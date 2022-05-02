Belgique : la BEI et PMV aux côtés des entreprises flamandes

© Vlaanderen.be

Les crises successives intensifient les inquiétudes financières des entreprises. Grâce à un nouvel accord de coopération entre la BEI et Gigarant, 350 millions d’EUR peuvent être mobilisés sous forme de garanties, ce qui permettra aux entreprises d’accéder plus facilement à une enveloppe de financement d’au moins 875 millions d’EUR.

Grâce au Fonds de garantie européen (GEF), la Banque européenne d’investissement (BEI) va soutenir, à hauteur de 350 millions d’EUR, la capacité de garantie de Gigarant, un mécanisme de soutien spécialement mis en place par les autorités flamandes et géré par la société d’investissement flamande PMV.

Les mesures de soutien de Gigarant bénéficieront aux entreprises flamandes sous la forme de garanties à partir de 1,5 million d’EUR pour les opérations de prêt.

Au total, au moins 875 millions d’EUR de nouveaux financements pourront être mis à la disposition des entreprises flamandes.

La Banque européenne d’investissement (BEI) et Gigarant N.V., un mécanisme de soutien spécialisé géré par la Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV), ont signé un nouvel accord de coopération qui porte sur une contre-garantie de 350 millions d’EUR que la BEI accorde à Gigarant, ce qui permettra, en finalité, de mettre au moins 875 millions d’EUR de nouveaux financements à la disposition d’entreprises flamandes (de moyenne et grande dimension[i]).

La contre-garantie de la BEI est rendue possible par le soutien du Fonds de garantie européen (EGF – European Guarantee Fund) qui a été mis en place à l’été 2020 pour aider les entreprises européennes à faire face à la pandémie de COVID‑19. La crise sanitaire a déclenché une série de crises qui pèsent encore lourdement sur notre économie et nos entreprises. En raison de la guerre en Ukraine, les prix de l’énergie ont également sensiblement augmenté et, dans le même temps, nous assistons à une forte poussée inflationniste en Belgique. Cet accord de coopération est donc une étape importante pour armer nos entreprises pour l’avenir.

Le mécanisme de soutien de Gigarant permet aux banques commerciales d’obtenir des garanties de Gigarant (à partir de 1,5 million d’EUR) pour des prêts accordés à des entreprises flamandes qui éprouvent des difficultés à accéder à un financement approprié en raison des conséquences économiques de la crise sanitaire ou d’autres motifs et crises.

La valeur ajoutée du mécanisme de soutien réside dans le partage des risques entre les banques commerciales, Gigarant et la BEI. En partageant les risques liés aux prêts, un plus grand volume de prêts peut être mis à disposition et ainsi toucher davantage d’entreprises flamandes.

Concrètement, au moins 20 % du risque reste à la charge des banques commerciales et Gigarant garantit au maximum 80 % du risque supporté. Sur ce montant, la moitié du risque sera assumée par la Banque européenne d’investissement par le biais de la contre-garantie de 350 millions d’EUR. Il s’agit donc d’un risque partagé et mieux réparti entre les différentes parties, ce qui permet de soutenir au moins 875 millions d’EUR de prêts aux entreprises flamandes.

La décision finale concernant l’octroi de garanties appartient à Gigarant. Le mécanisme de soutien peut être appliqué rétroactivement aux garanties accordées par Gigarant depuis le 1er janvier 2021.

Hilde Crevits, ministre flamande de l’économie : « Nos entreprises flamandes ont dû affronter crise après crise au cours des deux dernières années. Après le COVID‑19 et le Brexit, elles sont aujourd’hui confrontées aux conséquences de la guerre en Ukraine. Il est essentiel que les entreprises et les travailleurs indépendants puissent accéder facilement au financement afin de traverser de telles conjonctures. Outre l’appui direct en matière de liquidités que les autorités flamandes fournissent aujourd’hui dans le cadre des droits passerelles, un solide système de garantie est nécessaire pour assurer l’accès aux prêts. Les contre-garanties que nous pouvons signer aujourd’hui avec la Banque européenne d’investissement et le Fonds européen d’investissement permettent à nos entreprises de bénéficier de primes de garantie plus avantageuses et à Gigarant de soutenir davantage d’entreprises flamandes. Il s’agit là d’un exemple brillant de coopération européenne qui donne des résultats concrets pour nos entreprises flamandes. »

Frédéric Meire, directeur général de Gigarant : « Nous sommes très heureux de pouvoir continuer, avec la Banque européenne d’investissement, à aider les entreprises flamandes à faire face à d’éventuels problèmes de financement dans le contexte difficile actuel. C’est cette approche commune qui peut apporter une réponse aux défis actuels de nos entreprises. »

Kris Peeters, vice-président de la BEI : « Les conséquences de la pandémie se font encore ressentir dans les entreprises flamandes. Certaines entreprises font encore face à des besoins de financement non satisfaits. Grâce au Fonds de garantie européen et au soutien de Gigarant, la Banque européenne d’investissement assume une partie des risques liés aux prêts accordés aux entreprises flamandes. C’est précisément en partageant les risques avec nos partenaires que nous sommes en mesure de mettre à disposition un plus grand volume de prêts et d’atteindre ainsi davantage d’entreprises flamandes. C’est ainsi que nous faisons la différence. »

