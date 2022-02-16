© Shutterstock

First Capital Bank, dernier partenaire en date à rejoindre l’initiative de financement de l’agriculture au Malawi de l’Équipe Europe, baptisée Kulima Access to Finance

Nouveau dispositif pour soutenir l’agriculture visant à transformer l’accès à des financements à long terme

Impact renforcé par une assistance technique permettant l’identification, l’évaluation et le suivi des investissements le long des chaînes de valeur agroalimentaires, ainsi que la conception de nouveaux produits financiers

La Banque européenne d’investissement (BEI) et l’Union européenne (UE) ont confirmé ce jour une nouvelle coopération avec First Capital Bank visant à transformer l’accès aux financements en faveur des entreprises agricoles du Malawi.

L’impact de ce nouveau financement de 12,5 millions d’EUR accordé par la BEI à First Capital Bank sera complété par une assistance technique spécialisée dans les bonnes pratiques d’investissement dans l’agriculture et par un concours de 5 millions d’EUR apporté par l’UE pour soutenir davantage le financement à long terme de l’agriculture. La contribution des petits exploitants à la production et aux exportations agricoles du pays s’en trouvera accrue.

Cette nouvelle initiative de financement a été lancée pour résoudre certaines difficultés spécifiques qui freinent l’investissement en faveur de l’agriculture. Elle fait partie du programme de plus grande envergure baptisé « Kulima – promotion de l’agriculture au Malawi » élaboré par l’Union européenne et le gouvernement du Malawi.

First Capital Bank rejoint ainsi ECOBANK Malawi. À elles deux, ces institutions locales de premier plan accorderont un total de 50 millions d’EUR de financements nouveaux en faveur de l’investissement dans l’agriculture.

Des entreprises de la chaîne de valeur agricole au Malawi auront accès à des prêts assortis d’échéances de 7 ans au maximum, soit une durée plus longue que celle des prêts généralement disponibles sur le marché, qui leur permettront de compléter, de rénover et de moderniser leur matériel, et d’ouvrir la voie à de nouvelles perspectives commerciales.

« Accroître l’investissement d’impact dans l’agriculture est un enjeu décisif pour le Malawi. Ce nouveau partenariat entre First Capital Bank, la BEI et l’UE profitera à des milliers de petits exploitants dans notre pays et concrétisera les perspectives économiques qu’offre l’agriculture durable dans les années à venir », a indiqué Agness Jazza, directrice générale adjointe de First Capital Bank.

« La Banque européenne d’investissement reconnaît l’importance du secteur agricole tant pour l’activité économique que pour le développement social. Ce dernier partenariat en date avec First Capital Bank mobilisera les investissements des petits exploitants agricoles du Malawi confrontés à des difficultés liées aux changements climatiques et à la pandémie de COVID-19. La BEI se réjouit de soutenir cette initiative visionnaire de l’Équipe Europe car Kulima s’attèle à surmonter les obstacles à l’investissement dans l’agriculture », a déclaré Thomas Östros, vice-président de la BEI.

« L’Équipe Europe travaille avec des partenaires au Malawi à la transformation des possibilités qui s’offrent aux communautés rurales. Aujourd’hui, First Capital Bank, l’UE et la BEI unissent leurs forces pour doper l’investissement en faveur de l’agriculture dans le cadre d’une initiative pionnière qui fait figure de modèle pour l’Afrique », a déclaré Aurélie Valtat, chargée d’affaires de la délégation de l’UE au Malawi.

La nouvelle coopération autour de l’accès aux financements dans l’agriculture a été confirmée à Bruxelles par Werner Hoyer, président de la BEI, en amont du sommet UE-Union africaine (UA).