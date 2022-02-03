© Prysmian

Un financement de 135 millions d’EUR au profit d’activités de R-D

« La technologie des câbles est la clé pour relever les défis de la transition numérique et énergétique », explique Srini Siripurapu, directeur de la R-D et de l’innovation de Prysmian Group

La Banque européenne d’investissement (BEI) et Prysmian Group, le chef de file mondial du secteur des câbles pour l’énergie et les télécommunications, annoncent qu’ils ont conclu un financement de 135 millions d’EUR pour soutenir les projets de R-D du groupe en Europe de 2021 à 2024.

Le financement de la BEI bénéficiera spécialement à ces domaines :

Recherche industrielle – recherche sur les matériaux innovants, y compris en lien avec l’utilisation de nanotechnologies, systèmes de surveillance et de gestion de réseaux électriques terrestres et sous-marins et de systèmes électriques à basse tension, nouveaux câbles et nouveaux matériaux plus durables et câbles hybrides pour l’énergie et les télécommunications.

Innovation et expérimentation – utilisation de matériaux alternatifs pour la conception de câbles et l’optimisation des projets de produits, application de technologies de pointe pour les opérations de jonction de câbles.

Développement de nouveaux produits – systèmes de câbles de transport d’électricité sous-marins pour l’installation à grande profondeur, systèmes de câbles de transport d’électricité terrestres et sous-marins P-Laser à très haute tension, câbles dynamiques pour l’industrie des énergies renouvelables en mer, solutions de câbles pour l’industrie de la mobilité électrique, fibre optique à hautes performances, câbles pour les applications FTTH et FTTA et la connectivité, élaboration de systèmes de câbles intelligents et solutions de détection pour la localisation des pannes, la surveillance et la gestion de réseaux électriques.

Transformation numérique et durabilité – développement de solutions d’apprentissage automatique et d’intelligence artificielle pour améliorer la qualité dans les processus de fabrication de câbles, mise en œuvre de solutions numériques pour la gestion d’opérations à distance, y compris au moyen de technologies de l’internet des objets et de l’industrie 4.0 et du déploiement de logiciels de gestion des données d’innovation pour une meilleure gestion continue du portefeuille de projets, élaboration de modèles de données pour l’évaluation permanente de l’impact sur la durabilité d’une stratégie informatique verte et pour l’analyse de la durabilité du portefeuille de produits.

Les nouveaux projets correspondent aux objectifs énoncés dans la stratégie et la feuille de route pour l’innovation de Prysmian Group, qui mettent largement l’accent sur le soutien et la promotion de la transition numérique et énergétique.

La technologie des câbles joue un rôle essentiel dans le transport et la distribution d’électricité et dans le développement des télécommunications en Europe. Les solutions novatrices dans ces domaines sont essentielles pour encourager la transition numérique et énergétique, entre autres, grâce au déploiement des réseaux 5G et à la multiplication des installations de production d’énergie renouvelable, qui pourraient être interconnectées au moyen de liaisons par câbles durables et innovantes.

Le financement convenu représente environ 50 % des investissements prévus en Europe au cours de la période concernée. À l’échelle mondiale, Prysmian Group affecte quelque 100 millions d’EUR par an à la recherche et au développement. Ce financement fait suite aux prêts que la BEI a déjà accordés au groupe en 2013 et 2017, également en faveur de la R-D en Europe, ce qui atteste la confiance dont l’entreprise jouit auprès de la Banque.

Gelsomina Vigliotti, vice-présidente de la BEI : « L’accord signé avec Prysmian est destiné au développement d’innovations technologiques par câble fondées sur des critères de durabilité afin de réduire la consommation de matières premières, la production de déchets et les émissions de CO 2 . Soutenir le secteur des câbles contribue à renforcer la cohésion économique, sociale et territoriale et à dynamiser la transition énergétique et numérique en Europe. »

Giovanni Zancan, vice-président de Prysmian Group responsable des finances : « Ce prêt renforce notre structure financière à long terme. Nous sommes extrêmement satisfaits que la BEI continue de nous soutenir et nous renouvelle sa confiance. »

Les fonds de la BEI serviront spécifiquement à la réalisation de projets dans les centres de R-D implantés dans cinq pays européens, à savoir la France, les Pays-Bas, l’Espagne, l’Allemagne et l’Italie. Une part substantielle de ces ressources ira en Italie, où se trouvent le siège de Prysmian Group, ses bureaux de R-D et plusieurs usines qui ont valeur de centres d’excellence dans la fabrication de fibres optiques et de systèmes de câbles sous-marins pour le transport d’électricité. Au niveau mondial, Prysmian Group compte 26 centres de R-D répartis en Europe, en Amérique du Nord et du Sud et en Asie, emploie plus de 900 chercheurs professionnels, techniciens et opérateurs et détient un riche portefeuille de plus de 5 500 brevets.

« La stratégie de croissance de notre groupe est articulée autour de notre mobilisation pour la R-D et nous avons la ferme intention d’accroître encore nos investissements dans ce domaine, notamment grâce au financement de la BEI », explique Srini Siripurapu, directeur de la R-D et de l’innovation de Prysmian Group. « Concrètement, la technologie des câbles démontre en ce moment qu’elle peut apporter une contribution décisive au défi de la transition numérique et à la mise en place de réseaux électriques plus efficaces et respectueux de l’environnement. Les fibres optiques innovantes, les câbles à impact environnemental réduit qui ont une capacité et une tension nominales plus élevées et les technologies de surveillance de l’état des réseaux ne sont qu’une poignée d’exemples des domaines dans lesquels nous concentrons nos efforts. »

Dans sa stratégie, le groupe épouse les principes des politiques de la BEI en matière d’innovation, d’action pour le climat et de cohésion, dans le droit fil des technologies clés génériques (TCG). De plus, son programme de recherche s’inscrit dans le droit fil de l’accord de Paris, du pacte vert pour l’Europe et du programme Horizon Europe en ce qu’il vise à promouvoir les énergies renouvelables et propres au moyen de l’interconnexion par câbles de systèmes intégrés de ressources renouvelables. Prysmian Group s’engage par ailleurs à tenir compte dans ses activités des objectifs de développement durable définis par les Nations unies.

Informations générales

La Banque européenne d’investissement (BEI) finance des projets dans quatre domaines prioritaires : infrastructures, innovation, climat et environnement, et petites et moyennes entreprises (PME). En 2019 et 2020, le Groupe BEI a décaissé des prêts d’un montant total de 23 milliards d’EUR pour des projets menés en Italie.

Prysmian Group est le numéro un mondial du secteur des câbles pour l’énergie et les télécommunications. Fort de 140 années d’expérience, d’un chiffre d’affaires supérieur à 10 milliards d’EUR, et d’un effectif de plus de 30 000 salariés répartis dans plus de 50 pays et 104 usines, le groupe occupe une position forte sur les marchés de haute technologie et offre la gamme la plus étendue qui soit de produits, services, technologies et savoir-faire. Il exerce ses activités dans les domaines des câbles et systèmes de transport et de distribution d’électricité souterrains et sous-marins, des câbles spéciaux destinés à des applications dans de nombreux types d’industries et des câbles à moyenne et basse tension pour les secteurs de la construction et des infrastructures. Dans la branche des télécommunications, le groupe fabrique des câbles et des accessoires pour la transmission de la voix, de vidéos et de données et propose une gamme étendue de fibres optiques, de câbles optiques et cuivre et de systèmes de connectivité. Prysmian est une entreprise publique cotée à la Bourse d’Italie au sein de l’indice FTSE MIB.