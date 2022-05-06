La banque de l’UE et Sabadell Venture Capital mettront à disposition 40 millions d’EUR pour aider les PME espagnoles pénalisées par la crise pandémique.

L’opération bénéficie du soutien du Fonds de garantie européen (EGF).

La Banque européenne d’investissement (BEI) finance à hauteur de 20 millions d’EUR au maximum un mécanisme de co-investissement aux côtés de Sabadell Venture Capital S.L. Le dispositif vise à soutenir les jeunes entreprises espagnoles en phase initiale de croissance touchées par le COVID-19.

L’entité espagnole complètera le co-financement en y apportant une contribution propre de 20 millions d’EUR supplémentaires, portant à 40 millions d’EUR le montant total disponible pour l’octroi de prêts d’amorçage-investissement à de jeunes pousses en phase de croissance subissant les conséquences de la crise économique due à la pandémie. Les financements se destinent principalement à des PME espagnoles, tous secteurs confondus. Les entreprises actives dans le domaine technologique feront l’objet d’une attention toute particulière.

L’opération bénéficie du soutien du volet prêts d’amorçage-investissement du Fonds de garantie européen (EGF), approuvé dans le cadre du train de mesures de 540 milliards d’EUR qui constitue la réponse de l’UE aux répercussions économiques de la pandémie de COVID-19. Le volet « prêts d’amorçage-investissement » du Fonds de garantie européen permet à la BEI de remédier à un déficit dans ce domaine, lié aux défaillances structurelles du marché dans l’ensemble de l’Union européenne.

Ricardo Mourinho Félix, vice-président de la BEI : « La Banque européenne d’investissement s’est engagée à faciliter l’accès aux financements pour les entreprises espagnoles axées sur l’innovation, afin qu’elles puissent se développer et créer des emplois. La pandémie a restreint l’accès de ces entreprises aux investissements en fonds propres, ce qui a entravé leur croissance, en particulier pour celles qui entamaient leur phase de croissance. Grâce au Fonds de garantie européen et au savoir-faire de Sabadell Venture Capital, nous pourrons mettre à disposition les liquidités qui leur sont nécessaires pour continuer à investir dans leur croissance. »

Raúl Rodríguez, directeur général adjoint de BS et directeur de BS Capital : « Le partenariat entre Sabadell Venture Capital et la BEI permet d’aller plus loin dans la réponse aux besoins de financement des jeunes pousses en phase de croissance. Jusqu’à présent, elles devaient se tourner vers des prêteurs internationaux. En Espagne, le prêt d’amorçage-investissement est un produit relativement nouveau et les montants proposés par les acteurs du marché n’excèdent pas 2 ou 3 millions d’EUR. Fort de l’alliance avec la BEI, Sabadell Venture Capital peut aujourd’hui accorder des prêts d’amorçage-investissement allant jusqu’à 10 millions d’EUR. Ainsi, les jeunes pousses ont désormais accès à des ressources moins dilutives pour financer leur croissance. »

Informations générales

Le soutien aux petites et moyennes entreprises est l’une des grandes priorités du Groupe BEI en Espagne. En 2021, la Banque a consacré 7,25 milliards d’EUR à cet objectif, soit 57 % de l’activité du Groupe BEI dans ce pays.

Le Fonds de garantie européen (EGF) a été créé par le Groupe BEI sur la base de contributions de l’Espagne et d’autres États membres de l’UE dans le but de protéger les entreprises ayant souffert de la crise provoquée par la pandémie de COVID-19. S’appuyant sur près de 25 milliards d’EUR de garanties, l’EGF permet à la BEI et au FEI de fournir rapidement des prêts, des garanties, des fonds propres et d’autres instruments financiers, de même que d’intervenir dans des titrisations, afin d’appuyer essentiellement des PME et des ETI. L’EGF s’inscrit dans le cadre des filets de sécurité de l’Union européenne visant à mettre à disposition 540 milliards d’EUR au total pour stimuler les secteurs de l’économie de l’UE les plus durement touchés.

Branche de capital-risque de Banco Sabadell, Sabadell Venture Capital S.L investit dans des jeunes pousses en phase initiale, afin de les aider à se développer. Elle a pour ambition de devenir l’investisseur financier de référence des jeunes entreprises numériques et technologiques innovantes en Espagne. L’investissement peut atteindre jusqu’à 2 millions d’EUR par entreprise.

Sabadell Venture Capital compte actuellement plus de 50 sociétés, financées par des prises de participation ou des prêts d’amorçage-investissement, dans son portefeuille. Ritmo Capital, Exoticca, Redpoints et Lingokids en font partie.