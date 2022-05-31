Une délégation roumaine de maires et de membres du Parlement européen s’est rendue au siège de la BEI pour une réunion de travail avec le président, l’un des vice-présidents et des experts financiers et techniques de la Banque.

Les échanges ont porté sur les besoins d’investissement dans l’aménagement urbain, l’efficacité énergétique, la sécurité routière urbaine, les transports durables et les services publics.

La BEI offre un savoir-faire unique en matière de climat, de financement et de conseil technique pour renforcer l’impact des investissements en Roumanie.

De nouvelles possibilités de renforcer l’impact des investissements urbains durables et l’accès à des financements ciblés ont été présentées à une délégation roumaine de maires et de membres du Parlement européen, qui a été reçue pour une visite au siège de la Banque européenne d’investissement à Luxembourg par le président de la BEI, Werner Hoyer, et son vice-président Christian Kettel Thomsen.

Les maires ont discuté avec des experts financiers et techniques de la BEI de projets de nouveaux investissements visant à réduire la consommation d’énergie, à améliorer les transports urbains, à renforcer la sécurité routière, à accroître l’activité des entreprises locales, à numériser les services publics et à améliorer la qualité de vie dans des villes de l’ensemble du pays.

Werner Hoyer, président de la Banque européenne d’investissement : « La BEI s’est engagée à renforcer son soutien à la Roumanie et plus particulièrement aux municipalités roumaines, car nous considérons qu’elles sont l’un des principaux moteurs de la transition écologique dans le pays, capables d’apporter un réel changement au quotidien dans la qualité de vie de leurs habitants. »

Christian Kettel, vice-président de la Banque européenne d’investissement : « La Banque européenne d’investissement collabore avec les villes roumaines afin d’améliorer les services publics dans les domaines du traitement de l’eau, des transports urbains, de la santé et de l’éducation, d’accroître l’efficacité énergétique et de mieux protéger l’environnement. La visite de ce jour a offert une excellente occasion de mieux connaître les futures priorités en matière d’investissement urbain dans les villes roumaines et de mettre en évidence la manière dont les financements rationalisés de la BEI et son assistance technique répondant aux meilleures pratiques peuvent améliorer les vies, les services et les possibilités en Roumanie. »

La délégation roumaine a obtenu des informations sur le soutien que la BEI peut apporter pour renforcer l’impact des investissements urbains dans le cadre de la Facilité pour la résilience et la relance, ainsi que sur le paquet de solidarité de la BEI qui prévoit la mise à disposition de financements dans les États membres pour faire face aux conséquences de la guerre en Ukraine.

Les experts de la BEI ont également expliqué comment le soutien sous la forme de conseils techniques pouvait aider les municipalités roumaines à élaborer des plans d’investissement urbain, à concevoir des projets et à en améliorer la mise en œuvre.

Informations générales

La Plateforme européenne de conseil en investissement est un partenariat entre le Groupe Banque européenne d’investissement et la Commission européenne dans le cadre du Plan d’investissement pour l’Europe. Elle offre un point d’accès unique à différents types de services de conseil et d’assistance technique. Elle favorise la définition, la préparation et la mise en place de projets d’investissement dans toute l’Union européenne. S’appuyant sur le succès de la Plateforme de conseil et d’autres programmes de conseil, la BEI et la Commission européenne sont convenues de continuer à fournir une expertise technique, financière et stratégique aux promoteurs de projets, aux autorités régionales et nationales, au secteur privé et aux intermédiaires financiers dans le cadre de la plateforme de conseil InvestEU.

Les accords concernant des services de conseil à l’appui de projets (PASSA) soutiennent des projets financés par l’Union européenne et visent à accélérer l’exécution des projets et l’absorption des Fonds structurels et d’investissement européens. Ces accords sont des instruments flexibles qui mettent à disposition des conseils sur mesure pour les équipes chargées des projets et les collectivités locales responsables des investissements publics.

L’Assistance conjointe à la préparation de projets dans les régions européennes (Jaspers) est un partenariat d’assistance technique géré par le Groupe Banque européenne d’investissement et cofinancé par la Commission européenne (DG Politique régionale et urbaine). Jaspers propose son savoir-faire technique dans le cadre d’investissements appuyés par des subventions européennes à toutes les étapes du cycle d’un projet, du stade initial de la conception du projet au stade final de la demande de financement au titre des Fonds de l’UE.

Depuis 1991, la Banque européenne d’investissement a fourni plus de 16 milliards d’EUR à l’appui d’investissements publics et privés dans toute la Roumanie, y compris des financements directs en faveur de projets réalisés par des villes roumaines, grandes ou petites, dans les domaines de l’efficacité énergétique, de l’aménagement urbain et de l’environnement.