Enel, la Banque européenne d’investissement (BEI), par l’intermédiaire de BEI Monde – sa branche dédiée au développement –, et SACE, l’agence italienne de crédit à l’exportation, ont convenu d’un dispositif de prêt multipays, multientreprises et multidevises, d’un montant de 600 millions d’EUR au maximum, pour soutenir les investissements dans l’énergie durable en Amérique latine au moyen d’instruments de financement associés au développement durable.

Il s’agit de la première opération conjointe BEI-SACE liée au développement durable et du financement le plus important jamais accordé par la BEI à une entité du secteur privé hors d’Europe.

Dans le cadre de cet accord, 130 millions d’USD ont été alloués, avec une garantie partielle de SACE, à Enel Green Power Perú S.A.C., filiale du groupe Enel, pour financer l’élaboration de projets éoliens et solaires d’une puissance de près de 300 MW au Pérou.

Dans le cadre de cet accord, Enel Green Power Perú S.A.C., filiale du groupe Enel, a obtenu un financement de 130 millions d’USD pour la mise en œuvre, au Pérou, de projets éoliens et solaires photovoltaïques d’une puissance de près de 300 MW. Le montant restant du dispositif de 600 millions d’EUR permettra de soutenir la croissance des investissements durables du groupe Enel au Brésil et en Colombie par le biais de projets de production d’énergie renouvelable et de distribution d’électricité.

Ricardo Mourinho Félix, vice-président de la Banque européenne d’investissement : « Ce nouvel accord avec Enel et SACE illustre parfaitement la manière dont la BEI entend mener ses activités dans le cadre de BEI Monde, en accordant une importance centrale aux partenariats. Il témoigne également de notre engagement accru en faveur de la promotion d’investissements durables et respectueux de l’environnement au Brésil, en Colombie et au Pérou. Au sein de la BEI, nous sommes fermement convaincus que ce n’est qu’en encourageant la transition énergétique que nous pourrons atteindre les objectifs climatiques mondiaux tout en stimulant la croissance économique et en créant de nouvelles possibilités d’emploi. »

Alberto De Paoli, directeur financier d’Enel : « Avec la BEI et SACE, nous sommes les chefs de file de la transformation des financements privés et publics internationaux en direction d’une approche à l’appui du développement durable. Cette évolution de la finance durable soutiendra la croissance à long terme et une transition juste, non seulement en Europe, mais aussi dans toute l’Amérique latine, grâce à une synergie entre les acteurs privés et publics qui vise à promouvoir le développement durable et à accélérer la réalisation des objectifs mondiaux en matière de durabilité, conformément à l’accord de Paris et au programme des Nations unies à l’horizon 2030. »

Dario Liguti, directeur de la souscription chez SACE : « Nous sommes fiers de participer à ce grand projet d’investissements durables en Amérique latine, en collaboration et en synergie avec la Banque européenne d’investissement et Enel. Grâce à l’expérience et au savoir-faire accumulés depuis plus de 40 ans, SACE contribue au succès de l’initiative « Made in Italy » dans des contextes difficiles, dans lesquels le rôle d’atténuateur de risque et de facilitateur d’affaires est crucial. Nous sommes convaincus que cette opération ouvrira la voie à un renforcement de notre collaboration avec la BEI, en particulier dans le domaine de la finance durable. »

Le dispositif de prêt de 600 millions d’EUR est lié à la capacité d’Enel à atteindre l’objectif de faire passer ses émissions de gaz à effet de serre (périmètre 1), mesurées en grammes d’équivalent carbone par kWh, à un niveau inférieur ou égal à 148 g eq CO 2 /kWh d’ici 2023, concourant ainsi à l’objectif de développement durable (ODD) n° 13 des Nations unies (mesures relatives à la lutte contre les changements climatiques). En fonction du niveau de réalisation de cet objectif, le prêt prévoit un mécanisme à la hausse ou à la baisse qui donnera lieu à un ajustement de marge.

L’opération est conforme au cadre de financement associé au développement durable d’Enel qui, à l’issue de sa mise à jour de janvier 2022, intègre pleinement le développement durable dans le plan de financement global du groupe, ainsi qu’à la Feuille de route du Groupe BEI dans son rôle de banque du climat. En outre, ce cadre s’inscrit dans le droit fil des principes applicables aux obligations liées au développement durable de l’International Capital Market Association (ICMA) ainsi que des principes applicables aux prêts liés au développement durable de la Loan Market Association (LMA), selon les vérifications faites par V.E., fournisseur de deuxième rang.

Informations générales

BEI Monde

BEI Monde, la nouvelle branche spécialisée du Groupe BEI, cherche à accroître l’impact des partenariats internationaux et du financement du développement. BEI Monde vise à favoriser un partenariat plus fort et plus ciblé avec l’Équipe Europe, aux côtés d’autres institutions de financement du développement et de la société civile. BEI Monde rapproche la Banque des populations, des entreprises et des institutions locales par l’intermédiaire de ses bureaux répartis dans le monde.

À propos d’Enel

Enel, qui célèbre cette année son 60e anniversaire, est une entreprise multinationale du secteur de l’énergie et un acteur intégré de premier plan sur les marchés mondiaux de l’électricité et des énergies renouvelables.

Au niveau mondial, Enel est le plus grand fournisseur privé d’énergie renouvelable, le premier opérateur de réseau en nombre d’utilisateurs finals et le plus grand opérateur de détail en nombre de clients. Le groupe est le chef de file mondial en matière de réponse à la demande et la plus grande entreprise européenne de services collectifs selon l’excédent brut d’exploitation[1].

Enel est présente dans plus de 30 pays dans le monde, où sa production d’énergie repose sur plus de 90 GW de capacité installée.

Enel distribue l’électricité par le biais d’un réseau qui s’étend sur plus de 2,2 millions de kilomètres, à plus de 75 millions d’utilisateurs finals. Le groupe fournit de l’énergie à plus de 70 millions de foyers et d’entreprises. Enel Green Power, la branche d’Enel dédiée aux énergies renouvelables, dispose d’une capacité de production totale d’environ 54 GW – son bouquet énergétique comprenant les énergies éolienne, solaire, géothermique et hydroélectrique –, ainsi que de capacités de stockage d’énergie, installées en Europe, en Amérique, en Afrique, en Asie et en Océanie. Enel X Global Retail, la branche internationale d’Enel spécialisée dans les services énergétiques avancés, fournit des services de réponse à la demande à l’échelle mondiale pour un total de 7,7 GW et a installé 80 MW de capacités de stockage dites « derrière le compteur ». En outre, Enel X Way est la nouvelle ligne commerciale mondiale du groupe entièrement consacrée à la mobilité électrique. Elle gère environ 320 000 bornes de recharge (publiques et privées) pour véhicules électriques dans le monde entier, tant directement que dans le cadre d’accords d’interopérabilité.

[1] La position de chef de file d’Enel dans les différentes catégories est définie par comparaison avec les données relatives à ses concurrents pour l’exercice 2020. Les opérateurs publics ne sont pas pris en considération.

À propos de SACE

Relevant du ministère italien de l’économie et des finances, SACE est la société italienne d’assurance financière spécialisée dans le soutien aux entreprises et au tissu économique national grâce à un vaste éventail d’outils et de solutions visant à appuyer la compétitivité en Italie et dans le monde. Depuis plus de 40 ans, elle est le partenaire de référence pour les entreprises italiennes qui exportent et se développent sur les marchés étrangers. SACE soutient aussi le système bancaire en facilitant, par ses garanties financières, l’accès des entreprises au crédit ; ce rôle a été renforcé par les mesures extraordinaires prévues par le décret sur la liquidité (Decreto Liquidità) et le décret de simplification (Decreto Semplificazioni) adoptés en Italie. Ces mesures récentes ont, en effet, élargi le mandat de SACE au-delà de son soutien traditionnel à l’exportation et à l’expansion internationale, en y ajoutant des volets importants comme le soutien aux entreprises sur le marché national et les garanties pour les projets verts dans le cadre de la mise en œuvre du nouveau pacte vert pour l’Italie. Ce nouveau mandat fait de SACE une institution engagée dans la promotion du développement du pays. Forte d’un portefeuille d’opérations assurées et d’investissements garantis équivalant à 166 milliards d’EUR, SACE est au service de plus de 33 000 entreprises, principalement des PME, soutenant leur croissance en Italie et sur quelque 200 marchés étrangers.