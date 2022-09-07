© Aquila Clean Energy

Le financement d’un dispositif inédit dédié à la construction d’actifs, d’un montant d’un milliard d’EUR, inclut l’un des prêts les plus élevés jamais accordés par la BEI dans le cadre d’une structure de financement sur projet.

Le prêt de la BEI est soutenu par le nouveau programme InvestEU.

Sept banques commerciales fourniront également des prêts.

Portant sur une réserve de plus de 50 projets d’énergies renouvelables situés en Espagne et au Portugal, le budget total devrait dépasser 2 milliards d’EUR.

Plateforme de développement de l’énergie propre d’Aquila Capital en Europe, Aquila Clean Energy EMEA a obtenu une ligne de financement d’un milliard d’EUR, soutenue par le programme InvestEU. Le financement soutiendra le développement et la construction d’une réserve de projets d’énergies renouvelables d’Aquila Clean Energy en Espagne et au Portugal au cours des trois prochaines années. Les projets seront mis en œuvre dans les régions de Castille et León, Communauté valencienne, Andalousie, Cantabrie, Castille-La Manche et Murcie en Espagne, ainsi qu’à Setúbal, Coimbra, Évora et Leiria au Portugal.

La réserve se compose de plus de 50 projets concernant principalement l’énergie solaire photovoltaïque (PV) et éolienne terrestre, d’une capacité totale de production d’électricité de 2,6 gigawatts (GW), soit l’équivalent de la consommation annuelle d’environ 1,4 million de ménages. Ces projets auront un rendement estimé à 5,3 térawattheures (TWh) par an.

L’opération est conforme aux objectifs de l’Union européenne en matière d’énergies renouvelables et soutient l’Espagne et le Portugal dans le respect de leurs engagements en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre. En outre, la grande majorité des investissements devrait être située dans les régions prioritaires de la BEI en matière de cohésion (91 % selon la réserve de projets), soutenant ainsi la reprise économique dans des zones particulièrement touchées par la pandémie de COVID-19.

Dans le cadre du dispositif de financement dédié à la construction d’actifs, Santander est intervenue en qualité d’agent du crédit et des sûretés. NatWest a agi en tant qu’agent de documentation et KfW IPEX-Bank comme agent de la documentation pour les opérations de couverture. BNP Paribas, ING, Intesa Sanpaolo et Banco Sabadell ont également participé à l’opération. La dette a été considérablement sursouscrite, ce qui confirme le vif intérêt que ce financement a suscité chez les prêteurs.

CMS et White & Case (tous deux sis à Hambourg) ont agi en qualité de conseillers juridiques des emprunteurs et des prêteurs respectivement. Établi à Francfort, Glas SAS a fait office d’agent d’administration.

Ce montage financier à court terme représente une innovation de taille pour la BEI, la banque de développement ayant jusqu’ici principalement joué un rôle de prêteur à long terme dans le domaine des infrastructures. Ce projet a été rendu possible grâce à une garantie du budget de l’UE au titre du programme InvestEU, qui permet à la BEI d’accroître sa capacité de prise de risque et, dans ce cas précis, d’assumer le risque lié au marché de l’électricité dans le cadre d’une structure de financement sans recours, l’opération ne prévoyant aucun mécanisme de couverture des prix tel qu’un accord d’achat d’énergie.

Le programme InvestEU fait suite au succès du Plan d’investissement pour l’Europe et vise à faciliter les investissements dans l’Union européenne. L’opération historique annoncée aujourd’hui non seulement augmente considérablement la capacité de production d’énergie à partir de sources renouvelables dans la péninsule ibérique, mais contribue également à la réalisation des objectifs du pacte vert pour l’Europe.

Le montage financier sur mesure d’un montant d’un milliard d’EUR se compose d’un crédit de 400 millions d’EUR octroyé par la BEI – appuyé par une garantie du budget de l’UE au titre d’InvestEU – et d’un montant de 600 millions d’EUR accordé par le consortium de banques commerciales. Le volume total du projet se monte à plus de 2 milliards d’EUR. Le solde de plus d’un milliard d’EUR sera financé par des fonds gérés par Aquila Capital et des ressources propres de cette entreprise.

Susanne Wermter, PDG d’Aquila Clean Energy EMEA : « Nous sommes extrêmement heureux d’avoir pu obtenir ce financement historique dans un environnement de marché marqué par une inflation élevée, la hausse des taux d’intérêt, les problèmes liés à la chaîne d’approvisionnement et la guerre en Ukraine. Cette transaction constitue le financement le plus important de l’histoire d’Aquila Clean Energy et d’Aquila Capital. Elle démontre la crédibilité et l’attrait de nos actifs en matière d’énergie propre, qui visent à façonner activement la transition énergétique européenne. Désormais assuré, ce financement confère des perspectives de croissance supplémentaires à notre société. En outre, les actifs prévus vont nous permettre de continuer à offrir à nos investisseurs de nouvelles possibilités intéressantes. Je tiens à remercier toutes les parties concernées pour leur dévouement et les efforts consentis au cours des douze derniers mois afin de mener à bien cette opération. »

Ricardo Mourinho Félix, vice-président de la BEI : « Ce dispositif de financement destiné à la construction d’actifs est le premier du genre et constitue une opération historique pour la BEI. En tant que banque européenne du climat, nous plaçons le développement durable au cœur de nos activités. Nous sommes donc extrêmement fiers de financer ce projet, au moyen d’un prêt vert qui apporte une contribution substantielle à la transition énergétique et à la sécurité de l’approvisionnement énergétique en Europe. »

Valdis Dombrovskis, vice-président exécutif de la Commission européenne chargé du portefeuille « Une économie au service des personnes » : « Le développement des infrastructures qui permettront d’atteindre les objectifs du pacte vert pour l’Europe nécessitera un soutien financier conséquent. InvestEU jouera un rôle important dans la mobilisation de ce soutien. Je me réjouis de voir ce programme faciliter un investissement de 2 milliards d’EUR qui aidera l’Espagne et le Portugal à réaliser leur potentiel de production d’énergie verte. »

Informations générales

À propos d’Aquila Clean Energy

Aquila Clean Energy EMEA est la plateforme d’Aquila Capital dédiée à l’énergie propre en Europe. Cette entreprise développe, construit et exploite des actifs d’énergie propre dans les domaines de l’énergie solaire, éolienne et hydroélectrique et du stockage par batteries. Elle gère actuellement un portefeuille d’une capacité totale de plus de 8,2 GW.

À travers une approche locale et des équipes d’experts sur le terrain, Aquila Clean Energy initie, développe, construit et exploite ce qu’elle identifie comme des actifs essentiels tout au long de la chaîne de valeur et de la durée de vie des actifs. L’entreprise a établi une présence permanente dans sept pays et compte 140 employés, estimant que des équipes de gestion locales, sur le terrain, sont cruciales pour ses activités.

Aquila Clean Energy fait partie d’Aquila Capital, une société d’investissement et de développement d’actifs axée sur la production et la gestion d’actifs essentiels pour le compte de ses clients. Aquila Capital gère actuellement des actifs d’une valeur de près de 14 milliards d’EUR pour le compte d’investisseurs institutionnels dans le monde entier. La société est neutre en carbone depuis 2006 et vise un « bilan carbone négatif ».

À propos de la Banque européenne d’investissement

La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Elle met à disposition des financements à long terme à l’appui d’investissements de qualité qui contribuent à la réalisation des politiques de l’UE. La Banque finance des projets dans quatre domaines prioritaires : infrastructures, innovation, climat et environnement, et petites et moyennes entreprises (PME). Elle a récemment adopté la Feuille de route du Groupe BEI dans son rôle de banque du climat pour l’aider à réaliser son programme ambitieux visant à soutenir, d’ici à 2030, la mobilisation de 1 000 milliards d’EUR d’investissements pour l’action en faveur du climat et la durabilité environnementale et à porter la part des financements qu’elle leur consacre à plus de 50 % d’ici à 2025. Conformément à la Feuille de route, toutes les nouvelles opérations du Groupe BEI sont alignées sur les objectifs et principes de l’accord de Paris depuis 2021.

À propos du programme InvestEU

Le programme InvestEU fournit à l’Union européenne des financements essentiels à long terme en mobilisant d’importants fonds publics et privés pour soutenir une reprise durable. Il contribue également à attirer des investissements privés au bénéfice des grandes priorités de l’Union européenne, telles que le pacte vert pour l’Europe et la transition numérique. Le programme InvestEU rassemble sous une seule et même structure les multiples instruments financiers de l’UE actuellement disponibles pour soutenir les investissements dans l’Union européenne, rendant le financement de projets d’investissement en Europe plus simple, plus efficace et plus flexible. Les trois composantes du programme sont le fonds InvestEU, la plateforme de conseil InvestEU et le portail InvestEU. Le fonds InvestEU est mis en œuvre par l’intermédiaire de partenaires financiers qui investissent dans des projets en recourant à la garantie du budget de l’UE de 26,2 milliards d’EUR. L’ensemble de la garantie budgétaire soutient les projets d’investissement des partenaires chargés de la mise en œuvre, augmente leur capacité de prise de risques et est en mesure de mobiliser au moins 372 milliards d’EUR d’investissements supplémentaires.

Pour de plus amples informations : http://investeu.europa.eu