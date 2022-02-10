Nouveaux financements pour les PME, le développement urbain écologique et l’innovation

5 900 entreprises bénéficiaires des opérations et 126 000 emplois soutenus

Le Fonds de garantie européen devrait mobiliser 2,7 milliards d’EUR de nouveaux investissements

Le Groupe Banque européenne d’investissement (Groupe BEI), qui se compose de la Banque européenne d’investissement (BEI) et du Fonds européen d’investissement (FEI), a mis à disposition 948 millions d’EUR sous forme de prêts, de garanties et d’apports de fonds propres pour des projets en Bulgarie en 2021. Ce volume traduit une augmentation de 114 % du total des activités de financement par rapport à 2020.

Lors d’une conférence de presse tenue aujourd’hui à Sofia, Ivaylo Iaydjiev, vice-ministre bulgare des finances, et Lilyana Pavlova, vice-présidente de la BEI, ont présenté l’incidence des financements du Groupe BEI en Bulgarie en 2021 et discuté des perspectives stratégiques pour la banque de l’UE pour l’année à venir.

En 2021, la BEI a consenti 176 millions d’EUR de prêts en faveur des infrastructures durables, du développement urbain écologique et des entreprises en Bulgarie. Le FEI a engagé 772 millions d’EUR dans de nouvelles opérations au profit de petites et moyennes entreprises (PME). Au total, les opérations de prêts ont bénéficié à 5 900 entreprises et soutenu 126 000 emplois.

Le soutien accordé au titre du Fonds de garantie européen (EGF) en Bulgarie devrait débloquer 2,7 milliards d’EUR pour les PME affectées par la pandémie de COVID‑19. L’EGF a été créé par le Groupe BEI sur la base des contributions de la Bulgarie et d’autres États membres de l’UE dans le but de protéger les entreprises pénalisées par la crise sanitaire.

Lilyana Pavlova, vice-présidente de la BEI : « L’année dernière a une nouvelle fois été difficile pour l’économie mondiale et bulgare à cause de la pandémie de COVID‑19. Je suis ravie que le Groupe BEI ait plus que doublé ses activités dans ce pays par rapport à 2020. Près de 6 000 entreprises réparties sur tout son territoire ont bénéficié de financements à des conditions favorables destinés à soutenir l’emploi et à leur permettre de poursuivre leurs activités économiques. De plus, la BEI a joué un rôle essentiel en encourageant les investissements dans des infrastructures durables et, grâce à nos services de conseil, nous avons contribué à rendre des projets bancables et permis leur démarrage. Je tiens à remercier tous nos partenaires, qui ont parfaitement coopéré pour la création d’emplois et la prospérité en Bulgarie. »

Ivaylo Iaydjiev, vice-ministre bulgare des finances : « La BEI joue un rôle essentiel dans la mise en œuvre des initiatives de l’UE comme des mesures nationales. Nous apprécions vivement les efforts déployés par la Banque pour concevoir de nouveaux instruments financiers et des solutions efficaces, pragmatiques et novatrices, adaptées aux spécificités et aux besoins de chaque pays, pour surmonter les conséquences de la pandémie et stimuler davantage l’investissement dans l’UE. Nous savons que nous pouvons compter sur l’engagement de la BEI de collaborer avec les autorités et les entreprises bulgares dans des initiatives ciblant les besoins de notre économie. »

Résultats de l’enquête de la BEI sur l’investissement concernant la Bulgarie

La conférence de presse a été suivie d’une présentation des conclusions de l’enquête annuelle de la BEI sur l’investissement pour la Bulgarie. Cette enquête apporte un éclairage unique sur l’environnement de l’investissement des entreprises dans l’ensemble de l’Union européenne. Cette année, elle a révélé que les entreprises bulgares ont été plus optimistes en 2021 qu’en 2020, car elles étaient plus nombreuses à prévoir d’augmenter leurs investissements que de les réduire (écart net de 9 %). Les grandes entreprises, ainsi que celles opérant dans le secteur des services, étaient les plus susceptibles d’augmenter leurs investissements en 2021.

Résultats du Groupe BEI en 2021

Pour la deuxième année consécutive, la banque de l’UE s’est concentrée sur la lutte contre la crise causée par la pandémie de COVID‑19 tout en augmentant ses financements en faveur de projets verts. Le Groupe BEI a collaboré avec des partenaires en Europe et dans le monde entier pour accorder des financements d’un montant record de 95 milliards d’EUR, soit une augmentation de 23 % par rapport à 2020 (77 milliards d’EUR). La BEI a octroyé plus de 65 milliards d’EUR de prêts, tandis que le FEI a mis à disposition un peu plus de 30 milliards d’EUR en garanties et en fonds propres.

Il s’agit du niveau le plus élevé jamais atteint depuis la création de la BEI il y a 63 ans, en grande partie grâce aux ressources supplémentaires fournies par le Fonds de garantie européen, initiative dotée de 24,4 milliards d’EUR créée en 2020 avec le soutien de 22 États membres de l’UE pour aider l’économie européenne (et en particulier les PME et les ETI) à faire face aux conséquences économiques de la pandémie de COVID‑19.

L’augmentation des volumes de financement montre le rôle clé joué par le Groupe BEI dans la réponse massive apportée par l’Union européenne à la crise sanitaire. Les prêts, garanties et autres instruments de financement du Groupe BEI sont venus compléter les programmes nationaux de résilience, ont soutenu les autorités locales et fourni des ressources financières abordables aux entreprises publiques et privées. Des soins de santé aux petites entreprises, les secteurs les plus touchés par la pandémie ont bénéficié du soutien de la BEI.

Dans le même temps, le Groupe BEI, mettant en œuvre la Feuille de route 2021-2025 de la banque du climat approuvée par le Conseil d’administration en novembre 2020, a intensifié ses investissements dans la double transition écologique et numérique. Le financement de l’innovation, qui jouera un rôle central dans la transition, a atteint un niveau record de 20,7 milliards d’EUR. La BEI a adopté de nouveaux objectifs de prêt à l’appui des politiques de cohésion de l’UE : elle engagera davantage de fonds pour des projets dans les régions en transition et dans les régions moins développées, où la transition écologique et numérique pourrait s’avérer plus difficile. Ces cinq dernières années, la BEI a mis 90,8 milliards d’EUR à la disposition de projets soutenant la cohésion. Pour la seule année 2021, ces financements se sont élevés à 19,8 milliards d’EUR, soit 41 % du total des signatures de l’UE. L’économie des pays de la cohésion, dont la Bulgarie, a ainsi été sensiblement aiguillonnée.

À l’extérieur de l’Union européenne, la BEI a continué de collaborer avec ses partenaires de l’UE dans le cadre des initiatives de l’Équipe Europe. Dans l’optique de soutenir les politiques de l’Union européenne à l’échelle mondiale, la BEI a créé une nouvelle branche – BEI Monde – dédiée aux partenariats internationaux et au financement du développement.

Le FEI signe sa première opération avec une jeune pousse de la technologie financière, CFN AD, en Europe du Sud-Est

Le FEI et CFN AD ont signé un accord sur un instrument de garantie, au titre du Fonds de garantie européen, qui permettra aux entreprises actives dans la construction d’infrastructures de recourir au financement-relais, par le biais de l’affacturage, à hauteur d’un montant total maximal de 153 millions d’EUR.

CFN vise à fournir un soutien progressif et à long terme aux PME, qui représentent actuellement plus de 70 % des contractants et des sous-traitants dans les projets d’infrastructures financés par l’État.

Eu égard à la nature particulière de ce créneau et à leur endettement important, les entreprises de taille modeste éprouvent des difficultés à accéder à un financement auprès de grands prestataires d’affacturage. Avec l’aide du FEI, CFN facilitera donc l’accès aux financements de ces opérateurs, qui sont aujourd’hui oubliés du système financier en Bulgarie.

En complément à l’amélioration des liquidités des membres du secteur de la construction en Bulgarie, CFN amorcera le processus de transformation numérique et le déploiement de technologies mobiles innovantes dans le financement de ce secteur. Les clients de CFN figureront parmi les premiers dans le pays et la région à vivre une expérience entièrement numérique à tous les stades de leur financement par affacturage.

C’est la première fois que le FEI signe un accord de garantie avec une jeune pousse de la technologie financière en Europe du Sud-Est.

Le choix de CFN s’est appuyé à la fois sur son équipe solide, qui peut compter sur l’expertise sectorielle de ses partenaires issus d’ORS Infrastructure Ltd, sa technologie d’affacturage mobile novatrice et sa méthode d’évaluation et de gestion des risques, spécialement imaginée et mise au point pour ce secteur par F27.

Alain Godard, directeur général du FEI : « Au FEI, nous sommes heureux d’afficher un record sur une période de dix ans pour les opérations que nous avons menées en Bulgarie en 2021. L’annonce de ce jour envoie un signal important sur la volonté du FEI de soutenir les petites et moyennes entreprises bulgares pendant la pandémie de COVID‑19. Avec l’appui du Fonds de garantie européen, CFN procurera un capital d’exploitation à des microentreprises et des PME pour stimuler leur compétitivité et leur croissance. Nous sommes résolus à poursuivre à l’avenir notre partenariat de longue date avec les entreprises bulgares. »

Filip Genov, directeur exécutif de CFN AD : « Une jeune société de la technologie financière a rarement l’occasion d’entrer sur le marché en combinant la réponse à une forte demande pour un nouvel instrument financier, une technologie tout à fait inédite et une méthode de gestion des risques tout aussi révolutionnaire. Il fallait depuis longtemps fournir aux entreprises actives dans la construction d’infrastructures en Bulgarie de nouvelles possibilités de financer leur capital d’exploitation. La pénétration des services d’affacturage dans le secteur n’est pas encore à la hauteur des bonnes pratiques européennes et, avec le soutien du FEI, nous avons pour objectif d’accroître la couverture financière et d’appuyer l’activité des PME. CFN raccourcira de plusieurs mois les délais dans lesquels ces PME sont payées et, pour la grande majorité d’entre elles, l’accès à ce type de financement sera une nouveauté. Et le tout passe par la meilleure solution d’affacturage mobile disponible à ce jour sur le marché mondial de la technologie financière. »