Le prêt servira à la construction de parcs éoliens et d’installations photovoltaïques (environ 1 800 MW) dans divers sites, principalement en zone rurale.

Ces nouvelles installations assureront une production d’énergie propre équivalente à la consommation annuelle de près d’un million de ménages.

Les projets contribueront largement à la sécurité de l’approvisionnement énergétique de l’UE, à l’action pour le climat et à la cohésion sociale.

La Banque européenne d’investissement (BEI) et Iberdrola ont signé un nouvel accord visant à accélérer la transition énergétique de l’Espagne par la mise en œuvre de nouvelles capacités de production d’énergies renouvelables. La banque de l’UE accordera un prêt vert de 550 millions d’EUR pour la construction d’un ensemble de projets d’une puissance totale d’environ 1 800 mégawatts (MW). Ces installations assureront une production d’énergie verte et compétitive équivalente à la consommation annuelle moyenne d’environ un million de ménages. L’investissement total dans les parcs éoliens s’élèvera à plus de 1,1 milliard d’EUR.

Au total, les nouveaux projets créeront environ 2 100 emplois par an pendant la construction, auxquels viendront s’ajouter des emplois créés durant la phase d’exploitation ainsi que dans l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement et dans d’autres secteurs. Ces nouveaux projets contribueront de manière notable à la relance durable de l’économie et à la création d’emplois. En outre, ces nouvelles capacités auront une valeur stratégique, car elles aideront à renforcer l’autosuffisance en énergies propres en Europe.

La BEI financera des centrales solaires photovoltaïques et des parcs éoliens dans plusieurs municipalités espagnoles, principalement dans les zones rurales de Castille et León et d’Estrémadure, considérées par l’Union européenne comme des régions relevant de l’objectif de cohésion. Une partie du financement sera consacrée à des projets tels que les centrales solaires photovoltaïques Tagus (200 MW) et Almaraz (80 MW) en Estrémadure et le parc éolien Valdemoro (50 MW) en Castille et León. Ces investissements permettront non seulement d’accroître la production d’énergies propres, mais aussi d’améliorer la sécurité de l’approvisionnement.

Ricardo Mourinho Félix, vice-président de la BEI : « Le nouveau prêt vert signé avec Iberdrola nous permet de renforcer notre contribution à l’accroissement des capacités de l’Espagne en énergies renouvelables, un facteur clé pour aider l’Europe à atteindre ses objectifs climatiques. En qualité de banque de l’UE, nous continuons de soutenir des projets conformes à notre Feuille de route dans notre rôle de banque du climat, tout en renforçant la sécurité de l’approvisionnement énergétique de l’Europe dans le délicat contexte actuel. Nous nous réjouissons de soutenir Iberdrola dans des projets qui généreront de la croissance économique et des emplois dans des régions relevant de l’objectif de cohésion. »

Ignacio Galán, PDG d’Iberdrola : « Cet accord de financement, qui renforce encore notre partenariat avec la BEI, donne un nouvel élan à nos projets en Espagne à un moment important où nous devons accélérer la transition énergétique et réduire la dépendance vis-à-vis des combustibles fossiles. » Le financement signé avec la BEI s’inscrit également dans le droit fil de « l’engagement d’Iberdrola en faveur d’un modèle énergétique durable qui permettra la transition vers une économie à faibles émissions de carbone ».

Cet accord contribue à l’objectif de l’UE de parvenir d’ici à 2030 à ce que 32 % de la consommation finale brute d’énergie soient d’origine renouvelable, comme le prévoit la nouvelle directive de l’UE sur les sources d’énergie renouvelables, objectif que la Commission européenne a récemment proposé de relever à 45 %. En outre, il appuie l’objectif de l’Espagne en matière d’énergies renouvelables à l’horizon 2030, fixé à 42 % dans le plan national intégré en matière d’énergie et de climat (PNIEC) pour la période 2021-2030.

Le prêt étant admissible à 100 % au titre de l’action pour le climat et des énergies renouvelables (puisqu’il sert à financer des projets solaires photovoltaïques et éoliens terrestres), l’opération peut être considérée comme un prêt vert de la BEI. Les prêts verts sont mis à disposition pour des projets qui répondent pleinement aux exigences définies dans le programme d’obligations climatiquement responsables (OCR) de la BEI. À ce titre, l’opération peut être affectée au portefeuille d’opérations de prêt de la BEI financées par l’émission d’OCR.

Iberdrola est le premier groupe privé mondial en nombre d’obligations vertes émises. Il s’est imposé comme une référence mondiale en matière de finance durable. En 2014, Iberdrola est devenue la première entreprise espagnole ainsi que la première société énergétique au monde à émettre des obligations vertes. En 2016, l’entreprise a également souscrit le premier prêt vert dans le secteur de l’énergie, pour un total de 500 millions d’EUR.

Fin mars 2022, les financements verts ou liés à des critères de durabilité du groupe s’élevaient à plus de 41 milliards d’EUR, dont plus de 16 milliards d’EUR correspondaient à des obligations vertes.