La BEI accordera un prêt de 45,2 millions d’EUR à MERLIN pour accélérer la stratégie de développement durable de l’entreprise et accroître l’efficacité énergétique de ses bâtiments.

Le financement de la BEI, qui est aligné sur la taxinomie de l’UE, est le premier prêt vert octroyé à MERLIN.

L’opération soutient les objectifs de la stratégie Une vague de rénovations pour l’Europe, une initiative de la Commission européenne qui vise à doubler le taux de rénovation du parc immobilier au cours de la prochaine décennie.

La Banque européenne d’investissement (BEI) soutiendra MERLIN Properties SOCIMI grâce à un prêt vert de 45,2 millions d’EUR pour renforcer l’efficacité énergétique de son portefeuille immobilier.

Le développement durable est l’un des principaux objectifs de MERLIN et le prêt de la BEI vise à améliorer la performance énergétique de ses bâtiments en réduisant leurs émissions de CO 2 via la mise en œuvre de différentes mesures, dont le ravalement des façades, le renforcement de l’isolation des bâtiments, l’amélioration des systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation, ainsi que l’installation d’éclairages à LED et de panneaux photovoltaïques de pointe aux fins de l’autoconsommation. Les projets financés par MERLIN avec l’appui de la BEI devraient créer 460 emplois au cours de la période de mise en œuvre.

L’opération contribuera à l’atténuation des changements climatiques et s’inscrit dans la stratégie Une vague de rénovations pour l’Europe proposée par la Commission européenne, qui vise à doubler le taux de rénovations énergétiques d’ici à 2030 afin d’aider à réduire de 55 % les émissions de l’UE. Le programme d’investissement financé par cette opération concourt à la réalisation de l’objectif de la BEI en matière d’énergies durables, conformément aux critères de la Feuille de route du Groupe BEI dans son rôle de banque du climat. Les investissements sont également conformes aux objectifs des plans nationaux de l’Espagne et du Portugal en matière d’énergie et de climat.

La banque de l’UE soutient ce projet au moyen d’un prêt vert, un type de financement dont les caractéristiques sont pleinement conformes aux exigences de la Banque en matière d’action pour le climat et de durabilité environnementale.

En outre, on estime qu’environ un cinquième du projet d’investissement financé par la BEI sera réalisé dans des régions espagnoles relevant de l’objectif de convergence.

Ricardo Mourinho Félix, vice-président de la BEI : « Selon un rapport publié par le ministère des transports, de la mobilité et de l’aménagement urbain, les quelque trois millions de bâtiments qui composent le secteur de la construction non résidentielle en Espagne représentent 12,5 % de la consommation totale d’énergie nationale. Au cours de la dernière décennie, la consommation d’énergie dans ce type de bâtiments a augmenté de 10 %, contre une baisse de la consommation de 12 % dans le parc résidentiel. C’est pourquoi nous nous réjouissons d’aider MERLIN à réaliser son objectif d’améliorer considérablement l’efficacité énergétique de ses bâtiments non résidentiels en Espagne et au Portugal. En outre, le prêt de la BEI financera la reprise économique à la suite de la crise du COVID-19 et favorisera la lutte contre les changements climatiques. »

Miguel Ollero, directeur général de MERLIN Properties : « MERLIN Properties vise à réduire l’empreinte carbone de ses actifs grâce à diverses initiatives. Le soutien de la BEI donne un coup d’accélérateur à la réalisation de notre objectif. »

La banque européenne du climat

Récemment adoptée, la « Feuille de route du Groupe BEI dans son rôle de banque du climat » lui permettra de mettre en œuvre son programme ambitieux qui vise à soutenir des investissements à hauteur de 1 000 milliards d’EUR en faveur de l’action climatique et de la durabilité environnementale au cours de la décennie 2021-2030, ainsi qu’à consacrer plus de 50 % des prêts de la BEI à ces deux domaines prioritaires d’ici à 2025. En outre, dans le cadre de la Feuille de route, depuis le début de 2021, toutes les nouvelles opérations du Groupe BEI sont alignées sur les objectifs et les principes de l’accord de Paris.

En 2020, pour la cinquième année consécutive, le Groupe BEI a augmenté la part de son activité en Espagne destinée à promouvoir des projets contribuant à l’atténuation des changements climatiques et à l’adaptation à leurs effets. La part octroyée atteint 38 % (2,85 milliards d’EUR), une progression de 9 points de pourcentage par rapport à l’exercice précédent. L’Espagne occupe le troisième rang des pays de l’UE par le volume des financements mis à sa disposition en vue de la réalisation de cet objectif. Par ces financements, la BEI contribue à la mise en place de transports propres, à l’efficacité énergétique, aux énergies renouvelables et à la modernisation des réseaux électriques, parmi d’autres projets.

MERLIN Properties SOCIMI, S.A. (MC:MRL) est la plus grande société d’investissement immobilier cotée espagnole. Elle se spécialise dans l’acquisition et la gestion d’actifs immobiliers commerciaux dans la péninsule ibérique, en investissant principalement dans les bureaux, les centres commerciaux et les sites logistiques sur les segments « Core » et « Core Plus ». MERLIN Properties figure parmi les indices de référence IBEX 35, Euro STOXX 600, FTSE EPRA/NAREIT Global Real Estate Index, GPR Global Index, GPR-250 Index, MSCI Small Caps et Dow Jones Sustainability World Index.