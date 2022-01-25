© Shutterstock

Le financement de 470 millions de PLN (103,76 millions d’EUR) accordé par la BEI permettra à P4, l’opérateur du réseau Play, d’étendre et de développer des infrastructures modernes et innovantes.

L’opération contribuera à éliminer les inégalités d’accès aux services internet à très haut débit.

P4, l’opérateur du réseau mobile Play, a signé avec la Banque européenne d’investissement (BEI) un accord portant sur un montant de 470 millions de PLN (103,76 millions d’EUR) pour le financement d’investissements de l’entreprise dans l’extension et le développement d’infrastructures modernes et innovantes. Cette opération permettra d’améliorer encore les paramètres du réseau et de proposer des services d’une qualité optimale aux clients de Play.

Le projet contribue au développement des infrastructures numériques en Pologne et au renforcement des capacités et de la couverture dans les villes et le long des autoroutes et des principaux axes ferroviaires, ainsi que dans les zones rurales. Une offre élargie de services internet à haut débit aidera à éliminer les inégalités dans les régions et améliorera l’accès des résidents à l’éducation, au marché du travail ainsi qu’aux ressources en matière de culture et de commerce en ligne.

Les activités qui seront financées au moyen du prêt s’inscrivent dans le droit fil des priorités de l’UE, à savoir soutenir l’innovation et la transformation numérique. L’opération s’inscrit également à l’appui de projets de l’Union européenne tels que celui visant à édifier une société du gigabit à l’horizon 2025 et celui concernant la boussole numérique pour 2030. Elle contribuera ainsi, par ces deux objectifs, à éliminer les inégalités territoriales en matière d’accès à un réseau à très haut débit et à assurer la cybersécurité.

Teresa Czerwińska, vice-présidente de la BEI : « Le financement de projets qui accélèrent la transition numérique dans les régions est l’une des priorités de la BEI. Nous sommes heureux de signer un contrat avec un partenaire aussi expérimenté que P4, une entreprise qui est également pionnière dans la mise en œuvre d’innovations. Nous avons ainsi la certitude que l’investissement apportera de nombreuses solutions innovantes qui amélioreront la qualité de vie pour l’ensemble des citoyens. »

Informations générales

La Banque européenne d’investissement (BEI) finance des projets dans quatre domaines prioritaires : infrastructures, innovation, climat et environnement, et petites et moyennes entreprises (PME). En 2020, le Groupe BEI a fourni 5,2 milliards d’EUR de financements à l’appui de projets en Pologne.

P4 Sp. z o.o. est un opérateur de télécommunications de premier plan en Pologne. L’entreprise compte plus de 15 millions de clients. Elle fait partie du groupe français iliad et fournit des services de téléphonie mobile, ainsi que d’accès à l’internet haut débit mobile et fixe à des clients – particuliers et entreprises – dans le cadre d’offres post-payées et prépayées sous la marque PLAY. Play propose notamment le service de télévision PLAY NOW qui permet aux clients de regarder des chaînes en direct ainsi que du contenu à la demande. Le groupe Play comprend les marques Red Bull Mobile et Virgin Mobile Polska, ainsi que 3S Group, proposant des solutions globales de télécommunications, centres de données et technologies de l’information et de la communication. Play fournit des services accessibles à plus de 99 % de la population grâce à son vaste réseau de télécommunications moderne et rentable, en ce compris le réseau 5G, de dernière génération.