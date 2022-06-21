Werner Hoyer, président de la BEI, se félicite du leadership de l’Égypte en matière de climat et confirme le soutien de la BEI à l’action climatique.

Le ministre des affaires étrangères, le président de la BEI et des vice-présidents de la Banque abordent les priorités de la COP-27, notamment leur mise en œuvre et l’adaptation aux effets des changements climatiques.

Gelsomina Vigliotti, vice-présidente de la BEI, se rendra au Caire en juillet.

Sameh Shoukry, le ministre égyptien des affaires étrangères et président désigné de la COP-27, a rencontré ce jour Werner Hoyer, président de la Banque européenne d’investissement, au siège de la BEI à Luxembourg, pour discuter des préparatifs et des priorités de la COP-27, de la coopération avec la plus grande banque publique internationale au monde et de l’engagement de la BEI en Égypte. Ces dernières années, l’Égypte a été le principal pays d’intervention de la Banque européenne d’investissement en dehors de l’Europe.

« Les discussions d’aujourd’hui avec Werner Hoyer ont été une occasion précieuse de renforcer plus de quatre décennies de partenariat entre la Banque européenne d’investissement et l’Égypte et de tirer parti de notre engagement commun à intensifier l’action pour le climat. Une coopération étroite entre les chefs de file dans l’action pour le climat, tels que la BEI, avant la COP-27 est cruciale pour faire face à l’urgence climatique. L’expérience technique et le savoir-faire financier uniques de la BEI, en tant qu’investisseur de premier plan dans les domaines des énergies renouvelables, des transports et de l’eau, ont bénéficié à des millions d’Égyptiens et Égyptiennes », a déclaré Sameh Shoukry, ministre égyptien des affaires étrangères et président désigné de la COP-27.

« La Banque européenne d’investissement s’est engagée à intensifier l’action en faveur du climat et la conférence sur le climat COP-27 qui se tiendra à Sharm el Sheikh en fin d’année est l’occasion d’accélérer l’engagement pour passer des promesses à l’action et de mettre davantage l’accent sur l’adaptation aux effets des changements climatiques. C’est un honneur d’accueillir le ministre Shoukry et ses collègues à la BEI », a déclaré Werner Hoyer, président de la Banque européenne d’investissement.

Le ministre Shoukry était accompagné de Badr Abdelaty, ambassadeur de la République arabe d’Égypte au Luxembourg, et d’Ehab Nasr, ministre adjoint des affaires étrangères de l’Union européenne. Ambroise Fayolle, vice-président de la BEI chargé de l’action pour le climat et le développement, Gelsomina Viglioti, vice-présidente de la BEI responsable des opérations au Moyen-Orient et des experts financiers et techniques de la BEI ont également participé aux débats. La visite de la BEI a fait suite à la réunion au siège de la Banque de l’Association UE-Égypte.

L’impact de la crise ukrainienne sur les prix de l’énergie et la sécurité alimentaire ainsi que le soutien futur de la BEI aux investissements liés à l’adaptation aux effets des changements climatiques en Égypte, le développement de l’hydrogène vert et les nouvelles interconnexions électriques entre l’Égypte et la Grèce ont également été abordés.

Soutien de la BEI aux préparatifs de la COP-27

La BEI préside actuellement le groupe des dirigeants des banques multilatérales de développement et co-organise le sommet « Finance en commun » à Abidjan qui se tiendra plus tard cette année.

En début d’année, la BEI a lancé BEI Monde, sa nouvelle branche dédiée au financement du développement, afin de renforcer l’impact de son engagement en Égypte et dans des pays hors d’Europe.

Engagement de haut niveau entre la BEI et l’Égypte

La réunion d’aujourd’hui fait suite à la visite de Rania A. Al-Masha, ministre égyptienne de la coopération internationale, à la BEI au début du mois pour aborder le renforcement de la coopération bilatérale et participer à la conférence « Investir dans la neutralité carbone », ainsi qu’aux discussions entre Ambroise Fayolle, vice-président de la Banque, et des organisateurs de la COP-27 qui ont eu lieu au Caire en mai.

Gelsomina Viglioti, vice-présidente de la BEI, se rendra en Égypte au début du mois prochain pour s’entretenir avec les autorités et partenaires égyptiens.

La Banque européenne d’investissement est un bailleur de fonds de premier plan pour les investissements à l’appui de l’action pour le climat en Afrique. Depuis 1979, la BEI a mis à disposition plus de 14 milliards d’EUR pour les entreprises et les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports durables et des télécommunications dans toute l’Égypte.