.

Soutien à l’investissement des agriculteurs et des entreprises du Malawi en période de crise

Le nouveau financement fournira des prêts à plus long terme que ceux normalement disponibles tant en monnaie locale qu’en monnaie étrangère. Le dispositif sera complété par un programme de soutien de l’Union européenne comprenant une assistance technique, afin d’appuyer les entreprises agricoles dans tout le Malawi. L’accès des petits exploitants et des entreprises agricoles au financement sera encore renforcé par un mécanisme de partage des risques bénéficiant du soutien de l’Union européenne.

Le prêt de 12,5 millions d’EUR d’une durée de 7 ans accordé par la BEI à First Capital Bank, combiné au mécanisme de partage des risques qui a été mis en place avec le solide appui de la délégation de l’UE au Malawi et de la Commission européenne, permettra de mobiliser 25 millions d’EUR de nouveaux financements destinés à des petits exploitants et des entreprises privées du secteur agricole dans l’ensemble du pays.

Grâce à ce nouveau dispositif, il sera possible d’accorder aux entreprises des prêts d’une durée plus longue qui correspondent mieux à la durée de vie économique de leurs nouveaux investissements.

Au titre de cette initiative, First Capital Bank accordera des prêts libellés en kwacha du Malawi, en dollar américain et en euro à des clients admissibles, qui débloqueront des investissements qui renforcent la compétitivité globale du secteur agricole du pays.

Renforcer l’impact et multiplier les possibilités pour les femmes grâce au partage des meilleures pratiques

L’impact de la nouvelle initiative de financement de 25 millions d’EUR ciblant l’agriculture mise en œuvre par l’intermédiaire de First Capital Bank sera renforcé par le partage des meilleures pratiques dans le cadre d’un programme spécifique d’assistance technique et de formation.

La Frankfurt School of Finance & Management appuiera First Capital Bank dans ses efforts pour renforcer ses capacités dans le domaine des prêts au secteur agricole et permettre aux entreprises agricoles dirigées par des femmes et aux petites exploitantes de bénéficier d’un meilleur accès à ces nouveaux financements.

Le programme d’assistance technique appuiera également le partage de pratiques professionnelles inclusives et durables afin de s’assurer que les investissements des petits exploitants contribuent à réduire la pauvreté, à améliorer la sécurité alimentaire et à rendre les chaînes de valeur agricoles plus compétitives et inclusives.

L’engagement à fort impact de la BEI en Afrique : derniers chiffres

La BEI promeut l’investissement privé et public au Malawi depuis 1978, en soutenant notamment des projets porteurs de transformation dans les domaines de l’eau, de l’énergie et des transports, parallèlement au financement de la croissance des entreprises.

La Banque européenne d’investissement, qui a pour actionnaires directs les 27 États membres de l’UE, est la plus grande banque publique internationale au monde. Ces cinq dernières années, la BEI a fourni 18 milliards d’EUR à l’appui d’investissements publics et privés sur tout le continent africain.

Informations générales

BEI Monde, la nouvelle branche spécialisée du Groupe BEI, a pour ambition d’accroître l’impact des partenariats internationaux et du financement du développement. BEI Monde est conçue de manière à favoriser un partenariat plus fort et plus ciblé au sein de l’Équipe Europe, aux côtés d’autres institutions de financement du développement et de la société civile. BEI Monde rapproche le Groupe BEI des populations, des entreprises et des institutions locales grâce à ses bureaux répartis dans le monde.

https://twitter.com/EIBGlobal

https://www.linkedin.com/company/eib-global/