Investissements dans le secteur du riz pour améliorer la sécurité alimentaire et créer des emplois.

Étude de faisabilité pour recenser les investissements qui permettent de réduire la dépendance à l’égard des importations de riz.

La BEI et l’UE soutiennent les investissements dans la production de semences, l’irrigation, l’entreposage et la logistique.

La Banque européenne d’investissement entend soutenir un investissement à grande échelle destiné à accroître la production de riz et à renforcer la sécurité alimentaire au Liberia. Le premier soutien de la BEI aux investissements agricoles au Libéria devrait couvrir l’ensemble de la chaîne de valeur, y compris la production, le stockage et la distribution du riz.

Jeanine M. Cooper, ministre de l’agriculture, Tanneh G. Brunson, vice-ministre en charge du budget au ministère des finances et de la planification du développement, Laurent Delahousse, ambassadeur de l’Union européenne, et Diederick Zambon, chargé à la BEI du financement du secteur public en Afrique subsaharienne, ont signé à Monrovia des accords portant sur la réalisation d’études de faisabilité détaillées visant à identifier les défis actuels et à évaluer les priorités d’investissement.

Jeanine M. Cooper, ministre libérienne de l’agriculture : « Le Liberia est très vulnérable aux chocs alimentaires mondiaux ; plus des deux tiers du riz consommé dans notre pays étant importé de l’étranger. Le partenariat entre le Libéria, la Banque européenne d’investissement et l’Union européenne stimulera la production locale de riz, créera des emplois dans le secteur privé sur l’ensemble du territoire et réduira la dépendance agricole vis-à-vis d’autres pays. L’étroite coopération entre le Libéria et l’Europe renforce la sécurité alimentaire et réduit l’impact de la guerre en Ukraine et des récents chocs économiques mondiaux sur le Libéria ».

Tanneh G. Brunson, vice-ministre en charge du budget au ministère des finances et de la planification du développement : « Le riz est l’aliment de base du Libéria, mais nous ne le produisons pas. Le nouveau programme d’investissement dans le riz soutenu par la Banque européenne d’investissement et l’Union européenne permet au Libéria d’accélérer le développement durable et d’éviter les chocs des prix alimentaires en augmentant la production locale de riz. Au nom de l’ensemble de la population du pays, je tiens à exprimer ma gratitude à la BEI et à l’Union européenne pour leur collaboration avec le Liberia en vue de développer la chaîne de valeur du riz et d’améliorer la sécurité alimentaire dans notre pays. »

Ambroise Fayolle, vice-président de la Banque européenne d’investissement : « La Banque européenne d’investissement s’est engagée à intensifier ses investissements afin de renforcer la sécurité alimentaire, d’améliorer la production agricole nationale, de créer des emplois et de réduire l’impact des chocs alimentaires mondiaux sur les consommateurs locaux. Au cours des prochains mois, des études de faisabilité détaillées recenseront les investissements prioritaires susceptibles de transformer la production de riz au Liberia et de permettre un financement à grande échelle dans le secteur. »

Laurent Delahousse, ambassadeur de l’Union européenne au Liberia : « L’attaque russe contre l’Ukraine a des conséquences sur les prix des denrées alimentaires et des produits de base partout dans le monde, y compris ici au Libéria. L’Union européenne considère qu’il est important de soutenir la production locale de riz afin de réduire la dépendance du Liberia vis-à-vis des importations et d’augmenter la production locale.

Recenser les priorités d’investissement pour améliorer la production de riz au Libéria

L’accord de 4 millions d’EUR entre les autorités libériennes et la Banque européenne d’investissement (BEI) permettra de réaliser des études de faisabilité détaillées afin d’évaluer le potentiel de la chaîne de valeur du riz au Liberia et les défis qui y sont liés et de soutenir la mise en œuvre du projet.

La BEI et ses partenaires libériens pourront alors élaborer et structurer un programme d’investissement qui devrait être lancé l’année prochaine.

Les études de faisabilité sont financées par une subvention du Fonds européen de développement au titre de la Plateforme d’investissement pour l’Afrique.

Réduire la dépendance du Libéria à l’égard du riz importé et l’impact des chocs des prix mondiaux

Le nouveau programme de développement de la chaîne de valeur du riz, qu’appuie la BEI, vise à stimuler la production de riz dans le pays en réduisant la dépendance du Liberia vis-à-vis des importations. Il contribuera à améliorer la sécurité alimentaire et nutritionnelle et à créer des emplois locaux dans les domaines de la production, du stockage et de la distribution du riz.

Ce programme d’investissement global devrait soutenir l’ensemble de la chaîne de valeur du riz par le renforcement de la production de riz, l’installation d’infrastructures d’irrigation, la modernisation des laboratoires alimentaires et l’amélioration de l’entreposage et de la logistique.

Plus grande banque publique internationale au monde ayant pour actionnaires directs les 27 États membres de l’Union européenne, la BEI intervient au Liberia depuis 1978.

Depuis le déclenchement de la pandémie, elle a prêté plus de 8 milliards d’EUR à l’appui d’investissements publics et privés sur tout le continent africain.

BEI Monde, la nouvelle branche spécialisée du Groupe BEI, a pour ambition d’accroître l’impact des partenariats internationaux et du financement du développement. BEI Monde est conçue de manière à favoriser un partenariat plus fort et plus ciblé au sein de l’Équipe Europe, aux côtés d’autres institutions de financement du développement et de la société civile. BEI Monde rapproche la Banque des populations, des entreprises et des institutions locales par l’intermédiaire de ses bureaux répartis dans le monde.