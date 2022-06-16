Des experts internationaux se sont réunis au siège de la BEI pour la 20 e édition du Forum sur la gestion actif-passif et la gestion des risques.

Le partage des bonnes pratiques s’avère essentiel face aux perturbations économiques.

Les banques publiques s’accordent sur l’importance de la réforme en matière de taux interbancaires et des normes environnementales, sociales et de gouvernance.

Des experts financiers d’institutions publiques mondiales ont examiné les nouveaux défis dans le domaine des bonnes pratiques en matière de gestion actif-passif (GAP) et de gestion des risques lors de la 20e édition du Forum sur la gestion actif-passif et la gestion des risques, que la Banque européenne d’investissement a accueilli à son siège à Luxembourg.

Des représentants de banques multilatérales de développement, de banques nationales de promotion économique, de la Commission européenne et du Mécanisme européen de stabilité y ont partagé leur expérience sur les meilleures pratiques et participé à des discussions sur le retour de l’inflation et ses effets escomptés, sur la réforme en matière de taux interbancaires (IBOR) ainsi que sur l’importance croissante des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG).

« Les décideurs politiques et les parties concernées attendent des banques publiques qu’elles exploitent au mieux leur force de frappe financière. Pour ce faire, nous avons besoin de fondements solides et devons optimiser nos ressources relativement limitées. Il est essentiel de partager l’expérience et les bonnes pratiques. C’est pour cette raison qu’à la Banque européenne d’investissement, nous sommes heureux d’avoir pu accueillir le 20e Forum sur la gestion actif-passif et la gestion des risques. Cette conférence a permis d’améliorer la compréhension des outils et des politiques qui contribuent à mieux gérer le bilan des banques publiques et les risques y afférents », a déclaré Werner Hoyer, président de la Banque européenne d’investissement.

Le Forum a donné lieu à 15 présentations et à deux tables rondes.

Les participants ont convenu de la nécessité de poursuivre les efforts visant à garantir un abandon progressif réussi du LIBOR, notamment compte tenu de la suppression du LIBOR USD en 2023.

Des débats approfondis ont également traité de l’incidence sur la gestion des actifs et passifs du retour de l’inflation dans les économies du monde entier.

Concernant les aspects environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG), quatre institutions ont partagé leur expérience sur la façon d’accroître les investissements durables et d’intégrer ces aspects dans les stratégies d’investissement, dans la mise au point de nouveaux produits financiers et dans les cadres de gestion des risques.

L’année prochaine, le Forum sera organisé à Londres par la Banque européenne pour la reconstruction et le développement.