Les États membres de l’UE ont convenu ce jour de lancer l’initiative paneuropéenne Scale-up Europe, qui vise à financer des entreprises prometteuses au moment crucial que constituent leurs derniers stades de développement.

Le Groupe BEI sera chargé, dans le cadre d’un mandat spécifique – l’initiative Champions technologiques européens –, de gérer un fonds de fonds destiné à investir dans des entreprises technologiques européennes.

Dans un premier temps, le Groupe BEI engagera un montant pouvant atteindre 500 millions d’EUR se composant de divers types de ressources.

Un nouveau chapitre s’ouvre pour le secteur européen de la haute technologie. Le Groupe BEI, qui se compose à la fois de la Banque européenne d’investissement (BEI) et du Fonds européen d’investissement (FEI), a fait part de sa volonté de soutenir l’initiative paneuropéenne Scale-up Europe lancée ce jour à Paris par les États membres de l’UE lors d’un sommet organisé par la présidence française du Conseil de l’Union européenne.

L’initiative paneuropéenne Scale-up Europe vise à fournir des financements cruciaux aux entreprises européennes de haute technologie qui en sont à leurs derniers stades de développement, moment où elles souhaitent donner davantage d’ampleur à leur activité et délaisser la catégorie des jeunes pousses pour atteindre un stade de développement plus avancé. Dans ces phases, les entreprises en quête de financements cherchent à lever des montants supérieurs à 100 millions d’EUR sur les marchés privés. Les fonds européens spécialisés dans ce segment étant peu nombreux, les entreprises peinent à concrétiser leurs projets ou sont contraintes de chercher des capitaux en dehors de l’Europe.

Les États membres de l’UE sont désireux de développer un écosystème européen pour les derniers cycles d’investissement et ont chargé le Groupe BEI de gérer l’initiative Champions technologiques européens (ICTE). Concrètement, le Groupe BEI gérera un fonds de fonds multi-investisseurs qui contribuera à la mise en place d’un écosystème européen. L’objectif est de soutenir les entreprises technologiques européennes innovantes lors de leur phase de croissance en mobilisant des investisseurs privés supplémentaires qui viendraient s’ajouter aux engagements publics initiaux.

Dans un premier temps, le Groupe BEI engagera un montant pouvant atteindre 500 millions d’EUR se composant de divers types de ressources pour le lancement de l’ICTE.

Le concours du Groupe BEI à l’initiative pourrait prendre les formes suivantes :

un rôle de conseiller, de gestionnaire et d’administrateur, au titre d’un mandat, d’un fonds de fonds multi-investisseurs qui investirait notamment dans des fonds de capital-investissement et de capital-risque spécialisés dans les (dernières) phases de croissance et gérés par des sociétés de gestion d’actifs basées en Europe et soumises à la réglementation européenne, effectuant leurs investissements principalement dans des entreprises technologiques européennes en expansion (scale-up) ; une contribution financière à l’ICTE ; au cas par cas, un appui supplémentaire aux entreprises européennes cadrant avec le dispositif.

Le soutien du Groupe Banque européenne d’investissement à l’initiative Scale-up Europe s’appuiera sur sa solide expérience en matière de création d’écosystèmes financiers, en particulier en ce qui concerne les fonds de capital-risque et les fonds de fonds, ainsi qu’en matière d’octroi direct de prêts d’amorçage-investissement à des entreprises, notamment dans des secteurs stratégiques tels que les technologies propres, les biotechnologies et l’innovation numérique.

Werner Hoyer, président de la BEI : « Le secteur européen des technologies est en plein essor. En 2021, le marché européen du capital-risque a établi un nouveau record, avec environ 100 milliards d’EUR investis, selon les estimations, soit près de trois fois le chiffre de 2020 de 35 milliards d’EUR et dix fois plus qu’en 2015. Le Groupe BEI a joué un rôle déterminant dans cette croissance ; il existe désormais un écosystème pour les jeunes pousses innovantes. Nous devons maintenant produire le même effort pour aider les entreprises innovantes à se développer au-delà de la phase de démarrage. En raison des difficultés auxquelles elles sont confrontées pour mobiliser suffisamment de capitaux auprès de fonds basés en Europe, les entreprises innovantes européennes les plus prometteuses voient leur croissance freinée. Le Groupe BEI se félicite de la décision prise par les États membres de l’UE de s’attaquer à cette carence spécifique du marché et se réjouit de recevoir un nouveau mandat : stimuler l’investissement dans le secteur européen de la haute technologie. Nous mettrons à profit notre savoir-faire pour créer un écosystème dans lequel les financements du Groupe BEI pourront attirer d’autres capitaux publics et privés et fournir aux entreprises européennes les ressources nécessaires à l’expansion de leurs activités. »

Alain Godard, directeur général du FEI : « Le lancement de l’initiative Scale-up Europe est une avancée décisive dans les efforts déployés par l’UE pour fournir aux jeunes pousses et aux jeunes entreprises technologiques européennes les financements dont elles ont besoin. L’innovation est la clé des transitions écologique et numérique, et les nouvelles technologies s’inscrivent évidemment dans cette priorité donnée à l’innovation. Depuis sa création en 1994, le FEI est à l’avant-garde du financement des PME et des marchés du capital-risque en Europe. Nous sommes impatients de jouer notre rôle dans cette initiative fondamentale à l’appui des entreprises en expansion ».

Informations générales

En 2021, les financements du Groupe BEI (la BEI et le FEI) ont atteint un niveau record de 94,89 milliards d’EUR, dont un volume historique de 20,70 milliards d’EUR consacré à l’innovation, à la transformation numérique et au capital humain.

Le Fonds européen d’investissement (FEI) fait partie du Groupe Banque européenne d’investissement. Sa mission première est de soutenir les microentreprises et les PME européennes en les aidant à accéder aux financements. Le FEI conçoit et déploie des instruments de capital-risque, de capital de croissance, de garantie et de microfinance destinés spécifiquement à ce segment du marché. Par son action, le FEI favorise la réalisation des objectifs de l’UE en faveur de l’innovation, de la recherche-développement, de l’esprit d’entreprise, de la croissance et de l’emploi.

Au cours de la pandémie, le FEI et la Commission européenne ont lancé une initiative à destination des entreprises en expansion intitulée « Action européenne de levier pour le capital-risque en faveur des entreprises en expansion » (ESCALAR pour European Scale-up Action for Risk capital), un programme pilote doté de 300 millions d’EUR axé sur le financement des entreprises en expansion. ESCALAR utilise les ressources du FEIS pour combler le déficit de financements dont souffrent les entreprises européennes en forte croissance.