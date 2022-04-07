Le Conseil d’administration fait un point sur le décaissement en un temps record de 668 millions d’EUR en faveur de l’Ukraine.

Le Conseil d’administration approuve des financements pour les énergies renouvelables, l’eau, la santé et l’aménagement urbain et rural.

Pour la première fois, InvestEU appuie des opérations de la BEI en vue de renforcer le soutien dans les domaines de l’éducation, de l’énergie et de l’accès à l’internet.

Le Conseil d’administration de la Banque européenne d’investissement (BEI) a approuvé ce jour de nouveaux financements pour un montant total de 791 millions d’EUR à l’appui des énergies renouvelables, de la santé, de l’eau ainsi que de l’aménagement rural et urbain.

Le président de la BEI, Werner Hoyer, a également confirmé le décaissement de l’intégralité du montant de 668 millions d’EUR au titre de la réponse d’urgence de la Banque en solidarité avec l’Ukraine. Il a par ailleurs salué l’approbation de la garantie européenne au titre d’InvestEU, un dispositif qui permettra de renforcer les financements de la BEI pour l’énergie propre, l’éducation, l’amélioration de l’accès à l’internet et les infrastructures d’adduction d’eau et d’assainissement.

« La Russie mène une guerre impitoyable et illégale en Ukraine, où des atrocités sont commises contre des civils innocents. Nous ne pouvons laisser l’horreur nous paralyser : nous devons continuer à travailler sans relâche pour soutenir plus encore l’Ukraine ainsi que ses pays voisins qui accueillent des millions de réfugiés. Nous avons d’ores et déjà décaissé 668 millions d’EUR en faveur de l’Ukraine, et d’autres ressources vont suivre », a déclaré Werner Hoyer, président de la Banque européenne d’investissement.

« Le Conseil d’administration de la BEI a également approuvé aujourd’hui de nouveaux financements se montant à 791 millions d’EUR. Ces concours ont vocation à accélérer les investissements dans les secteurs des énergies renouvelables, de la santé et de l’eau et à améliorer les services et les possibilités offerts en milieu urbain et rural dans toute l’Europe. Ils aideront l’Europe à relever les défis sociaux, économiques et sécuritaires posés par la guerre en Ukraine », a ajouté le président Hoyer.

310 millions d’EUR pour des investissements dans les énergies renouvelables et l’eau

Le Conseil d’administration de la BEI a approuvé ce jour 310 millions d’EUR de nouveaux financements pour développer la production d’énergie d’origine renouvelable dans les pays baltes et améliorer la distribution d’eau et la sécurité hydrique pour 2,5 millions de personnes en Belgique.

L’intervention à l’appui d’investissements à grande échelle dans le domaine de l’eau en Wallonie vise à moderniser l’approvisionnement en eau potable et à renforcer la résilience face aux changements climatiques. Elle permettra également de réduire la consommation d’énergie et d’accroître l’utilisation des énergies renouvelables pour la distribution et le traitement de l’eau.

316 millions d’EUR pour l’aménagement urbain et rural

La BEI a également décidé de financer des investissements visant à améliorer les services et équipements municipaux en Pologne et de soutenir des investissements agricoles en Espagne.

L’intervention de la BEI à l’appui de nouveaux investissements à Zielona Góra, dans l’ouest de la Pologne, permettra d’améliorer les transports urbains, de moderniser des installations scolaires et sportives et de réduire la consommation d’énergie.

En Andalousie, dans le sud de l’Espagne, la BEI soutiendra des investissements visant la modernisation de l’agriculture, l’amélioration de la biodiversité et une meilleure gestion de l’eau dans 12 000 exploitations agricoles, le raccordement des zones rurales au haut débit et l’élargissement de l’accès des entreprises locales aux financements.

150 millions d’EUR pour de meilleurs soins de santé

Le soutien de la BEI à la modernisation de deux hôpitaux universitaires à Pontevedra et Ferrol se traduira par une amélioration des soins de santé publique en Galice, dans le nord de l’Espagne. Ces hôpitaux qui dispensent actuellement des soins à 1 000 patients pourront proposer des traitements de meilleure qualité et disposeront de capacités accrues, et les risques d’infection y seront réduits.

15 millions d’EUR pour les communications à haut débit

La BEI a décidé de soutenir la construction d’une nouvelle liaison de communication sous-marine entre l’Espagne, la France et l’Italie.

La liaison de 1 122 km viendra améliorer la connectivité à haute capacité et à faible latence ainsi que les connexions avec l’Amérique latine, l’Afrique et le Moyen-Orient.

L’initiative InvestEU renforce le soutien du Groupe BEI aux investissements prioritaires

Le président Hoyer a confirmé que la nouvelle initiative InvestEU était opérationnelle, après l’approbation par le comité d’investissement d’InvestEU, le 1er avril, de la garantie de l’Union européenne d’un montant total de 1,9 milliard d’EUR à l’appui des financements de la BEI.

La BEI pourra ainsi renforcer son appui aux investissements axés sur les infrastructures durables, l’impact social ou encore les compétences, et notamment dans les domaines de l’énergie propre, de l’éducation, de l’amélioration de l’accès à l’internet et des infrastructures d’approvisionnement en eau et d’assainissement.

Les financements assortis de la garantie de l’UE soutiendront des investissements dans toute l’UE, notamment en Espagne, en Finlande, en Grèce, en Irlande, en Italie, en Pologne et au Portugal.

Le programme InvestEU permet à l’UE de disposer de ressources financières à long terme cruciales pour soutenir une reprise durable, en contribuant à mobiliser des investissements privés à l’appui de ses grandes priorités, telles que le pacte vert pour l’Europe et la transition numérique.

Vue d’ensemble des projets approuvés par le Conseil d’administration de la BEI