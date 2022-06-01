A l’occasion de l’année européenne de la jeunesse et des célébrations en lien avec la journée de l’Europe, l’Union européenne au Maroc, la BEI- Banque de l’UE, et treize Ambassadeurs des Etats membres de l’UE au Maroc, ont visité ensemble l’Université Euro-méditerranéenne de Fès (UEMF)

Une séance plénière coprésidée par le professeur Bousmina, Président de l’UEMF, Madame Patricia Llombart-Cussac, Ambassadrice de l’UE au Maroc, et Anna Barone, représentante de la BEI au Maroc avec la présence du Chancelier et président du Conseil d’Administration de l’UEMF, M. Mohammed Kabbaj, a été suivie par des tables-rondes thématiques d’échanges avec les Ambassadeurs présents sur des sujets comme l’employabilité et l’entreprenariat, l’environnement, et l’environnement.

Cette visite se déroule dans un esprit « Team Europe » et souligne l’importance du partenariat Maroc-UE pour promouvoir la jeunesse et ses idées.

Dans le cadre des évènements liés à la journée de l’Europe, célébrée chaque année le 9 mai, l’Union européenne (UE) au Maroc, en coopération avec la Banque européenne d’Investissement (BEI) et treize Ambassadeurs* de l’UE au Maroc, sont allés à la rencontre de l’Université Euro-méditerranéenne de Fès (UEMF) et de ses étudiants.

Durant cette première mission conjointe à l’UEMF, les ambassadeurs ont échangé avec les étudiants dans le cadre de trois ateliers thématiques : partenariat UE-Maroc ; changement climatique et entrepreneuriat ; enseignement supérieur et mobilité, ainsi que d’une thématique genre transversale.

Ces dialogues inédits ont porté sur les défis globaux, les enjeux de l’espace euro-méditerranéen et sur les politiques publiques mises en place par l’UE et ses Etats membres pour soutenir un développement harmonieux entre les deux rives de la Méditerranée.

A ce titre, l’UEMF joue un rôle clé pour former des professionnels de haut niveau, porteurs d’innovation, nourris des valeurs de tolérance, d’ouverture et d’excellence en matière de création et d’innovation. Elle forme ainsi la future génération de cadres, aptes à relever les multiples défis du développement durable.

L’année 2022, décrétée année européenne de la jeunesse, marque les efforts déployés par l’UE, les Etats membres et les autorités régionales et locales pour honorer, soutenir les jeunes et dialoguer avec eux dans le contexte post-pandémique. La stratégie de l’UE pour la jeunesse vise en particulier à favoriser la participation des jeunes à la vie démocratique, soutenir leur engagement social et civique, tout en garantissant que tous disposent des ressources nécessaires pour participer à la vie en société.

Depuis 2016, l’Union européenne et la BEI sont aux côtés du Gouvernement marocain pour accompagner le développement de l’UEMF avec des programmes d’enseignement et de recherche d’excellence. Cet appui européen (58 millions MAD de dons, 148 millions MAD € de subventions et un prêt de 73.8 millions MAD) a permis la construction et l’équipement de l’éco-campus de l’Université qui s’étend aujourd’hui sur 40 hectares et accueille 2370 étudiants de 32 nationalités différentes. En 2026, l’UEMF devrait accueillir plus de 6000 étudiants de tous horizons. Si le soutien européen permet à l’UEMF d’offrir une formation d’excellence dotée d’un pôle de recherche de qualité, elle a également offert la possibilité d’accès aux étudiants les plus méritants en soutenant la politique de bourses de l’Université.

Madame Patricia Llombart, Ambassadrice de l’Union européenne au Maroc a ainsi déclaré : « Je me réjouis d’avoir découvert l’Université Euromed Fès et d’avoir rencontré et échangé avec ses étudiants aux côtés de mes collègues Ambassadeurs des Etats membres de l’UE accrédités au Maroc et de la Banque européenne d’investissement. L’UEMF est un des exemples concrets de notre partenariat en faveur de la jeunesse. Notre contribution avec la BEI vise non seulement le développement d’une offre de formation d’excellence, mais elle apporte également un appui qui permet d’offrir des bourses aux étudiants les plus méritants. Nous nous félicitons de voir le nombre d’étudiants boursiers augmenter chaque année afin que cet espace d’excellence soit aussi un lieu d’inclusion. »

« Nous sommes ravis de revenir à l’UEMF où chaque visite est une redécouverte, à la fois des étudiants, des installations en plein essor et du dynamisme de cette université unique dans la région » a déclaré Madame Anna Barone, Représentante de la BEI au Maroc. Et d’ajouter : « La consécration de l’Université dans plusieurs classements mondiaux témoigne de sa vocation d’excellence et nous sommes fiers de contribuer à renforcer l’offre et la qualité de l’enseignement et de la recherche dans le Royaume du Maroc ».

« Nous étions ravis et honorés de recevoir Madame l’Ambassadrice de l’Union européenne au Maroc accompagnée de plusieurs ambassadeurs membres de l’union. Cette visite dénote l’intérêt porté par l’UE à notre Université qui tente, sur les plans académique et culturel, de renforcer les liens entre le Maroc et l’UE et de promouvoir le dialogue interculturel, l’échange et la coopération entre les deux rives de Méditerranée.» a déclaré le professeur Mostapha Bousmina, Président de l’UEMF.

*Les Ambassadeurs présents lors de cette visite :

S.E. M. Robert DÖLGER: Allemagne

S. E. Mme Véronique PETIT : Belgique

S. E. M. Jesper KAMMERSGAARD : Dänemark

S. E. Mme Jasna MILETA : Croatie

S. E. M. James McINTYRE : Irlande

M. Borja MONTESINO : Ministre Conseiller, Espagne

S.E. M. Jeroen ROODENBURG : Pay Bas

S.E. M. Miklos TROMLER : Hongrie

M. Raphaël MARTIN DE LAGARDE, Ministre Conseiller : France

S.E. M. Armando BARUCCO : Italie

S.E. Mme Maria CIOBANU : Roumanie

S.E. Mme Anne HÖGLUND : Suède

S. E. M. Ladislav SKERIK : Tchéquie

Informations générales

La Banque européenne d’investissement (BEI)

La BEI est un partenaire privilégié du Maroc depuis 40 ans. La BEI finance le développement et la mise en œuvre de projets clés dans des secteurs essentiels de l’économie marocaine tels que le soutien aux entreprises, l’agriculture, l’eau et l’assainissement, l’éducation, la santé, le transport ou encore les énergies renouvelables.

BEI Monde, la nouvelle branche spécialisée du Groupe BEI, cherche à accroître l’impact des partenariats internationaux et du financement du développement. BEI Monde vise à favoriser un partenariat plus fort et plus ciblé avec l’Équipe Europe, aux côtés d’autres institutions de financement du développement et de la société civile. BEI Monde rapproche le Groupe des populations, des entreprises et des institutions locales au travers de nos bureaux répartis dans le monde.

La délégation de l’Union Européenne (UE) au Maroc

Le Maroc et l’Union européenne entretiennent des relations depuis plus d’un demi-siècle. Les fondations de ce partenariat n’ont cessé de se renforcer. Dernier exemple en date, l’engagement politique de l’Union européenne à soutenir les efforts importants de l’Etat marocain dans sa lutte contre le COVID-19. L’UE et le Maroc s’engagent à accompagner la relance post covid-19 avec la transition vers une société et des modes de consommation plus durables ; une ambition renforcée pour lutter contre le changement climatique ; le développement humain et la bonne gouvernance ; la mise en avant des opportunités économiques d’une économie plus verte et plus propre ; et le développement de la coopération régionale.

L’Université Euromed de Fès (UEMF)

Placée sous la Haute Présidence d’Honneur de son initiateur Sa Majesté le Roi Mohammed VI, l’Université Euromed de Fès (UEMF), institution d’utilité publique à but non lucratif, est un pôle d’excellence et de rayonnement offrant des programmes de formation et de recherche innovants. L’UEMF est aussi un lieu foisonnant d’interactions grâce à des étudiants et à des professeurs issus de plus de 40 nationalités. Installé sur un site exceptionnel, l’Eco-campus de l’UEMF est conçu aux meilleurs standards internationaux et respecte les normes du développement durable. Il est labélisé COP 22 et occupe actuellement une superficie de 40 hectares qui s’étendra plus tard sur 100 hectares environ.

L’UEMF est une université pluridisciplinaire structurée autour de trois grands pôles majeurs :

1Pôle Ingénierie et Architecture : avec l’École Euromed d’Architecture, de Design et d’Urbanisme (EMADU), l’École d’Ingénierie Digitale et d’Intelligence Artificielle (EIDIA), l’Euromed Polytechnic School (EPS), et l’INSA Euro-Méditérrannée. Pôle Sciences Humaines et Sociales : comprenant la Faculté des Sciences Humaines et Sociales, l’Institut Euromed des Sciences Juridiques et Politiques et l’Euromed Business School. Pôle Santé et Pharmacie : qui englobe la Faculté Euromed de Pharmacie et l’École d’Ingénieurs BiomedTech.

L’UEMF dispose aussi d’une infrastructure de recherche à la fine pointe de la technologie avec la plus importante plateforme d’impression 3D du pays et une soixantaine de machines, certaines étant fabriquées par les ingénieurs et chercheurs de l’UEMF. Elle est dotée de la plus importante plateforme digitale universitaire du pays, de la première École d’Ingénieur dans l’espace euro-méditerranéen et africain compétemment dédié à l’intelligence artificielle (IA). Elle est aussi en train de mettre en place le projet Fès-Smart Factory, qui est inédit et unique en Afrique, pour opérer la transition digitale de nos industries à travers la conception de prototypes basés sur l’industrie 4.0, en utilisant l’IA, les Big-Data, Deep-Learning, réalité virtuelle, robotique et cobotique.

Par ailleurs, l’UEMF a créé un think tank axé sur les questions et les défis de la région Euro-Méditerranée-Afrique, le RIEMAS (Research Institute on European, Mediterranean & African Studies), qui organise régulièrement des événements et conduit des travaux de recherche, des analyses et des réflexions sur ce continuum géographico-historique « Europe-Méditerranée-Afrique ».