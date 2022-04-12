La BEI soutiendra le plan du groupe CAP pour 2022-2025 prévoyant des interventions d’un montant d’environ 450 millions d’EUR sur 5 ans.

Dans le droit fil des politiques environnementales de la BEI et du nouveau pacte vert de la région de Lombardie, le financement appuiera un plan d’investissement de 200 millions d’EUR visant à améliorer la couverture, la qualité et la résilience des services d’eau sur le territoire desservi par le groupe CAP.

Un montant de 200 millions d’EUR appuiera 44 projets visant à réduire au minimum les pertes sur un réseau d’eau de plus de 6 400 km, à améliorer la qualité de l’eau distribuée et traitée, à renforcer et à améliorer l’efficacité du réseau d’assainissement de plus de 6 600 km, à mettre en œuvre des projets d’économie circulaire et à réduire considérablement la dépendance énergétique et les émissions de gaz à effet de serre. Opérateur du service intégré de l’eau de la ville métropolitaine de Milan, le groupe CAP a obtenu de la Banque européenne d’investissement (BEI) un financement de 100 millions d’EUR pour son plan quadriennal visant à améliorer la couverture, la qualité et la résilience des services intégrés de l’eau sur le territoire milanais.

Il s’agit d’une contribution importante à la mise en œuvre du plan d’entreprise du groupe CAP pour la période allant de 2022 à 2025, dont le montant total s’élève à 450 millions d’EUR, soit plus de 100 millions d’EUR par an. Le plan d’investissement financé par la BEI prévoit 20 interventions sur le réseau de distribution de l’eau, 14 sur le réseau d’assainissement, 9 dans le domaine du traitement des eaux usées, et une concernant d’autres activités liées à l’eau.

Il s’agit de chantiers essentiels pour la gestion de l’eau de pluie et la résilience du système face aux changements climatiques, mais aussi pour l’optimisation du processus de réduction de la consommation d’énergie et des boues d’épuration, ainsi que pour la poursuite de la valorisation énergétique des déchets grâce à des projets comme la bioplateforme de la commune de Sesto San Giovanni. Associant la revalorisation des déchets en énergie au traitement des eaux usées, cette nouvelle installation incarne le premier exemple italien de symbiose industrielle sans carbone. Les interventions sont considérées comme respectueuses de l’accord de Paris et des objectifs de sobriété carbone énoncés dans la Feuille de route de la BEI dans son rôle de banque du climat.

Figurant parmi les premiers prêts verts octroyés par la BEI dans le secteur de l’eau en Italie, ce financement vise à améliorer la gestion des services de l’eau par le groupe CAP au moyen d’une série de projets axés sur la durabilité, l’action pour le climat et la protection de l’environnement. La BEI est la banque européenne du climat. Avec plus de 1 600 projets et près de 79 milliards d’EUR de financements accordés, elle est aussi l’un des plus grands bailleurs de fonds du secteur de l’eau dans le monde. En 2021, elle a financé des projets dans ce domaine à hauteur d’environ 1,63 milliard d’EUR, contribuant ainsi à améliorer l’accès à l’eau potable pour quelque 10 millions de personnes.

Gelsomina Vigliotti, vice-présidente de la BEI : « La BEI, dans son rôle de banque européenne du climat, est l’un des plus grands bailleurs de fonds du secteur de l’eau dans le monde. Grâce à ce prêt vert, le groupe CAP améliorera la qualité de l’eau distribuée et traitée et il renforcera le réseau d’assainissement au profit de plus de deux millions de citoyens en Lombardie, tout en prêtant une attention particulière à la durabilité, à l’action pour le climat et à la protection de l’environnement ».

Alessandro Russo, PDG du groupe CAP : « Nous nous réjouissons du soutien apporté par la BEI aux projets que nous prévoyons de mettre en œuvre au cours des prochaines années. Ce financement nous permettra de poursuivre avec encore plus d’engagement et de détermination les objectifs fixés dans notre plan de développement durable. Pour répondre aux principaux défis en matière de durabilité d’aujourd’hui et ceux de l’avenir proche, nos trois grands axes d’intervention sont l’économie circulaire, qui permet de récupérer des matériaux et de l’énergie à partir des déchets et de réduire les émissions et l’utilisation d’énergie d’origine non renouvelable ; la protection des ressources en eau, en réduisant les inefficacités et en améliorant la qualité de l’eau distribuée ; et le renforcement de la résilience du territoire que nous desservons. »

Informations générales

La Banque européenne d’investissement (BEI) finance des projets dans quatre domaines prioritaires : les infrastructures, l’innovation, le climat et l’environnement et les petites et moyennes entreprises (PME). De 2019 à 2022, le Groupe BEI a financé des projets en Italie à hauteur de 36 milliards d’EUR.

Groupe CAP

Entreprise gestionnaire du service intégré de l’eau de la métropole milanaise, le groupe CAP assure, conformément à un contrat de quasi-régie, le contrôle du secteur public sur les entités membres, dans le respect des principes de transparence, de responsabilité et de participation. Forte d’un savoir-faire multidécennal et des compétences de son personnel, il associe à la nature publique des ressources en eau et de leur administration une gestion du service de l’eau propice à la mise en œuvre d’investissements sur le territoire desservi, et à l’accroissement des connaissances grâce aux outils informatiques. De par sa taille et son patrimoine, le groupe CAP est l’une des plus importantes sociétés publiques italiennes dédiée à un seul type de services.

En 2022, il a remporté le prix « Top Utility Ten Years » récompensant l’entreprise publique italienne la plus primée au cours des dix dernières années.