Les ressources de la BEI aideront à financer une nouvelle usine de traitement des déchets par digestion anaérobie, à rénover des installations de recyclage, à améliorer l’efficacité énergétique des bâtiments publics et à acheter des moyens de transport respectueux de l’environnement.

La Banque européenne d’investissement (BEI) appuie la stratégie climatique prévue par la municipalité de Pescara pour la période 2021-2025 au moyen d’un financement-cadre de 35 millions d’EUR qui vise à promouvoir l’économie circulaire, l’efficacité énergétique et la gestion des déchets solides.

Les ressources de la BEI serviront à rénover des installations de tri des déchets, à financer l’achat de moyens de transport respectueux de l’environnement, tels que des véhicules électriques, hybrides ou alimentés au biométhane, et à améliorer l’efficacité énergétique de 55 bâtiments publics de la ville abruzzaise, dont des écoles.

Grâce au soutien de la banque de l’Union européenne, la municipalité de Pescara mettra au point un nouveau système permettant de traiter par digestion anaérobie 50 000 tonnes de déchets par an et de produire quatre millions de mètres cubes (m³) de biométhane par an. En outre, le projet prévoit de porter la capacité de traitement d’une usine de tri de matériaux recyclables à 30 000 tonnes par an contre environ 8 000 tonnes actuellement, et de remettre en service un îlot écologique de collecte pour la gestion des déchets électroniques et électriques.

La coordination et la mise en œuvre du projet seront assurées par les entreprises municipales Ambiente SpA pour le volet de la gestion des déchets et Pescara Energia SpA pour celui de la gestion de l’énergie. Cette dernière assurera le remplacement des huisseries et des revêtements isolants dans 55 bâtiments publics et écoles, améliorant ainsi leur efficacité énergétique, l’utilisation d’éclairages économes en énergie et l’installation de panneaux photovoltaïques étant également prévues.

Gelsomina Vigliotti, vice-présidente de la BEI : « La fourniture de services de qualité en matière de gestion des déchets et l’amélioration de l’efficacité énergétique des bâtiments publics sont essentielles pour préserver la santé publique et protéger l’environnement. En soutenant la stratégie climatique de la municipalité de Pescara, la BEI confirme son engagement à promouvoir la transition verte, l’économie circulaire et les politiques de cohésion sociale de l’Union européenne. »

Carlo Masci, maire de Pescara : « Nous traversons un moment historique très délicat, qui offre toutefois l’occasion unique de faire converger les ressources économiques, les procédures administratives, les modèles et les visions pour le XXIe siècle. Nous sommes engagés dans un effort collectif auquel adhèrent la classe politique, les forces entrepreneuriales, les parties prenantes, les représentants des catégories économiques et sociales, le monde de l’école, de la culture, de l’université et du sport ainsi que les jeunes. Nous investissons aujourd’hui dans un avenir fondé sur une synergie vertueuse entre l’environnement, la transition numérique et la bonne gouvernance. »

Informations générales

La Banque européenne d’investissement (BEI) finance des projets dans quatre domaines prioritaires : les infrastructures, l’innovation, le climat et l’environnement et les petites et moyennes entreprises (PME). De 2019 à 2021, le Groupe BEI a financé des projets en Italie à hauteur de plus de 36 milliards d’EUR.

La ville de Pescara a prévu d’engager pour ses dépenses et investissements pour la période quadriennale 2021-2025 un montant excédant 58 millions d’EUR. Une attention particulière est accordée à la gestion des déchets, à l’économie circulaire et à l’efficacité énergétique : une vision tournée vers l’avenir qui répond aux exigences du présent, et en faveur de laquelle les idées et projets envisagés sont autant d’atouts en vue de révolutionner le visage de Pescara dans un esprit d’efficacité.