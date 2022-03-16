© Shutterstock

Les nouveaux produits et services liés aux systèmes mondiaux de navigation par satellite devraient enregistrer une forte croissance dans les années à venir, ce qui offrira à l’économie européenne des perspectives et un accès essentiel à la technologie.

Toutefois, pour rester compétitive, l’Europe devra investir jusqu’à 42 milliards d’EUR au cours des dix prochaines années.

L’Agence de l’Union européenne pour le programme spatial (EUSPA) et la Banque européenne d’investissement (BEI) ont publié aujourd’hui le rapport sur l’investissement dans les systèmes mondiaux de navigation par satellite (GNSS Investment Report). Ce rapport fournit une analyse complète des investissements sur le marché des systèmes mondiaux de navigation par satellite (Global Navigation Satellite Systems, GNSS), notamment un examen et des prévisions concernant la dynamique du secteur dans son ensemble. Il décrit également la situation actuelle en matière de financements publics et privés disponibles, et recense les déficits de financement et les besoins des entreprises et des start-up actives dans le domaine des GNSS dans l’Union européenne.

Le rapport constate que l’Europe maintient une position forte dans le paysage mondial des solutions en aval des GNSS, à savoir les produits et services liés aux satellites de navigation. Toutefois, des investissements publics et privés allant jusqu’à 42 milliards d’EUR seront nécessaires au cours des dix prochaines années si l’Europe veut rester compétitive et se maintenir dans une position où elle peut compter sur ses propres fournisseurs.

Consultez le rapport ici.

« Les applications et services de navigation par satellite sont des atouts stratégiques. Ils constituent les fondements futurs de secteurs européens des transports et de l’agriculture compétitifs et contribuent à faire face aux risques liés aux changements climatiques », a déclaré Kris Peeters, vice-président de la BEI. « Les entreprises européennes doivent être à la pointe de ces technologies. Si nous ne voulons pas dépendre des grandes entreprises technologiques étrangères pour satisfaire nos besoins, nous devons combler les déficits de financement de l’Union européenne dans le secteur spatial. En tant qu’investisseur de référence dans l’écosystème européen de l’innovation, la BEI est disposée, avec l’aide de ses partenaires, à mobiliser les ressources privées et publiques dont l’Europe a besoin pour rester compétitive. »

« Notre mission à l’EUSPA est de favoriser le développement d’un secteur concurrentiel qui transforme les données et les services de l’espace en avantages concrets pour les utilisateurs. Ce rapport constitue un élément important pour garantir que l’Europe garde une longueur d’avance sur les tendances du marché des GNSS en recherchant davantage de possibilités de financement et en développant la surveillance stratégique », a déclaré Rodrigo da Costa, directeur exécutif de l’EUSPA. « Il sera essentiel d’élaborer des mesures et des instruments financiers adaptés aux besoins pour veiller à ce que les bonnes idées se transforment en entreprises innovantes, soutenant la capacité d’innovation de l’Europe dans tous les domaines des GNSS, notamment notre compétitivité dans des secteurs en croissance rapide tels que les transports autonomes, l’agriculture de précision, les infrastructures sûres, la surveillance environnementale et les technologies et services liés à la sécurité. »

Le maintien de la compétitivité passe par des investissements importants

Le rapport sur l’investissement dans les GNSS montre qu’avec une part de marché d’environ 25 %, l’Europe jouit actuellement d’une position forte sur le marché mondial en aval des GNSS – un marché qui devrait atteindre 220 milliards d’EUR cette année et jusqu’à 510 milliards d’EUR d’ici 2032. Déjà aujourd’hui, la consolidation est devenue une caractéristique clé du marché, tout comme la création de chefs de file mondiaux avec une part de marché importante.

En 2019, 71 % de l’ensemble des financements mondiaux pour les entreprises spatiales provenaient de sociétés de capital-risque et de capital-investissement. Alors que le premier groupe a tendance à investir à des stades relativement précoces du développement d’une entreprise, les investisseurs de capital-investissement sont plus frileux face au risque et ont besoin de recettes prévisibles, c’est pourquoi les entreprises en phase de démarrage peinent à obtenir des financements pour leurs projets d’expansion auprès de ces investisseurs. Dans un avenir proche, la part des investissements en capital-risque et en capital-investissement devrait augmenter.

Plusieurs entreprises européennes sont des chefs de file mondiaux dans leurs secteurs, notamment la fabrication de composants GNSS, les récepteurs pour les applications routières et maritimes et l’agriculture. Mais dans des domaines en croissance rapide tels que les solutions destinées aux consommateurs et les drones, les entreprises européennes sont sous-représentées. Selon le rapport, cette situation, combinée à une concurrence accrue sur le marché en aval des GNSS, pourrait réduire la part de marché de l’Europe et affaiblir sa compétitivité dans l’avenir.

Voici quelques-unes des principales conclusions du rapport :

l’Europe bénéficie d’un financement accru, notamment au titre de l’initiative Cassini (jusqu’à 1 milliard d’EUR de financement) et du futur fonds InvestEU (enveloppe totale de 26 milliards d’EUR).

l’Europe est à la traîne par rapport aux autres acteurs mondiaux en ce qui concerne les ressources privées investies dans les jeunes pousses spatiales à l’échelle mondiale entre 2015 et 2020 (les États-Unis représentaient 67 % de l’ensemble des investissements privés en 2020).

les dépenses européennes de recherche-développement (R-D) spécifiques aux GNSS accusent un retard par rapport à celles des entreprises d’Amérique du Nord et d’Asie-Pacifique. Pour rattraper ce retard, l’Union européenne devrait investir entre 34,1 milliards d’EUR et 42,7 milliards d’EUR dans la R-D liée aux GNSS au cours des dix prochaines années.

Le rapport comprend des recommandations sur le soutien à la compétitivité future de l’UE sur le marché en aval des GNSS. Ces recommandations portent notamment sur la nécessité de mobiliser d’importantes enveloppes d’investissement au moyen d’instruments adaptés, appuyés par des activités de renforcement des capacités techniques à l’intention des gestionnaires de fonds. En outre, le rapport recommande de soutenir l’adoption de solutions de GNSS dans d’autres secteurs de l’économie et la surveillance continue du marché du GNSS, en mettant particulièrement l’accent sur l’identification des « étoiles montantes » européennes.

Le rapport sur l’investissement dans les GNSS fait suite à un protocole d’accord conclu en 2019 entre l’EUSPA et la BEI. Dans le cadre de ce protocole, les deux organisations s’efforcent conjointement de promouvoir les investissements et les projets pilotes de R-D sur le marché des systèmes mondiaux de navigation par satellite et d’encourager la mobilisation de fonds en faveur de ces systèmes.

Informations générales

Groupe Banque européenne d’investissement

La BEI est l’un des principaux bailleurs de fonds européens en matière d’innovation et de capital-risque. En 2021, un montant record de 20,7 milliards d’EUR des financements du Groupe BEI a servi à soutenir l’innovation, y compris la transformation numérique et les technologies spatiales, ainsi qu’à promouvoir les compétences et la formation dans le domaine du numérique.

Agence de l’Union européenne pour le programme spatial (EUSPA)

L’Agence de l’Union européenne pour le programme spatial (EUSPA) fournit des services européens de navigation par satellite sûrs et sécurisés, encourage la commercialisation des données et services de Galileo, du système européen de navigation par recouvrement géostationnaire (EGNOS) et de Copernicus, et coordonne le futur programme de communications gouvernementales par satellite de l’UE (Govsatcom). L’EUSPA est responsable de l’homologation de sécurité de toutes les composantes du programme spatial de l’UE. En favorisant le développement d’un secteur spatial innovant et compétitif et en collaborant avec l’ensemble de la communauté spatiale de l’UE, l’EUSPA contribue au pacte vert pour l’Europe et à la transition numérique, à la sûreté et à la sécurité de l’Union européenne et de ses citoyens, ainsi qu’au renforcement de l’autonomie et de la résilience de l’UE.