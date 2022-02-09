Un nouvel accord élargit pour la troisième fois le Mécanisme de financement des échanges commerciaux de la BEI d’un montant total de 550 millions d’EUR.

Les fonds soutiendront directement les services de financement des échanges et des exportations que les banques grecques participantes fournissent aux entreprises privées locales dans tout le pays.

La Grèce est le seul pays bénéficiant d’une telle initiative en Europe.

Dans toute la Grèce, des entreprises privées actives sur les marchés internationaux vont bénéficier d’un nouveau partenariat signé ce jour à Athènes entre la Banque européenne d’investissement (BEI) et Citi. Doté de 350 millions d’EUR, ce mécanisme appuiera le financement du commerce extérieur.

Cette signature correspond au troisième élargissement du Mécanisme de financement des échanges commerciaux de la BEI, d’un montant total de 550 millions d’EUR, et soutiendra directement les services que les banques grecques participantes fournissent aux entreprises privées locales.

Le Mécanisme de financement des échanges commerciaux de la BEI, dont Citi est le principal partenaire depuis son lancement en 2013, a été spécialement conçu pour combler une lacune du marché grec qui continue d’entraver les activités internationales des sociétés du pays, en mettant à disposition des garanties commerciales qui couvrent les risques de change et de défaillance et les risques politiques. La Grèce est le seul pays qui bénéficie de cette initiative en Europe.

Sur la base de l’accord de ce jour, les sociétés privées auront accès d’ici quelques semaines, partout en Grèce, à 350 millions d’EUR de ressources pour financer leurs échanges. Ce nouveau fonds sera organisé localement par Eurobank, Piraeus Bank et la Banque nationale grecque et garanti par la BEI et Citi. D’autres banques internationales pourraient leur emboîter le pas pour le montant restant dans cette troisième phase du mécanisme.

L’instrument de 350 millions d’EUR a été signé officiellement au siège de Citi Greece, à Athènes, par Emilios Kyriacou, Responsable pays Grèce, Chypre et Malte de Citi, et Ioannis Kaltsas, chef de l’équipe d’investissement de la BEI pour la Grèce, en présence de Christos Staikouras, ministre grec des finances et gouverneur de la BEI.

« L’accord de ce jour, qui élargit pour la troisième fois le Mécanisme de financement des échanges commerciaux de la Banque européenne d’investissement, procurera la base nécessaire pour que les sociétés grecques, et spécialement les petites et moyennes entreprises, accèdent plus facilement aux marchés mondiaux. Il permettra à des entreprises privées de toute la Grèce qui opèrent sur les marchés internationaux de bénéficier d’un nouveau partenariat conclu entre la Banque européenne d’investissement et Citi pour financer le commerce extérieur, partenariat qui est doté de 350 millions d’EUR. Dans le cadre de l’accord signé aujourd’hui, Eurobank, Piraeus Bank et la Banque nationale grecque, qui sont trois banques systémiques dans le pays, gèreront activement l’accès à ces nouvelles ressources destinées à financer les échanges à travers le territoire. Je constate avec un grand plaisir que les banques locales et internationales s’engagent pour permettre l’ouverture, l’expansion et la résilience des entreprises grecques et appuyer les efforts du pays pour développer davantage un sain esprit d’entreprise et ses opportunités de croissance », a déclaré Christos Staikouras, ministre grec des finances et gouverneur de la BEI.

« Les entreprises axées sur l’exportation font partie intégrante de l’économie grecque et le développement du commerce international est crucial pour la croissance économique. Le financement du commerce extérieur est essentiel pour la plupart des échanges internationaux et la BEI entend collaborer avec des partenaires bancaires grecs et internationaux pour surmonter les obstacles à ce genre d’initiatives. Le nouveau partenariat entre Citi et la BEI, doté d’une enveloppe de 350 millions d’EUR, s’appuie sur le succès d’une coopération antérieure en matière de financement du commerce et fait en sorte que les entreprises grecques importantes, et spécialement les petites et moyennes entreprises, puissent accéder plus facilement aux marchés mondiaux. Ce nouvel accord démontre que les banques locales et internationales sont clairement résolues à permettre aux sociétés grecques d’accroître leurs perspectives commerciales et de créer des emplois », a commenté Christian Kettel Thomsen, vice-président de la BEI chargé des opérations en Grèce.

« Citi a à cœur de rendre possibles la croissance et le progrès économique en Grèce, où nous sommes présents depuis 1964, soit plus longtemps que n’importe quelle autre banque internationale. Le Mécanisme de financement des échanges commerciaux signé aujourd’hui entre la BEI et Citi témoigne que nous sommes un partenaire de confiance pour le pays, où nous fournissons des solutions tangibles pour l’économie et pour nos clients. Grâce à ce programme, les banques grecques peuvent déployer leurs activités au niveau des échanges internationaux et l’écosystème des entreprises locales peut s’épanouir, ce qui contribue utilement à l’économie réelle du pays », a affirmé Emilios Kyriacou, Responsable pays de Citi.

Entre son lancement, en 2013, et 2021, le Mécanisme de financement des échanges commerciaux a soutenu avec succès des opérations de financement des échanges d’un montant cumulé de près de 1 milliard d’EUR. La possibilité pour les entreprises grecques d’accéder à des sources de financement du commerce extérieur a contribué à la fois au développement des investissements et à la création d’emplois dans le pays. Citi est le principal bailleur de fonds pour toutes les banques commerciales grecques participantes depuis que le Mécanisme de financement des échanges commerciaux a vu le jour, en 2013.

La grande majorité des opérations commerciales impliquent une forme ou une autre de crédit, d’assurance ou de garantie et les entreprises participant à des appels d’offres internationaux ont généralement besoin de garanties financières. Le Mécanisme de financement des échanges commerciaux de la BEI a apporté un soutien considérable aux banques grecques, qui sont les mieux placées pour comprendre les entreprises locales et les aider à améliorer la fourniture de services de financement des échanges commerciaux.

Ce nouveau programme devrait être opérationnel d’ici quelques semaines. Les entreprises désireuses d’obtenir un financement avec l’aide de cette nouvelle extension du Mécanisme de financement des échanges commerciaux de la BEI peuvent s’adresser directement à l’une des banques grecques partenaires.

L’année dernière, le Groupe BEI a accordé de nouveaux prêts totalisant un montant record de 4,85 milliards d’EUR à l’appui d’investissements publics et privés effectués sur l’ensemble du territoire grec.

À propos de Citi

Citi, banque de premier plan dans le monde, gère quelque 200 millions de comptes de clients et exerce ses activités dans plus de 160 pays et juridictions. Elle fournit une large gamme de produits et services financiers, tels que les prestations bancaires et le crédit aux consommateurs, la banque d’affaires et d’investissement, le courtage de titres, l’exécution de transactions et la gestion de fortune, à destination des particuliers, des entreprises, des gouvernements et d’autres institutions.