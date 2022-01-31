© Shutterstock

Un volume d’activité de 13,9 milliards d’EUR pour le Groupe BEI, dont 3,6 milliards d’EUR consacrés à l’innovation

Deux tiers des volumes d’investissement de la BEI dédiés au climat

Un très fort soutien aux PME grâce au déploiement des ressources du Fonds de garantie européen

En 2021, le Groupe BEI a connu une nouvelle année d’activité record en France avec presque 14 milliards d’EUR de financements destinés à l’investissement dans les secteurs public et privé. Le volume d’activité du Groupe BEI en France s’est réparti de la façon suivante : 9,2 milliards d’EUR issus de la Banque européenne d’investissement (BEI) et 4,7 milliards d’EUR du Fonds européen d’investissement (FEI) dédié au financement des PME.

Pour la première fois dans l’histoire de l’institution, la France se situe en tête des pays bénéficiaires des financements du Groupe BEI.

L’action climatique, le soutien à l’innovation et la priorité accordée au financement des PME ont à nouveau été les axes forts de l’activité de la banque publique de l’UE en France en 2021. Ces financements en forte hausse ont notamment bénéficié du déploiement massif des ressources du Fonds de garantie européen lancé à la fin 2020 et opéré par la BEI. Les prêts et garanties bancaires accordés dans ce cadre ont permis de mobiliser 15,2 milliards d’EUR d’investissements et ont bénéficié à de dizaines de milliers de PME affectées par la crise sanitaire.

« Comme l’illustre ce volume historique d’activité atteint en 2021, la banque publique de l’UE s’est fortement mobilisée en France comme ailleurs pour soutenir l’investissement et accompagner la relance de l’économie » a déclaré Ambroise Fayolle, vice-président de la BEI, lors de la présentation des résultats annuels du Groupe. Et d’ajouter : « Les investissements en faveur de la transition énergétique, qui ont représenté plus des deux tiers de l’activité en France, et un soutien accru à l’innovation comme dans les secteurs de l’industrie et de la santé sont autant de signes concrets des moyens apportés par l’Europe à la transformation de nos économies vers un modèle de croissance plus résilient, durable et équilibré. En tant que banque européenne du climat, nous sommes pleinement impliqués dans la réussite du pacte vert pour l’Europe en apportant les financements nécessaires pour y parvenir dans l’ensemble des États membres de l’UE. »

« Avec un montant d'activité record en 2021 et près de 5 milliards d’EUR pour les PME françaises, l'action du FEI a été l’an dernier focalisée sur la relance de l'économie tout en posant les fondations pour la croissance de demain que nous voulons soutenable, verte et numérique », a ajouté Alain Godard, directeur général du Fonds européen d’investissement.

La France, 1re bénéficiaire des financements de la BEI en faveur du climat

Après l’adoption à l’unanimité par son conseil d’administration, composé des 27 États membres de l’Union européenne (UE), de sa Feuille de route de la banque du climat fin 2020, le Groupe BEI a accéléré en 2021 sa transformation en banque européenne du climat.

Avec plus des deux tiers de son volume de prêts dédiés à la lutte contre le réchauffement climatique contre 51 % l’an dernier, la France est en 2021 le premier bénéficiaire des financements de la BEI à l’appui du climat. Cela s’est concrétisé par un investissement global de plus de six milliards d’EUR en faveur de l’efficacité énergétique des bâtiments, de moyens de transport propres, des énergies renouvelables et de l’adaptation aux effets des changements climatiques.

Décarboner l’industrie

L’activité en 2021 a notamment été marquée par la signature de plusieurs grands projets dans l’industrie afin de soutenir sa transition énergétique. Parmi ces derniers, le financement de la R&D de Safran (500 millions d’EUR) dans les systèmes de propulsion propres de la prochaine génération d’avions moyen-courriers et des prêts à ArcelorMittal (280 millions d’EUR) et au câblier Nexans (200 millions d’EUR) pour la décarbonation de l’industrie. La BEI accompagne également Enedis dans la modernisation du réseau de distribution de l’électricité à hauteur de 400 millions d’EUR.

Dans les énergies renouvelables, la BEI a participé en 2021 au deuxième financement (350 millions d’EUR) d’un parc éolien maritime en France, au large de Courseulles-sur-Mer, dans le Calvados. Doté d’une capacité de 450 MW, ses 64 éoliennes permettront de couvrir à partir de 2024 les besoins en électricité de 630 000 personnes et de créer plus de 1 000 emplois localement.

Innover pour le climat

Le financement de projets innovants a été au cœur de cette action climatique, avec par exemple un prêt de 30 millions d’EUR à la PME d’économie circulaire Carbios qui a mis au point une technologie de recyclage à 100 % des déchets plastiques. La BEI a également investi 44 millions d’EUR dans le groupe Euralis pour la recherche de nouvelles variétés de semences résistantes aux changements climatiques et 50 millions d’EUR pour les projets de recherche du groupe Avril dans les protéines végétales et la chimie verte. Des partenariats ont également été mis en place pour renforcer l’action des banques face à l’urgence climatique comme avec Crédit Agricole Leasing & Factoring, le groupe BPCE pour le déploiement d’énergies renouvelables dans le photovoltaïque et l’éolien ou encore avec Crédit Mutuel

Accompagner la transition du secteur public

Partenaire financier des collectivités locales et des organismes de logement social, la BEI a consacré 3,85 milliards d’EUR en 2021 à des investissements dans des équipements publics plus verts et sobres en carbone. La BEI a financé le plan d’investissement d’Eau de Paris, la première régie municipale d’eau potable de France, à hauteur de 134 millions d’EUR avec un volet dédié au renforcement de la biodiversité. Elle a poursuivi ses investissements dans les transports collectifs durables avec la rénovation du matériel roulant ferroviaire dans plusieurs régions comme Auvergne-Rhône-Alpes, Grand Est, Normandie et Hauts-de-France, et soutient le programme d’investissement du SYTRAL dans la métropole de Lyon. La BEI accompagne également la Banque des Territoires, du groupe Caisse des dépôts, dans la rénovation thermique des logements sociaux, avec la mise à disposition d’une ligne de financement d’un milliard d’EUR, dont 500 millions ont été signés en 2021, pour compléter son offre en Eco-prêt et permettre la rénovation d’environ 70 000 logements sociaux. L’amélioration des conditions d’apprentissage des jeunes est une préoccupation constante de la BEI, et à ce titre elle a continué à financer des programmes de construction et de rénovation de collèges particulièrement exigeants d’un point de vue environnemental dans plusieurs départements, notamment en Gironde et dans les Yvelines.

Un soutien accru à toutes les innovations

L’innovation est un axe fort et transversal de l’activité en France. Il s’est concrétisé en 2021 par un montant d’investissements représentant au total 3,6 milliards d’EUR, soit un quart des financements du Groupe BEI. Ces investissements à long terme ont pour objectif de soutenir le développement et la compétitivité de futurs champions européens comme de grandes entreprises telles que l’équipementier automobile Valeo qui a bénéficié d’un prêt de 600 millions d’EUR pour ses investissements de R&D dans la sécurité des véhicules.

La BEI a fortement augmenté l’an dernier ses investissements dans la santé et les sciences du vivant avec le financement de nombreuses « medtech », dont la société francilienne Stilla Technologies. Spécialiste de l’analyse génétique de précision, elle a mis au point un système innovant de PCR digitale du COVID-19 permettant de limiter le taux de faux négatifs. La BEI a également financé des projets dans les thérapies géniques et plusieurs sociétés de robotique chirurgicale comme Robocath dans la robotique vasculaire, eCential Robotics dans les interventions osseuses et Quantum Surgical spécialisé dans le traitement chirurgical du cancer du foie.

La BEI a également poursuivi ses financements dans le domaine du numérique et de la digitalisation avec par exemple le financement de la start-up toulousaine Alteia qui développe une plateforme d’intelligence artificielle appliquée aux données visuelles ou celui de l’opérateur Bouygues Telecom dans la 4G et la 5G avec un prêt de 350 millions d’EUR.

Une action complétée par l’apport du Fonds européen d’investissement (700 millions d’EUR) qui contribue indirectement à soutenir le développement de start-ups et de PME à fort potentiel en investissant dans des fonds de capital-risque. Le FEI, qui a mené une quarantaine d’opérations de ce type l’an dernier, a ainsi récemment accompagné le leader français de la revente de produits électroniques reconditionnés Back Market, à travers ses investissements dans les fonds Daphni puis Eurazeo Growth. Le FEI a également investi via le fonds Alven dans Qonto, la plus importante licorne française du secteur Fintech, qui innove dans les outils de paiement pour les entreprises.

Forte mobilisation du Groupe BEI pour relancer l’économie après la crise sanitaire et soutenir les PME

Pour pallier les difficultés de financement de l’investissement liées à la pandémie de COVID-19, le Groupe BEI a rapidement déployé en 2021 un plan de soutien et de relance de l’économie dans l’ensemble des États membres de l’UE. Grâce aux ressources du Fonds de garantie européen doté de 24,4 milliards d’EUR, il a ainsi pu répondre en France aux besoins des entreprises à travers des prêts, des investissements en fonds propres et quasi-fonds propres et des outils de garantie, directement ou via des intermédiaires bancaires et financiers.

Depuis janvier 2021, cinq accords de garantie ont ainsi été signés avec Bpifrance pour un montant de 1,7 milliard d’EUR permettant ainsi à Bpifrance d’augmenter ses capacités de prêts aux entreprises.

Au total et toutes activités confondues, le Groupe BEI aura en 2021 soutenu directement ou indirectement près de 50 000 PME en France contribuant au maintien de 423 000 emplois dans l’hexagone.