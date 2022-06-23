© Shutterstock

Une opération de titrisation synthétique d’un portefeuille de prêts aux entreprises d’une valeur d’environ 1 milliard d’EUR a été finalisée.

L’opération est soutenue par le Fonds de garantie paneuropéen (EGF) et relève du train de mesures de 540 milliards d’EUR approuvé par l’Union européenne pour remédier aux conséquences économiques de la pandémie de COVID-19.

La Banca Popolare di Sondrio (BPS) et le Groupe BEI, qui comprend la Banque européenne d’investissement (BEI) et le Fonds européen d’investissement (FEI), ont conclu une opération de titrisation synthétique d’une valeur d’environ 1 milliard d’EUR portant sur un portefeuille de prêts accordés par la BPS à des entreprises.

L’opération comprend l’octroi par le Groupe BEI d’une garantie sur une tranche de rang inférieur de 48 millions d’EUR dans le cadre d’une titrisation synthétique au titre du Fonds de garantie européen (EGF). L’EGF est un instrument financier approuvé par l’Union européenne en 2020, qui fait partie intégrante du train de mesures d’un montant de 540 milliards d’EUR spécifiquement conçu pour contrer les difficultés économiques et les ralentissements de la production dus à la pandémie.

L’opération permet à la BPS – qui a bénéficié de l’intervention d’UniCredit AG en qualité d’arrangeur et de Chiomenti en tant que conseiller juridique – de mieux répondre aux besoins en matière de fonds de roulement et d’investissement des petites et moyennes entreprises (PME) en mettant à leur disposition plus de 400 millions d’EUR de nouveaux financements sous forme de prêts bonifiés sur les 18 prochains mois. Plus de 2 000 PME italiennes pourront en bénéficier.

L’initiative permet au Groupe BEI de poursuivre son objectif stratégique consistant à soutenir les PME européennes au lendemain de la pandémie, en facilitant leur accès au crédit et en encourageant l’intervention des institutions financières susceptibles de leur accorder des financements à moyen et long terme.

Gelsomina Vigliotti, vice-présidente de la Banque européenne d’investissement : « Les conséquences de la pandémie, de la crise énergétique et de l’inflation pèsent lourdement sur les petites et moyennes entreprises. L’une des principales priorités du Groupe BEI est de répondre à leurs besoins de financement. L’opération signée avec la Banca Popolare di Sondrio confirme l’engagement de la BEI à stimuler l’investissement et la compétitivité de nos PME sur le terrain. »

Alain Godard, PDG du FEI : « Nous sommes heureux de consolider notre relation avec la Banca Popolare di Sondrio grâce à ce nouvel accord, qui est soutenu par le Fonds de garantie européen et dont le but est de faciliter l’accès au crédit pour les PME italiennes, afin de les aider à se développer et à prospérer. »

Mario Alberto Pedranzini, directeur général de la Banca Popolare di Sondrio : « L’accord conclu renforce notre partenariat de longue date avec le Groupe Banque européenne d’investissement, en lui donnant un souffle nouveau. C’est une collaboration dont nous sommes fiers, notamment dans cette phase particulièrement délicate que notre pays et l’Europe traversent. Cette opération nous permet de traduire en faits et gestes notre engagement en faveur des PME et de leur croissance. Celles-ci sont non seulement le moteur de l’économie italienne, mais aussi notre champ d’action le plus important, car nous sommes depuis toujours une banque proche des territoires. »

Informations générales

La Banque européenne d’investissement (BEI) finance des projets dans quatre domaines prioritaires : les infrastructures, l’innovation, le climat et l’environnement et les petites et moyennes entreprises (PME). De 2019 à 2021, le Groupe BEI a financé des projets en Italie à hauteur de plus de 36 milliards d’EUR.

Fondée dans la vallée de la Valtellina en 1871, la Banca Popolare di Sondrio (BPS) est l’une des premières banques italiennes à s’être inspirée du modèle des coopératives de crédit. Au fil du temps, l’expansion progressive de ses activités et de sa présence territoriale lui a permis d’offrir ses services sur l’ensemble du territoire national, tout en maintenant un lien solide avec sa région d’origine. La BPS peut se prévaloir d’une longue histoire faite de croissance, de valeurs et de culture, basée sur la confiance mutuelle et nourrie par la passion du travail, ainsi que par une attention de tous les instants à la clientèle et à l’évolution de ses besoins. Forte des solides principes fondateurs ayant présidé à son modèle d’activité équilibré et rentable, la banque envisage l’avenir avec confiance et met tout en œuvre pour continuer à mener efficacement ses activités, au bénéfice des clients et de toutes les parties prenantes.