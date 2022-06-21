Werner Hoyer, président de la Banque européenne d’investissement et de BEI Monde, sa branche spécialisée dans les partenariats internationaux, a prononcé un discours liminaire lors de la cérémonie d’ouverture des Journées européennes du développement, présidée par Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne.

« La guerre en Ukraine est le meilleur argument possible en faveur du verdissement de nos économies et de l’accélération de notre transition vers l’indépendance à l’égard des combustibles fossiles », a déclaré le président Hoyer.

Le président de la BEI a également souligné l’importance accrue de l’initiative « Global Gateway » pour « renforcer les liens, relever les défis de la sécurité alimentaire et énergétique, redoubler nos efforts en vue de la réalisation des objectifs de développement durable pour contrer une trajectoire alarmante et protéger les communautés vulnérables partout dans le monde contre les conséquences dévastatrices des changements climatiques, de la pandémie de COVID-19 et de la guerre ». Il a aussi réaffirmé la volonté de la BEI d’accroître les investissements de l’Équipe Europe dans le monde.

