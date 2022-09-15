© Shutterstock

Quelque 5,6 milliards d’EUR seront mobilisés pour soutenir des investissements dans les petites entreprises et répondre aux besoins en fonds de roulement dans les trois pays.

Le portefeuille de prêts d’un milliard d’EUR mis à disposition par UniCredit pour aider les entreprises italiennes à amortir les répercussions de la pandémie de COVID-19 a été intégralement utilisé.

Le Groupe UniCredit et le Groupe BEI – composé de la Banque européenne d’investissement (BEI) et du Fonds européen d’investissement (FEI) – ont récemment mis en œuvre trois opérations de titrisation synthétique sur des portefeuilles de crédit, qui permettront à UniCredit d’accorder 5 milliards d’EUR de nouveaux prêts aux petites et moyennes entreprises (PME) en Italie, en Allemagne et en Bulgarie.

Grâce à sa collaboration avec la BEI et le FEI dans le cadre du Fonds de garantie européen (EGF) – élément essentiel du train de mesures que l’Union européenne a approuvé en 2020 pour faire face aux difficultés économiques et au ralentissement de la production causés par la pandémie de coronavirus –, le Groupe UniCredit a finalisé trois nouvelles opérations de titrisation synthétique sur portefeuille, d’un montant total de 4,7 milliards d’EUR, conformément aux objectifs d’efficacité du capital définis dans le plan « UniCredit Unlocked ».

UniCredit Spa a titrisé un portefeuille de prêts de 1,7 milliard d’EUR en Italie, profitant de la garantie du FEI sur la tranche de rang inférieur. Le capital libéré du portefeuille titrisé servira à décaisser 1,8 milliard d’EUR de nouveaux prêts à taux préférentiels d’ici 2023 pour soutenir de nouveaux investissements et les fonds de roulement des PME italiennes.

En Allemagne, UniCredit Bank AG a titrisé un portefeuille de prêts de 2 milliards d’EUR en faveur des entreprises, tirant parti de la garantie du FEI sur la tranche de rang inférieur. La banque entend soutenir les PME allemandes en leur accordant de nouveaux prêts à taux préférentiels à hauteur de 2,5 milliards d’EUR, qui seront décaissés d’ici la mi-2024.

En Bulgarie, UniCredit Bulbank a été la première filiale du groupe à réaliser une opération de ce type, en ciblant des objectifs relatifs à l’économie circulaire et à l’efficacité énergétique, dans le cadre d’une garantie du FEI sur la tranche de rang inférieur, sous la forme d’une titrisation synthétique d’un portefeuille de prêts d’un milliard d’EUR qui permettra de financer les petites entreprises du pays à des taux préférentiels.

Ces trois opérations récentes, dont UniCredit Bank AG est l’unique chef de file, s’inscrivent dans la collaboration plus large entre UniCredit et la BEI qui, pour la seule période 2021-2022, a permis de mobiliser plus de 9 milliards d’EUR de ressources financières au profit des entreprises des pays où UniCredit exerce ses activités.

« Ces nouvelles opérations sont pertinentes pour au moins deux raisons », a déclaré Stefano Porro, directeur financier d’UniCredit. « Elles renforcent encore notre coopération pérenne et très productive avec la BEI, ce qui nous permet de transmettre rapidement à l’économie réelle les avantages des différents programmes de soutien de l’Union européenne. Elles démontrent également comment, dans l’esprit de notre plan d’activité, nous sommes en mesure d’allier une utilisation efficace du capital à des solutions qui amplifient notre capacité à soutenir concrètement les communautés des différents pays dans lesquels nous sommes actifs. »

Gelsomina Vigliotti, vice-présidente de la BEI : « Rien qu’en 2021, le Groupe BEI a soutenu plus de 430 000 petites entreprises européennes pour un montant de 45 milliards d’EUR et, grâce au solide partenariat de longue date entre le Groupe BEI et le Groupe UniCredit, les petites entreprises italiennes, allemandes et bulgares bénéficieront de nouveaux financements à hauteur de 5 milliards d’EUR pour répondre à leurs besoins en liquidités et en fonds de roulement. Ces opérations illustrent une nouvelle fois l’engagement du Groupe BEI à l’égard des entreprises européennes, et UniCredit s’est à nouveau révélée être un partenaire clé pour faciliter l’accès au crédit pour le plus grand nombre d’entreprises en Europe. »

Grâce à ces opérations avec UniCredit, des milliers d’entreprises européennes pourront investir dans leur croissance et leur développement à moyen et long terme. Le Fonds de garantie européen, déployé en un temps record par le Groupe BEI à la suite du déclenchement de la pandémie, s’est avéré être un instrument clé pour fournir aux PME les liquidités nécessaires pour surmonter la crise », a déclaré Alain Godard, directeur général du FEI.

En mai 2021, UniCredit et la BEI ont signé un accord visant à atténuer les répercussions économiques de la crise liée au COVID-19 sur les moyennes et grandes entreprises italiennes. Avec l’appui du Fonds de garantie européen, la BEI a sécurisé 75 % du nouveau portefeuille de prêts d’un milliard d’EUR émanant d’UniCredit. L’opération, qui sera entièrement déployée en septembre 2022 grâce aux financements supplémentaires et au mécanisme de synergie, a généré 2,5 milliards d’EUR d’investissements dans les entreprises.

En novembre 2021, une première opération de titrisation synthétique a été signée sur un portefeuille de prêts de 2 milliards d’EUR, également structurée par UniCredit Bank AG en tant que chef de file unique, pour laquelle le FEI a fourni une garantie sur tranche mezzanine, permettant ainsi à UniCredit de prêter 720 millions d’EUR supplémentaires aux petites entreprises italiennes.

Informations générales

La BEI, le FEI et l’EGF

Le Fonds européen d’investissement (FEI) fait partie du Groupe Banque européenne d’investissement. Sa mission première est d’aider les très petites, petites et moyennes entreprises européennes à accéder aux financements. Il soutient aussi activement les investissements dans des fonds axés sur le climat et les infrastructures qui ciblent tout particulièrement la durabilité environnementale. Dans ce rôle, le FEI appuie la réalisation des objectifs de l’UE en faveur de l’innovation, de la recherche-développement, de l’esprit d’entreprise, de la croissance et de l’emploi.

Le Fonds de garantie européen (EGF pour European Guarantee Fund) a été créé par le Groupe BEI (BEI et FEI) avec des contributions de l’Italie et d’autres États membres de l’UE afin de protéger les entreprises qui sont à la peine du fait de la crise causée par la pandémie de COVID-19. S’appuyant sur près de 25 milliards d’EUR de garanties, l’EGF permet à la BEI et au FEI d’offrir aux entreprises – principalement aux PME et aux ETI – un accès rapide à des prêts, à des garanties, et à d’autres instruments financiers, de même que d’intervenir dans des opérations de titrisation.

Le Fonds de garantie européen s’inscrit dans le cadre du plan de relance adopté par l’Union européenne, qui vise à fournir au total 540 milliards d’EUR en faveur des secteurs de l’économie de l’UE les plus durement touchés.

UniCredit

UniCredit est une banque commerciale paneuropéenne qui propose un modèle unique de prestation de services en Italie, en Allemagne, en Europe centrale et orientale. Elle a pour objectif premier d’aider les collectivités à progresser, en offrant les meilleurs services possibles à toutes les parties prenantes et en valorisant le potentiel de ses clients et de ses collaborateurs dans toute l’Europe.

Elle dessert plus de 15 millions de clients qui sont au cœur de toutes ses activités sur l’ensemble de ses marchés. UniCredit est subdivisée en quatre macrorégions géographiques et deux branches d’activité, Entreprises et Particuliers. Elle conserve ainsi un contact avec ses clients tout en tirant parti de sa taille pour fournir une gamme complète de produits.

Sa mutation numérique et son engagement envers les principes environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) sont des facteurs clés pour les services qu’elle fournit. Ils l’aident à offrir l’excellence à ses parties prenantes et à créer un avenir durable pour ses clients, ses collectivités et son personnel.