Cet accord prévoit l’octroi de prêts à des associations de propriétaires de logements afin d’améliorer l’efficacité énergétique de leurs immeubles, ainsi que le financement de la construction et de l’exploitation de centrales photovoltaïques.

Un fonds de 250 millions d’EUR permettra à BBVA de renforcer sa capacité de prêt et d’offrir un accès au financement aux PME et ETI espagnoles.

En outre, dans le cadre de l’EGF, BBVA pourra mobiliser 432 millions d’EUR supplémentaires à l’appui des PME en participant à une opération de titrisation synthétique.

Le Groupe BEI, qui comprend la Banque européenne d’investissement (BEI) et le Fonds européen d’investissement (FEI), a signé un nouvel accord d’acquisition de titres adossés à des actifs avec BBVA. Cet accord concerne plusieurs opérations s’appuyant sur une opération de titrisation unique, dont la structure est conçue pour atteindre une efficacité optimale. En outre, le Groupe BEI a signé avec BBVA un accord portant sur une opération de titrisation synthétique de 54 millions d’EUR, dans le cadre du Fonds de garantie paneuropéen (EGF).

Sur le montant total de 1,194 milliard d’EUR, 512 millions d’EUR serviront à financer des projets verts liés à l’environnement et à l’action pour le climat en Espagne. Un montant de 682 millions d’EUR au maximum sera affecté à l’appui de prêts pour les PME et les ETI espagnoles, qui ont été durement touchées par la pandémie et les perturbations et la forte inflation provoquées par l’invasion de l’Ukraine.

Ricardo Mourinho Félix, vice-président de la BEI : « Nous sommes heureux de signer un nouvel accord avec BBVA, qui a été un partenaire clé du Groupe BEI en Espagne au cours des trois dernières décennies. Les projets financés dans le cadre de cette nouvelle transaction couvrent un large éventail de domaines répondant à nos objectifs d’action pour le climat et de durabilité environnementale, tels que l’efficacité énergétique et la promotion des énergies renouvelables. En outre, grâce au Fonds de garantie paneuropéen (EGF), nous pouvons renforcer encore notre partenariat avec BBVA pour aider les PME et les ETI à surmonter les effets de la pandémie de COVID-19. »

Luisa Gómez Bravo, directrice générale de BBVA Corporate & Investment Banking : « Ce nouvel accord avec la BEI nous permet de continuer à aider les petites et moyennes entreprises à croître et à se développer, ce qui n'est pas évident dans ce contexte d’incertitude économique mondiale. En outre, dans le cadre de cet accord, nous financerons des projets relatifs à l’environnement, conformément à la priorité stratégique du Groupe BBVA consistant à soutenir ses clients dans leur transition vers un avenir durable. »

Alain Godard, directeur général du FEI : « Nous sommes extrêmement heureux d’avoir mené à bien le mandat de titrisation de l’EGF en collaboration avec la BEI. Il s’agissait d’un mandat stratégique pour le Groupe BEI visant à appuyer les petites entreprises en Espagne face à la situation macroéconomique difficile que nous vivons, entraînée, notamment, par la pandémie de COVID-19. Je tiens à remercier BBVA pour son soutien et sa contribution à un mandat aussi important. »

Les deux premières opérations sont celles qui ont bénéficié des financements les plus importants : 500 millions d’EUR répartis à parts égales entre deux fonds. L’un de ces fonds a vocation à financer une série d’initiatives spécifiques liées à l’action pour le climat, qui contribuent à la réalisation des objectifs en matière d’efficacité énergétique et d’énergie renouvelable aux niveaux national et européen, et aident ainsi à réduire les émissions de carbone. Parmi les actions spécifiques qui pourront être financées par ce fonds de 250 millions d’EUR figurent les mesures de rénovation énergétique menées par des associations de propriétaires d’immeubles résidentiels en Espagne. BBVA sera également en mesure de financer l’achat d’immeubles résidentiels répondant aux normes de performance énergétique les plus élevées (certificat de performance énergétique classe A) et aux exigences fixées par la BEI et la taxinomie de l’UE. En outre, la banque peut désormais financer des investissements dans le secteur privé qui sont réalisés par des PME et des ETI et relèvent d’une sélection d’initiatives à forte dimension climatique. Le second fonds de 250 millions d’EUR permettra à BBVA de renforcer encore sa capacité de prêt et d’offrir aux PME et aux ETI espagnoles un accès au financement à des conditions préférentielles.

La troisième opération dans le cadre de l’accord, d’une valeur de 90 millions d’EUR, permettra de financer la construction et l’exploitation de 13 centrales photovoltaïques réparties sur l’ensemble du territoire espagnol. Ces centrales représenteront une puissance totale de 605 MW et produiront près de 1 310 GWh par an. Cette opération est admissible à 100 % au titre du programme d’obligations climatiquement responsables (OCR) de la Banque. La première obligation verte au monde, lancée par le bras financier de l’UE en 2007, a introduit l’idée qu’il était possible de rendre compte des investissements effectifs sur la base d’objectifs de durabilité.

Dans le cadre de la quatrième opération, la banque basque et le Groupe BEI mettront 100 millions d’EUR à disposition pour financer l’acquisition, en Espagne, d’immeubles dont la consommation d’énergie est quasi nulle. La cinquième opération, signée avec le FEI, permettra à BBVA d’investir 72 millions d’EUR dans des opérations axées sur la durabilité.

Le produit de la sixième et dernière transaction, soit 432 millions d’EUR mis à disposition au titre du Fonds de garantie paneuropéen (EGF), sera consacré au financement des PME. Cette initiative, gérée par le Groupe BEI, s’inscrit dans le contexte de la riposte globale de l’UE face à la crise du COVID-19, dotée d’une enveloppe de 540 milliards d’EUR pour soutenir l’économie européenne et, en particulier, les PME et les ETI touchées par la pandémie.

La BEI et BBVA travaillent ensemble depuis plus de 30 ans. Au cours de cette période, les deux institutions ont signé plus de 140 accords dans 17 pays pour fournir un financement direct aux PME et ETI pour une valeur globale de plus de 4,5 milliards d’EUR.

Le Fonds de garantie paneuropéen (EGF) a été créé par le Groupe BEI sur la base des contributions de l’Espagne et d’autres États membres de l’UE dans le but de protéger les entreprises pénalisées par la pandémie de COVID-19. S’appuyant sur près de 25 milliards d’EUR de garanties, l’EGF permet à la BEI et au FEI de fournir rapidement des prêts, des garanties, des fonds propres et d’autres instruments financiers, de même que d’intervenir dans des titrisations, afin d’appuyer essentiellement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire. L’EGF relève du programme de relance de l’Union européenne qui vise à mettre à disposition 540 milliards d’EUR au total pour stimuler les secteurs de l’économie de l’UE qui ont été les plus durement touchés.

Fondé en 1857, BBVA est un groupe mondial de services financiers axés sur le client. Il occupe une solide position de chef de file sur le marché espagnol, est la plus grande institution financière au Mexique et affiche une forte présence aussi en Amérique du Sud. Il est également le principal actionnaire de Garanti BBVA en Turquie et est très actif sur les marchés des investissements, des transactions et des capitaux aux États-Unis. Le Groupe BBVA s’est donné pour mission d’ouvrir des possibilités à tous ses clients, en fonction de leurs besoins réels. Autrement dit, il cherche à leur fournir les meilleures solutions et à les aider à prendre les meilleures décisions financières, grâce à des services aisément accessibles et pratiques. L’institution repose sur des valeurs solides, sa devise étant : « Le client est roi, nous voyons grand et nous formons une équipe unie ». Son modèle bancaire responsable aspire à parvenir à une société plus inclusive et plus durable.