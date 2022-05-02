Belgique : la BEI et PMV aux côtés des entreprises flamandes

Les crises successives intensifient les inquiétudes financières des entreprises. Grâce à un nouvel accord de coopération entre la BEI et Gigarant, 350 millions d’EUR peuvent être mobilisés sous forme de garanties, ce qui permettra aux entreprises d’accéder plus facilement à une enveloppe de financement d’au moins 875 millions d’EUR.
- Grâce au Fonds de garantie européen (GEF), la Banque européenne d’investissement (BEI) va soutenir, à hauteur de 350 millions d’EUR, la capacité de garantie de Gigarant, un mécanisme de soutien spécialement mis en place par les autorités flamandes et géré par la société d’investissement flamande PMV.
- Les mesures de soutien de Gigarant bénéficieront aux entreprises flamandes sous la forme de garanties à partir de 1,5 million d’EUR pour les opérations de prêt.
- Au total, au moins 875 millions d’EUR de nouveaux financements pourront être mis à la disposition des entreprises flamandes.
La Banque européenne d’investissement (BEI) et Gigarant N.V., un mécanisme de soutien spécialisé géré par la Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV), ont signé un nouvel accord de coopération qui porte sur une contre-garantie de 350 millions d’EUR que la BEI accorde à Gigarant, ce qui permettra, en finalité, de mettre au moins 875 millions d’EUR de nouveaux financements à la disposition d’entreprises flamandes (de moyenne et grande dimension[i]).
La contre-garantie de la BEI est rendue possible par le soutien du Fonds de garantie européen (EGF – European Guarantee Fund) qui a été mis en place à l’été 2020 pour aider les entreprises européennes à faire face à la pandémie de COVID‑19. La crise sanitaire a déclenché une série de crises qui pèsent encore lourdement sur notre économie et nos entreprises. En raison de la guerre en Ukraine, les prix de l’énergie ont également sensiblement augmenté et, dans le même temps, nous assistons à une forte poussée inflationniste en Belgique. Cet accord de coopération est donc une étape importante pour armer nos entreprises pour l’avenir.
Le mécanisme de soutien de Gigarant permet aux banques commerciales d’obtenir des garanties de Gigarant (à partir de 1,5 million d’EUR) pour des prêts accordés à des entreprises flamandes qui éprouvent des difficultés à accéder à un financement approprié en raison des conséquences économiques de la crise sanitaire ou d’autres motifs et crises.
La valeur ajoutée du mécanisme de soutien réside dans le partage des risques entre les banques commerciales, Gigarant et la BEI. En partageant les risques liés aux prêts, un plus grand volume de prêts peut être mis à disposition et ainsi toucher davantage d’entreprises flamandes.
Concrètement, au moins 20 % du risque reste à la charge des banques commerciales et Gigarant garantit au maximum 80 % du risque supporté. Sur ce montant, la moitié du risque sera assumée par la Banque européenne d’investissement par le biais de la contre-garantie de 350 millions d’EUR. Il s’agit donc d’un risque partagé et mieux réparti entre les différentes parties, ce qui permet de soutenir au moins 875 millions d’EUR de prêts aux entreprises flamandes.
La décision finale concernant l’octroi de garanties appartient à Gigarant. Le mécanisme de soutien peut être appliqué rétroactivement aux garanties accordées par Gigarant depuis le 1er janvier 2021.
Hilde Crevits, ministre flamande de l’économie : « Nos entreprises flamandes ont dû affronter crise après crise au cours des deux dernières années. Après le COVID‑19 et le Brexit, elles sont aujourd’hui confrontées aux conséquences de la guerre en Ukraine. Il est essentiel que les entreprises et les travailleurs indépendants puissent accéder facilement au financement afin de traverser de telles conjonctures. Outre l’appui direct en matière de liquidités que les autorités flamandes fournissent aujourd’hui dans le cadre des droits passerelles, un solide système de garantie est nécessaire pour assurer l’accès aux prêts. Les contre-garanties que nous pouvons signer aujourd’hui avec la Banque européenne d’investissement et le Fonds européen d’investissement permettent à nos entreprises de bénéficier de primes de garantie plus avantageuses et à Gigarant de soutenir davantage d’entreprises flamandes. Il s’agit là d’un exemple brillant de coopération européenne qui donne des résultats concrets pour nos entreprises flamandes. »
Frédéric Meire, directeur général de Gigarant : « Nous sommes très heureux de pouvoir continuer, avec la Banque européenne d’investissement, à aider les entreprises flamandes à faire face à d’éventuels problèmes de financement dans le contexte difficile actuel. C’est cette approche commune qui peut apporter une réponse aux défis actuels de nos entreprises. »
Kris Peeters, vice-président de la BEI : « Les conséquences de la pandémie se font encore ressentir dans les entreprises flamandes. Certaines entreprises font encore face à des besoins de financement non satisfaits. Grâce au Fonds de garantie européen et au soutien de Gigarant, la Banque européenne d’investissement assume une partie des risques liés aux prêts accordés aux entreprises flamandes. C’est précisément en partageant les risques avec nos partenaires que nous sommes en mesure de mettre à disposition un plus grand volume de prêts et d’atteindre ainsi davantage d’entreprises flamandes. C’est ainsi que nous faisons la différence. »
Présentation schématique du mécanisme de soutien
Le Fonds de garantie européen (EGF – European Guarantee Fund) a été créé par le Groupe BEI avec des contributions d’États membres de l’UE pour protéger les entreprises qui subissent les conséquences économiques de la crise du COVID‑19. Avec près de 25 milliards d’EUR de garanties, l’EGF permet à la Banque européenne d’investissement (BEI) et à sa filiale le Fonds européen d’investissement (FEI) de mettre rapidement des prêts, des garanties, des titres adossés à des actifs, des actions et d’autres instruments financiers à la disposition des entreprises européennes, et plus particulièrement des PME. À la fin du mois de mars 2022, le montant global des projets approuvés s’élevait à 23,1 milliards d’EUR. Ces financements devraient à leur tour permettre de mobiliser quelque 174,5 milliards d’EUR de nouveaux investissements. À ce jour, 583 millions d’EUR de financements ont été approuvés en Belgique, ce qui devraient permettre de mobiliser jusqu’à 2,8 milliards d’EUR d’investissements.
Informations générales
En 2021, la BEI a mis à disposition 3,42 milliards d’EUR sous forme de prêts pour des projets belges réalisés dans divers secteurs, notamment les soins de santé, la gestion de l’eau, l’éducation et les PME.
Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV) est une initiative de promotion de l’activité économique qui façonne l’avenir de l’économie flamande. La PMV finance des entreprises prometteuses dès leur création et les accompagne dans leur croissance et leur développement à l’international. Elle propose des solutions financières sur mesure à tous les entrepreneurs disposant d’un plan d’activité solide et d’une équipe de direction performante. Ses solutions comprennent des interventions en fonds propres, des prêts et des garanties. En outre, elle réalise des projets importants pour la prospérité et le bien-être de la Flandre, avec des autorités publiques et pour leur compte, de même qu’avec d’autres partenaires. La PMV gère un portefeuille de 1,35 milliard d’EUR.
Par l’intermédiaire de Gigarant NV, une structure ad hoc des autorités flamandes, la Flandre fournit des garanties basées sur le marché à partir de 1,5 million d’EUR à l’appui des prêts accordés aux entreprises. Un budget de garantie de 3 milliards d’EUR a été dégagé par le gouvernement flamand à cette fin. Dans certaines circonstances, outre des garanties, des investissements peuvent également être effectués dans des sociétés sous-jacentes.
[i] a) Une ETI ou entreprise de taille intermédiaire, est une entreprise qui emploie au minimum 250 et moins de 3 000 personnes (équivalents temps plein).
b) Une ETI est également une entreprise qui compte moins de 250 employés, avec un chiffre d’affaires annuel supérieur à 50 millions d’EUR et un bilan annuel total supérieur à 43 millions d’EUR, comme établi conformément à la recommandation 2003/361/CE de la Commission européenne concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (« recommandation CE »), entrée en vigueur le 1er janvier 2005.
c) Une « grande entreprise » est une entreprise comptant au moins 3 000 employés (équivalents temps plein).
d) Une « entreprise » se définit comme toute entité exerçant une activité économique, quelle que soit sa forme juridique.