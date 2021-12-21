© Shutterstock

Un approvisionnement en électricité plus fiable et plus sûr en Tchéquie

Intégration accrue des énergies renouvelables dans le réseau électrique

Promotion de la cohésion régionale

La Banque européenne d’investissement (BEI) a signé un prêt de 3,6 milliards de CZK (l’équivalent de 142 millions d’EUR) avec ČEPS, a.s., le gestionnaire public du réseau de transport d’électricité tchèque. Ces fonds sont destinés à consolider les infrastructures de transport d’électricité en Tchéquie au cours de la période 2021-2025.

Le concours de la BEI contribuera au remplacement des infrastructures de transport d’électricité économiquement obsolètes, à l’accroissement de la capacité d’approvisionnement en électricité pour répondre à la demande, et à la réduction de la congestion dans la région.

Le projet améliorera la sécurité du réseau d’électricité et facilitera les échanges d’électricité et les flux de transit, principalement de l’Allemagne vers l’Autriche en passant par la Pologne et la Tchéquie. La plupart des investissements seront réalisés dans des régions prioritaires en matière de cohésion et contribueront au bon fonctionnement du marché de l’électricité en Europe centrale et orientale.

Lilyana Pavlova, vice-présidente de la BEI : « Ce projet améliorera le transport d’électricité en Tchéquie et dans les pays voisins, ce qui profitera à tous les citoyens et renforcera la cohésion régionale. En facilitant l’intégration des énergies renouvelables, ce projet permettra également de soutenir la transition énergétique de la Tchéquie, conformément aux objectifs du pacte vert pour l’Europe et à la politique de prêt de la BEI dans le secteur de l’énergie. Assurer une transition juste vers une économie à faible intensité de carbone est une priorité essentielle pour la BEI en tant que banque européenne du climat, et je suis très heureuse de signer ce cinquième partenariat avec le partenaire fiable qu’est ČEPS. »

Martin Durčák, président du conseil d’administration de ČEPS : « Le secteur de l’énergie connaît une évolution fondamentale. Pour ČEPS en tant que gestionnaire du réseau de transport d’électricité, il est essentiel de préparer le réseau aux nouvelles exigences liées à cette évolution. Je suis très heureux que, grâce à la coopération avec la BEI, notre société puisse poursuivre un vaste programme d’investissement qui renforcera encore la sécurité du réseau de transport en Tchéquie. »

En raison de l’emplacement central de son réseau sur le corridor de transport Europe Nord-Sud, ČEPS, par l’intermédiaire de ses interconnexions, assure une liaison essentielle entre les marchés régionaux de l’électricité. Il est essentiel de résorber les goulets d’étranglement des réseaux dans les pays voisins et de soutenir le développement des énergies renouvelables dans la région pour garantir une exploitation sûre et résiliente du réseau de transport tchèque et préserver la sécurité d’approvisionnement.

Informations générales

À propos de la Banque européenne d’investissement

La BEI coopère avec la Tchéquie depuis 1992 et y investit dans les infrastructures, les petites entreprises, l’environnement et l’innovation. Depuis le début de ses opérations dans le pays, elle a accordé 23,9 milliards d’EUR de financements à l’appui de 196 projets.

À propos de ČEPS

ČEPS, société par actions et unique gestionnaire du réseau de transport d’électricité de Tchéquie (lignes électriques de 400 kV et 220 kV), exerce ses activités sur la base d’une licence de transport d’électricité émise par l’Office de régulation de l’énergie conformément à la loi sur l’énergie.

Elle entretient, rénove et développe 44 postes électriques comptant 79 transformateurs, dont certains servent à transférer l’électricité du réseau de transport vers un réseau de distribution, 3 867 km de lignes électriques de 400 kV et 1 824 km de lignes électriques de 220 kV.

ČEPS est membre d’organisations internationales européennes reconnues dans le domaine. La société est chargée du maintien de l’équilibre entre l’offre et la demande d’électricité au sein du réseau électrique tchèque en temps réel (services réseau) et de l’organisation des échanges d’électricité transfrontaliers, y compris les transits.