La BEI accorde une garantie de 200 millions d’EUR à Millennium bcp pour mobiliser 840 millions d’EUR en faveur d’entreprises exposées à la pandémie de COVID-19.

L’opération bénéficie du soutien du Fonds de garantie paneuropéen (EGF).

La Banque européenne d’investissement (BEI) et Millennium bcp (BCP) ont renouvelé leur partenariat de longue date en signant un nouvel accord visant à soutenir les PME portugaises, les entreprises de taille intermédiaire (jusqu’à 3 000 salariés) et les grandes entreprises (plus de 3000 salariés). À cette fin, la BEI fournira une garantie de 200 millions d’EUR à Millennium bcp, ce qui permettra à la banque portugaise de mettre à disposition un total de 400 millions d’EUR de fonds de roulement, de crédits-bails et de prêts à l’investissement pour faciliter le financement d’un montant maximal de 840 millions d’EUR en faveur des entreprises portugaises touchées par les conséquences économiques de la pandémie.

L’accord bénéficie du soutien du Fonds de garantie européen, qui fait partie du train de mesures de 540 milliards d’EUR que l’UE a déployé en réponse à l’impact économique du COVID-19.

Grâce à l’EGF, BCP fournira des financements par l’emprunt aux PME, aux entreprises de taille intermédiaire et aux grandes entreprises à des conditions plus favorables, garantissant ainsi que les entreprises portugaises disposent de suffisamment de financements pour atténuer les impacts économiques de la crise sanitaire, leur permettant de poursuivre leurs plans de croissance et de développement à moyen et long terme. Le Fonds de garantie européen offrira une protection contre le risque de crédit couvrant jusqu’à 50 % de chaque encours sous-jacent sur une entreprise.

L’opération, qui consiste en une garantie de partage des risques, vise à faciliter l’accès au financement à des conditions favorables pour les PME, les ETI et les grandes entreprises. Pour ce faire, la capacité de prêt de BCP aux entreprises admissibles va être augmentée en accordant un allègement des contraintes de fonds propres et une protection contre les pertes pour les nouvelles opérations.

« Faciliter l’accès au financement pour les petites, moyennes et grandes entreprises est essentiel pour renforcer la reprise économique de l’Union européenne. Par cet accord, la BEI et Millennium bcp renouvellent leur partenariat fructueux à l’appui des entreprises portugaises, en mobilisant 840 millions d’EUR pour soutenir leurs besoins d’investissement », a déclaré Birthe Bruhn-Léon, directrice des opérations de financement de la BEI au Portugal et en Espagne.

Miguel Maya, PDG de Millennium bcp : « Nous sommes la première banque commerciale portugaise en matière d’appui aux entreprises. Nous avons joué un rôle central dans le soutien à l’économie pendant la pandémie et au début de la reprise économique. Ces deux dernières années, Millennium bcp a mis quelque six milliards d’EUR à la disposition de plus de 40 000 entreprises. Cette nouvelle opération, convenue avec la BEI et soutenue par le Fonds de garantie européen, est de la plus haute importance pour nous puisqu’elle nous permettra d’offrir un service personnalisé à nos entreprises clientes en vue de la transformation qu’elles réalisent pour renforcer leurs compétences numériques et la robustesse de leurs opérations et de leurs modèles économiques face aux changements climatiques. Les équipes de Millennium sont bien préparées et fermement résolues à contribuer au renforcement de la compétitivité des entreprises portugaises », a déclaré Miguel Maya, PDG de Millennium bcp.

Informations générales

La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Elle met à disposition des financements à long terme pour des investissements de qualité qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE. www.eib.org

Le Fonds de garantie paneuropéen a été créé par le Groupe BEI sur la base des contributions du Portugal et d’autres États membres de l’UE dans le but de protéger les entreprises touchées par la pandémie de COVID-19. S’appuyant sur près de 25 milliards d’EUR de garanties, l’EGF permet à la BEI et au FEI de fournir rapidement des prêts, des garanties, des fonds propres et d’autres instruments financiers, de même que d’intervenir dans des titrisations, afin d’appuyer essentiellement des petites et moyennes entreprises. L’EGF s’inscrit dans le cadre du programme de relance de l’Union européenne qui vise à mettre à disposition 540 milliards d’EUR au total pour stimuler les secteurs de l’économie de l’UE qui ont été les plus durement touchés.

Millennium bcp est la première banque portugaise dans le segment des grandes entreprises et des PME avec 19,6 % de parts de marché du crédit et près de 20 milliards d’EUR de crédit aux entreprises, à l’appui de plus de 220 000 entités. Millennium bcp est le leader du marché pour les segments de clientèle les plus importants, avec 25 % de parts de marché dans l’affacturage et l’affacturage inversé, 20 % dans le crédit‑bail, 22 % des exportateurs, 35 % des fonds européens et 32 % des opérations au titre du système national de garantie. Millennium bcp est également la banque la mieux classée pour les meilleures PME au Portugal, désignée Banque n° 1 dans le classement « PME Líder » et lauréate du prix du gouvernement « PME Excelência » de 2018 à 2020, avec 28 % de parts de marché.