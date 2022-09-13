Une subvention de 15 millions d’EUR accordée par l’Union européenne et gérée par la BEI aidera l’État moldave à prendre des mesures de grande envergure en matière d’efficacité énergétique dans le pays.

La subvention complète les prêts de 60 millions d’euros au total accordés par la BEI et la BERD pour améliorer l’efficacité énergétique des bâtiments publics dans toute la Moldavie.

L’efficacité énergétique est essentielle au succès de l’action pour le climat et à une transition rapide vers une économie neutre en carbone. C’est donc une priorité pour l’Équipe Europe.

La Banque européenne d’investissement (BEI) et le ministère des infrastructures et du développement régional de la République de Moldavie ont signé aujourd’hui un accord portant sur une aide non remboursable de 15 millions d’EUR financée par l’Union européenne pour soutenir le projet d’efficacité énergétique « Moldova Energy Efficiency ». Le projet permettra d’améliorer l’efficacité énergétique des bâtiments publics (hôpitaux, écoles, jardins d’enfants et établissements de santé) en Moldavie.

L’efficacité énergétique sera renforcée grâce à l’amélioration de l’isolation des bâtiments, à l’installation de systèmes d’éclairage, de chauffage, de refroidissement et de ventilation plus économes en énergie, ainsi qu’à l’intégration de sources d’énergie renouvelables et à l’introduction de pratiques efficaces de gestion de l’énergie. Les rénovations financées par cet investissement permettront de réduire la consommation d’énergie, les factures de consommation courante, la pollution atmosphérique et les émissions de gaz à effet de serre des bâtiments rénovés.

Teresa Czerwińska, vice-présidente de la BEI chargée de la supervision des opérations en Moldavie : « Avec la signature de ce nouvel accord, nous sommes heureux d’encourager et de soutenir la rénovation des bâtiments publics en Moldavie pour les rendre plus efficaces sur le plan énergétique. En soutenant l’amélioration de la performance énergétique, la réduction des émissions de CO 2 et un aménagement urbain durable, la Banque et l’Union européenne contribueront à la préservation de l’environnement et à l’amélioration des conditions de vie des Moldaves. En outre, en investissant dans l’efficacité énergétique, nous renforçons la sécurité énergétique du pays. La crise militaire en cours dans la région amplifie la nécessité pour la Moldavie d’intensifier ses efforts en matière d’efficacité énergétique, de sécurité énergétique et de diversification de l’approvisionnement en énergie. Ce projet et nos efforts conjoints constituent les initiatives appropriées pour que le pays devienne plus indépendant, plus compétitif et plus résilient en matière d’énergie. »

Jānis Mažeiks, ambassadeur de l’Union européenne auprès de la République de Moldavie : « Dans les circonstances actuelles, vu les prix élevés de l’énergie, toute réduction de la consommation d’énergie se traduit directement par une réduction significative des factures. Investir dans l’efficacité énergétique est une stratégie gagnant-gagnant qui augmente la sécurité énergétique de la République de Moldavie, tout en contribuant également aux objectifs du pays en matière de diplomatie climatique. La signature de cet accord aidera les citoyens et les institutions publiques telles que les hôpitaux à faire face à la crise énergétique. »

Andrei Spinu, vice-Premier ministre et ministre des infrastructures et du développement régional : « Plus que jamais, la Moldavie doit renforcer son autosuffisance énergétique. Parce que nous sommes dépendants à 75 % en matière d’énergie, nous voulons atteindre l’objectif de neutralité climatique d’ici à 2050. En outre, l’ensemble des projets et ressources financières utilisés efficacement à l’appui de la résilience énergétique nous renforceront face aux crises futures. Les écoles, les jardins d’enfants et les hôpitaux moldaves sont les institutions ciblées par les projets d’efficacité énergétique en question. Nous voulons promouvoir un changement profond dans le secteur de l’énergie, et nous vous remercions de votre soutien dans ce processus. »

L’Équipe Europe investit à long terme dans la croissance économique durable et l’indépendance énergétique de la Moldavie

Le soutien apporté à l’amélioration de l’efficacité énergétique au titre du projet « Moldova Energy Efficiency » relève des initiatives du plan économique et d’investissement de l’Union européenne pour les Balkans occidentaux visant la République de Moldavie, l’objectif étant de procéder à des investissements concrets pour favoriser la reprise post-pandémique et améliorer la vie des citoyens moldaves.

Le coût total du projet s’élève à 94 millions d’EUR. Il est cofinancé par un prêt de 30 millions d’EUR de la BEI, un prêt de 30 millions d’EUR de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) et une contribution en nature de 18,5 millions d’EUR de l’État moldave.

L’Union européenne complète le projet par des subventions de 15 millions d’EUR provenant de sa plateforme d’investissement pour le voisinage (PIV) et de 0,5 million d’EUR provenant du Fonds fiduciaire d’assistance technique en faveur des pays du Partenariat oriental (FFATPO). À l’avenir, 28 millions d’EUR supplémentaires de la BEI pourraient être affectés au projet.

Ce financement vient compléter le soutien de 25 millions d’EUR au total apporté à l’efficacité énergétique des bâtiments publics à Chisinau au titre du Fonds du Partenariat pour la promotion de l’efficacité énergétique et de l’environnement en Europe orientale (E5P). Sur ce montant, 5 millions d’EUR consistent en une subvention du Fonds E5P et 20 millions d’EUR en des prêts accordés par la BEI et la BERD.

Informations générales

BEI Monde, la nouvelle branche spécialisée du Groupe BEI, cherche à accroître l’impact des partenariats internationaux et du financement du développement. BEI Monde vise à favoriser un partenariat fort et ciblé avec l’Équipe Europe, aux côtés d’autres institutions de financement du développement et de la société civile. BEI Monde rapproche la Banque des populations, des entreprises et des institutions locales par l’intermédiaire de ses bureaux répartis dans le monde.

