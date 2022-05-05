La Journée de l’Europe, le 9 mai, marque le lancement de la campagne « BEI 360° – à la recherche de solutions climatiques », qui met en lumière des projets ayant un impact sur le renforcement de la résilience climatique dans toute l’Union européenne, y compris en Espagne.

L’action en faveur du climat figure parmi les principales priorités de la BEI et représente près de la moitié de l’ensemble des investissements en Espagne.

De nouvelles expériences vidéo immersives, sous-titrées en espagnol, présentent deux projets clés de recherche sur les changements climatiques dans le pays.

La lutte contre les changements climatiques demeure l’un des plus grands défis mondiaux. Pour la sixième année consécutive, la banque de l’UE a augmenté ses financements en faveur de projets qui contribuent à l’action climatique et à la durabilité environnementale, y compris en Espagne, où 43 % (3,897 milliards d’EUR) de l’ensemble des prêts accordés dans le pays en 2021 ont été affectés à des projets à dimension écologique.

À l’occasion de la Journée de l’Europe, la Banque européenne d’investissement – la banque du climat de l’Union européenne –, lance une expérience vidéo à 360 degrés qui invite les citoyennes et citoyens européens à découvrir virtuellement certains de ces projets liés à l’action pour le climat. La vidéo tournée en Espagne montre comment l’internet des objets (IDO) révolutionne la sécurité dans les régions reculées de Catalogne dans le contexte des changements climatiques.

La plateforme interactive BEI 360° – à la recherche de solutions climatiques, disponible gratuitement sur le site web de la BEI, permet aux internautes d’entreprendre des voyages virtuels à la découverte de projets novateurs qui jouent un rôle déterminant dans la lutte contre les changements climatiques en Europe. Filmées avec des caméras à 360° ultramodernes dans certains des paysages les plus époustouflants d’Europe, ces courtes vidéos sont présentées par un ou une journaliste de la BEI qui interroge sur le terrain des scientifiques, des ingénieurs et des experts de haut niveau. À ce jour, la série de vidéos couvre des projets en Grèce, au Portugal et en Espagne.

Dans l’épisode « Des capteurs au service de la sécurité », l’équipe vidéo à 360° de la BEI emmène les internautes dans les montagnes accidentées des Pyrénées espagnoles pour leur faire découvrir un système de télédétection qui offre un nouveau degré de sécurité et de résilience sur un tronçon de voie isolé où un éboulement a fait dérailler un train au début de cette année. Reconnaissant le potentiel de cette nouvelle technologie, la BEI soutient la société Worldsensing, établie à Barcelone, dans ses travaux de recherche et de développement qui visent à prolonger la durée de vie utile des infrastructures et à favoriser l’adaptation aux phénomènes météorologiques extrêmes liés aux changements climatiques.

Ricardo Mourinho Félix, vice-président de la Banque européenne d’investissement : « La BEI soutient fermement les objectifs climatiques ambitieux de l’Espagne, conformément aux stratégies nationales visant à atteindre les objectifs de l’accord de Paris. La crise liée à la pandémie de COVID-19 et la guerre en Ukraine ont encore accru l’importance de promouvoir l’atténuation des changements climatiques et l’adaptation à leurs effets ainsi qu’une reprise durable. La nouvelle campagne « BEI 360° – à la recherche de solutions climatiques » permet aux internautes d’entreprendre des voyages virtuels à la découverte de projets révolutionnaires, dont celui de Worldsensing, qui changent la donne dans la lutte contre les changements climatiques. Cette approche innovante contribue à rapprocher les citoyennes et citoyens de l’UE des projets de la BEI. »

Ignasi Vilajosana, directeur général de Worldsensing : « Le soutien de la BEI a été essentiel pour nous aider à développer nos activités et à relever le défi croissant que représentent les changements climatiques pour les infrastructures en Espagne et ailleurs en Europe.

Nous sommes ravis de figurer dans la série vidéo BEI 360º de la Banque, qui donne vie à l’un de nos projets ferroviaires phares en Espagne. »

À propos de BEI 360°

BEI 360° – à la recherche de solutions climatiques est une plateforme interactive et gratuite sur le site web de la BEI qui permet de découvrir virtuellement des projets novateurs qui jouent un rôle déterminant dans la lutte contre les changements climatiques en Europe. Filmées avec des caméras à 360° ultramodernes dans certains des paysages les plus époustouflants d’Europe, ces courtes vidéos sont présentées par un ou une journaliste de la BEI qui interroge sur le terrain des scientifiques, des ingénieurs et des experts de haut niveau. À ce jour, la série de vidéos couvre des projets en Grèce, en Espagne et au Portugal. Les internautes peuvent observer sous un angle nouveau des solutions innovantes à la crise climatique et des exemples de recherche de pointe sur le climat. Les prises de vues à 360° leur permettent de suivre notre journaliste et de s’immerger totalement dans ces endroits magnifiques et éloignés. Les vidéos sont disponibles en anglais, avec des versions sous-titrées dans la langue de chaque lieu visité. Une carte interactive de l’Europe permet aux internautes d’accéder à chaque expérience à 360° en un simple clic.

Worldsensing

Worldsensing est un pionnier mondial dans le domaine de l’internet des objets (IDO). Fondée en 2008, cette entreprise spécialiste des systèmes de surveillance industrielle travaille avec plus de 270 partenaires experts en ingénierie dans plus de 60 pays pour assurer la sécurité grâce au contrôle des infrastructures d’importance critique dans les secteurs de l’exploitation minière, de la construction, du transport ferroviaire et du suivi de l’état des infrastructures. Worldsensing est membre de EIT RawMaterials, qui a été créé et financé par l’EIT (Institut européen d’innovation et de technologie), un organe de l’Union européenne, et fait depuis peu partie de l’Alliance européenne pour les matières premières. L’entreprise, qui compte plus de 80 salariés, possède des bureaux à Barcelone, Londres, Los Angeles et Singapour ; parmi ses investisseurs figurent notamment Cisco Systems, Mitsui & Co, McRock Capital et ETF Partners.