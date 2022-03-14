Ricardo Mourinho Félix, vice-président de la BEI, effectuera sa première visite dans la région depuis la création de BEI Monde.

Le vice-président présentera une vue d’ensemble du soutien apporté au Brésil et évoquera de nouvelles possibilités de financement.

Les réunions prévues avec des représentants de haut niveau et une nouvelle annonce dans le secteur des énergies renouvelables témoignent du renforcement de l’engagement de la Banque en Amérique latine.

Ricardo Mourinho Félix, vice-président de la Banque européenne d’investissement (BEI), conduira une délégation de haut niveau aux côtés d’Ignacio Ybáñez Rubio, ambassadeur de l’UE au Brésil, lors de sa première visite dans le pays en tant que vice-président chargé des opérations dans la région.

La délégation de la Banque européenne d’investissement effectuera une visite d’une semaine qui passera par Brasilia, São Paulo et Rio de Janeiro, afin de réaffirmer la volonté de la BEI de maintenir son soutien à des projets qui favorisent le développement durable en Amérique latine. Ricardo Mourinho Félix annoncera un financement en faveur d’un projet dans le secteur des énergies renouvelables à Rio de Janeiro et rencontrera les principales parties prenantes afin de consolider les relations de travail étroites entre la BEI et le Brésil.

« Le Brésil est le principal bénéficiaire des financements de la BEI en Amérique latine et nous sommes déterminés à continuer de soutenir des projets cruciaux tant ici que dans l’ensemble de la région. La BEI a fourni des financements à hauteur de 4,7 milliards d’EUR au Brésil depuis 1997 et je compte annoncer un concours supplémentaire lors de ma visite cette semaine. En tant que banque de l’Union européenne et membre de l’Équipe Europe, nous avons lancé BEI Monde, une nouvelle branche dédiée aux partenariats internationaux et au financement du développement. Au moyen de ces partenariats solides, nous garantirons un engagement accru dans cette région au cours des années à venir », a confirmé Ricardo Mourinho Félix, vice-président de la Banque européenne d’investissement, en amont de sa visite.

Ignacio Ybáñez Rubio, ambassadeur de l’UE au Brésil : « Le Brésil est un partenaire stratégique de l’UE. L’importance de nos relations a été confirmée au mois de novembre dernier lors de la visite au Brésil de Josep Borrell, haut représentant de l’UE et vice-président de la Commission européenne, à l’occasion de la signature d’un nouveau protocole d’accord sur la coopération. La visite du vice-président de la BEI Ricardo Mourinho démontre une nouvelle fois la volonté commune de coopérer avec le Brésil en vue d’une reprise durable après la pandémie de COVID-19. L’UE soutient l’action de la BEI au Brésil, notamment par le mécanisme de garantie qu’elle apporte à la BEI et la Facilité d’investissement pour l’Amérique latine (FIAL). Cette visite est essentielle pour intensifier notre collaboration conjointe au moyen de nouveaux instruments (garanties) qui seront mis à disposition par l’UE pour soutenir des projets d’investissement durable en Amérique latine et dans les Caraïbes. »

Première visite du vice-président au Brésil

Au cours de cette visite de cinq jours au Brésil, la Banque européenne d’investissement devrait annoncer un nouveau soutien à l’investissement dans des projets relatifs aux énergies renouvelables. Ricardo Mourinho Félix, vice-président de la BEI, inaugurera le forum du développement organisé par l’ABDE à Brasilia, où Alexandre Staff Varela, chef du bureau d’Amérique latine, participera à une table ronde aux côtés d’intervenants de la Banque des règlements internationaux, de la Banque mondiale, de l’Agence française de développement et de Desenvolve SP. S’inscrivant dans le sillage de la création de BEI Monde cette année, la visite permettra d’établir des relations de travail plus étroites avec les autorités brésiliennes, y compris les représentants de ministères, de banques et d’autorités régionales que la délégation rencontrera cette semaine.

BEI Monde : un nouveau partenaire pour l’Équipe Europe

L’année dernière, le Groupe BEI a accordé 8,1 milliards d’EUR de financements à l’appui de projets dans plus de 160 pays à l’extérieur de l’Union européenne, dont le Brésil, ce qui porte le montant total des investissements hors UE à plus de 1 500 milliards d’EUR.

En janvier 2022, la BEI a annoncé la création de BEI Monde, sa branche qui se consacre spécifiquement aux partenariats internationaux et au financement du développement. BEI Monde rassemblera l’ensemble des ressources de la BEI destinées aux activités hors UE et le savoir-faire qu’elle a acquis dans ce cadre au sein d’une structure de gestion claire permettant d’apporter une contribution plus importante et plus ciblée aux projets et initiatives de l’Équipe Europe.

Le premier pôle régional de BEI Monde a été ouvert dans la capitale kényane, Nairobi, tandis que l’ouverture d’autres bureaux est prévue, à mesure du renforcement de la présence de la BEI dans les pays en développement, notamment à Jakarta, en Indonésie, et à Suva, aux Fidji. La BEI annoncera également la nomination d’un nouveau chef du bureau régional en Amérique latine. Alexandre Staff Varela, qui assumera cette fonction, sera le principal point de contact de la Banque dans la région et s’établira dans les locaux de la BEI à Bogota, en Colombie.

La BEI au Brésil

La BEI est très présente au Brésil grâce à ses financements à l’appui d’importants projets d’investissement publics. Le Brésil est le principal bénéficiaire des financements de la BEI en Amérique latine avec 4,7 milliards d’EUR de fonds fournis depuis que la Banque a démarré ses opérations dans le pays en 1997.

Ces dernières années, la BEI a financé des investissements stratégiques au Brésil dans les secteurs de l’énergie, de l’eau, des télécommunications et de l’aménagement urbain. Citons notamment un projet relatif à l’eau et à l’assainissement mené avec la Copasa dans l’État du Minas Gerais et des lignes de crédit octroyées à des banques brésiliennes telles que BDMG, BNB et BRDE.

Depuis le début de ses opérations en Amérique latine en 1993, la BEI a accordé des financements pour un total de 11,4 milliards d’EUR en faveur de 150 projets dans 15 pays de la région.

BEI Monde, la nouvelle branche spécialisée du Groupe BEI, cherche à accroître l’impact des partenariats internationaux et du financement du développement. BEI Monde vise à favoriser un partenariat plus fort et plus ciblé avec l’Équipe Europe, aux côtés d’autres institutions de financement du développement et de la société civile. BEI Monde rapproche la Banque des populations, des entreprises et des institutions locales par l’intermédiaire de ses bureaux répartis dans le monde.