Le fonds de 50 millions d’EUR sera géré par Iccrea Banca, en conjonction avec 11 banques coopératives siciliennes membres du groupe BCC Iccrea, et ciblera les petites et moyennes entreprises (PME) les plus touchées par la pandémie.

Le fonds s’adresse aux PME basées ou actives en Sicile qui ont perdu au moins 30 % de leur chiffre d’affaires par rapport à 2019. Il comprend 25 millions d’EUR pour le secteur touristique.

Le fonds fait partie d’une série d’instruments de financement européens mis en œuvre par le Département sicilien des affaires économiques pour soutenir le redressement de la production dans la région après la crise sanitaire.

Iccrea Banca et la Banque européenne d’investissement (BEI) ont signé un accord pour mettre 50 millions d’EUR à la disposition des petites et moyennes entreprises (PME) actives en Sicile les plus touchées par la pandémie de COVID-19.

Financé par la BEI, ce fonds sera lancé le 1er mars et sa gestion opérationnelle sera exercée par Iccrea Banca, notamment par l’intermédiaire de 11 banques coopératives membres du groupe BCC Iccrea établies en Sicile. Il est constitué de ressources européennes et régionales mises à disposition par la Sicile pour les PME qui ont le statut de sociétés à responsabilité limitée, dont le siège ou le centre de l’activité opérationnelle se situe en Sicile et qui ont réalisé un chiffre d’affaires inférieur d’au moins 30 % en 2020 par rapport à 2019. La moitié de l’enveloppe totale de 50 millions d’EUR sera réservée au seul secteur touristique, qui a été très durement frappé par la crise.

Les ressources seront octroyées sous forme de prêts (y compris de prêts bonifiés) afin de répondre aux besoins de liquidités ou d’investissements des entreprises ou de financer des engagements existants. Pour chaque opération, le seuil d’intervention s’élèvera à 500 000 EUR et le plafond à 5 millions d’EUR. La durée maximale de remboursement est fixée à 15 ans pour les prêts de liquidités et à 20 ans pour les prêts à l’investissement, un différé de remboursement de 24 mois s’appliquant dans les deux cas.

Les prêts ne dépassant pas 2,3 millions d’EUR ne porteront pas d’intérêts, conformément aux conditions énoncées à l’article 3.1 de l’Encadrement temporaire des mesures d’aide d’État visant à soutenir l’économie dans le contexte actuel de la flambée de COVID-19, tandis que les prêts d’un montant supérieur seront soumis à un taux de marché fixe minimal.

Le fonds d’urgence pour les entreprises vise à apporter une contribution concrète à l’économie régionale en augmentant les ressources que le Département des affaires économiques alloue en faveur de l’objectif thématique 3 défini dans le programme opérationnel régional 2014-2020 du Fonds européen de développement régional, de façon à répondre aux besoins de l’industrie et à dynamiser sa reprise après les difficultés de la pandémie.

Gelsomina Vigliotti, vice-présidente de la BEI, a commenté l’opération en ces termes : « La crise économique provoquée par la pandémie a frappé avec une intensité particulière les secteurs étroitement liés au tourisme, à la production artisanale et au commerce. L’instrument mis en place par la Région de Sicile et la BEI, en collaboration avec le groupe BCC Iccrea, nous permettra de continuer à soutenir les PME siciliennes dans ces secteurs également, ce qui favorisera la cohésion économique, sociale et territoriale, qui est une priorité fondamentale pour la banque de l’UE. Ces cinq dernières années, la BEI a mis près de 91 milliards d’EUR à la disposition de projets soutenant la cohésion à travers l’Europe. »

Gaetano Armao, vice-président de la Région de Sicile et ministre régional de l’économie, a ajouté : « Cette mesure de financement intervient à un moment où les entreprises durement touchées par les répercussions économiques de la pandémie sont toujours aux prises avec ces difficultés, mais doivent en même temps préparer leur relance, en investissant et en se modernisant pour renforcer leur compétitivité. Le gouvernement Musumeci a mis l’accent sur la collaboration avec la BEI et le réseau bancaire coopératif Iccrea pour faire le meilleur usage des ressources financières disponibles et soutenir la croissance économique. »

Carlo Napoleoni, responsable de la division d’Iccrea Banca chargée des entreprises, a conclu : « À travers cette initiative, le groupe BCC Iccrea et ses banques coopératives en Sicile s’apprêtent à soutenir massivement l’économie locale, ce qui confirme l’attention particulière que ce groupe porte aux besoins de ses communautés. Nous renouvelons en outre la mission que nous lui confions dans l’appui aux politiques européennes de cohésion territoriale, aux côtés des instances publiques et supranationales, dans l’objectif commun d’accroître la compétitivité et le développement des entreprises et des régions. »

Informations générales

La Banque européenne d’investissement (BEI) finance des projets dans quatre domaines prioritaires : infrastructures, innovation, climat et environnement, et petites et moyennes entreprises (PME). Entre 2019 et 2021, le Groupe BEI a fourni plus de 36 milliards d’EUR de financements à l’appui de projets en Italie.

Le groupe BCC Iccrea est le plus grand groupe bancaire coopératif d’Italie, le premier groupe bancaire national dont le capital est entièrement italien, et le quatrième groupe bancaire d’Italie par la taille des actifs (environ 175 milliards d’EUR d’actifs détenus). Il compte actuellement 128 banques coopératives installées dans plus de 1 700 communes italiennes, avec plus de 2 500 succursales, et comprend également d’autres sociétés bancaires, financières et apparentées contrôlées par sa société mère, BCC Banca Iccrea. Au 30 juin 2021, les banques coopératives du groupe enregistraient, pour l’ensemble de l’Italie, des actifs bruts de 93 millions d’EUR et des flux entrants totaux (directs et indirects) de près de 140 millions d’EUR, pour plus de 3 millions de clients et 833 000 membres. À la même date, le groupe affichait un ratio CET1 de 16,5 % et un ratio de capital total de 17,2 %.