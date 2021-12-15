La BEI, la BERD et l’UE financeront des travaux de rénovation énergétique dans des bâtiments publics en Moldavie, dont des hôpitaux, des écoles et des crèches.

L’amélioration de l’efficacité énergétique est essentielle à l’indépendance énergétique de la Moldavie, à une transition plus rapide vers une économie neutre en carbone et au succès général de l’action mondiale pour le climat.

Cette opération de l’Équipe Europe s’inscrit dans le cadre d’une initiative phare en Moldavie au titre du plan économique et d’investissement de l’Union européenne pour le Partenariat oriental.

La Banque européenne d’investissement (BEI), qui est la banque de l’Union européenne, la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) et l’Union européenne fourniront conjointement 75 millions d’EUR pour améliorer l’efficacité énergétique et réduire la consommation d’énergie des bâtiments publics en Moldavie. Il s’agit du premier projet d’efficacité énergétique d’envergure nationale mis en œuvre dans le pays.

Cette opération s’inscrit dans le cadre d’un effort plus large de l’Équipe Europe visant à soutenir la Moldavie, à accélérer sa croissance économique et sociale verte et durable, à parvenir à l’indépendance énergétique et à décarboner son économie. Elle soutient également l’action pour le climat à l’échelle mondiale en réduisant les émissions de gaz à effet de serre, un facteur majeur du réchauffement climatique.

Ce projet appuie l’amélioration de l’efficacité énergétique, l’une des cinq initiatives phares du plan économique et d’investissement de l’Union européenne pour le Partenariat oriental en Moldavie. Cette opération a été annoncée aujourd’hui à l’occasion du sommet du Partenariat oriental qui s’est tenu à Bruxelles.

Teresa Czerwińska, vice-présidente de la BEI chargée de la supervision des opérations en Moldavie : « La réussite de l’action climatique visant à sauver la planète des effets dévastateurs du réchauffement climatique dépendra en grande partie de notre capacité à rendre nos villes plus économes en énergie. Les villes consommant la majeure partie de l’énergie de la planète et générant la plupart des émissions de CO 2 , des projets comme celui-ci se révèlent extrêmement importants pour un avenir vert, sûr et durable pour la Moldavie, l’Europe et l’ensemble de la planète. Les avantages pour la société dans son ensemble comprennent la réduction de la pollution et l’amélioration de l’environnement sanitaire et professionnel dans les bâtiments. À la Banque européenne d’investissement, nous nous réjouissons de notre contribution et de notre partenariat en forte croissance avec la République de Moldavie. Nous nous tenons prêts à intensifier nos activités et à accélérer la croissance sociale et économique du pays. »

Mark Bowman, vice-président de la BERD chargé des politiques et des partenariats : « Des bâtiments plus verts et les économies d’énergie connexes aideront la Moldavie à réduire sa consommation globale et sa facture énergétique, ce qui est non moins important. L’utilisation efficace de l’énergie et des ressources ainsi que l’augmentation de la capacité de production d’énergie renouvelable constituent les principaux moyens de réduire la dépendance à l’égard des importations de sources d’énergie. »

Le projet devrait attirer l’expertise du secteur privé et inclure des dispositions en matière de performance énergétique et des spécifications techniques dans les contrats de construction. Ce sera une occasion formidable de créer des emplois à l’échelle locale et de stimuler le secteur de la construction en Moldavie.

Andrei Spînu, vice-Premier ministre et ministre des infrastructures et du développement régional : « La République de Moldavie, comme d’autres pays, a traversé une crise énergétique qui a motivé la mise en place d’une meilleure stratégie, mais elle s’est aussi servie de cette crise pour améliorer la sécurité et l’efficacité énergétiques. Ce soutien financier de partenaires européens est un grand pas vers le renforcement de l’indépendance, la compétitivité et la résilience dans le domaine de l’énergie. Nous nous réjouissons que l’Union européenne soit toujours à nos côtés dans le cadre de projets extraordinaires pour nos citoyens. Ces conventions de financement nous rapprochent des normes européennes au niveau le plus élevé. »

L’Équipe Europe apporte un soutien stratégique à long terme aux efforts déployés par la Moldavie en faveur d’une économie axée sur l’efficacité énergétique

La BEI et la BERD appuient l’efficacité énergétique des bâtiments publics moldaves en prêtant chacune 30 millions d’EUR, tandis que l’Union européenne complète cet investissement avec 15,2 millions d’EUR sous forme de subventions provenant de sa plateforme d’investissement pour le voisinage (PIV) et du Fonds fiduciaire d’assistance technique en faveur des pays du Partenariat oriental (FFATPO). Les subventions de l’UE financeront l’assistance technique à l’appui de la mise en œuvre des projets à hauteur de 2,8 millions d’EUR et augmenteront le nombre de rénovations énergétiques de bâtiments publics à l’aide de 12,4 millions d’EUR. Ces subventions seront gérées par la BEI.

Environ 60 % de la consommation finale d’énergie en Moldavie concerne le secteur du bâtiment. L’efficacité énergétique sera renforcée grâce à l’amélioration de l’isolation des bâtiments, à l’installation de systèmes d’éclairage, de chauffage, de refroidissement et de ventilation plus économes en énergie, ainsi qu’à l’intégration de sources d’énergie renouvelables et à l’introduction de pratiques efficaces de gestion de l’énergie.

Informations générales

À propos du plan économique et d’investissement de l’UE pour le Partenariat oriental

À propos de l’activité de la BEI en Moldavie

La BEI intervient en Moldavie depuis 2007. À ce jour, la BEI a investi près de 850 millions d’EUR dans 25 projets dans l’ensemble du pays, soutenant les priorités stratégiques de l’UE, y compris des projets dans les domaines des transports, de l’énergie, des PME, de l’agriculture, des infrastructures municipales (déchets solides, eau, eaux usées) et des services de l’économie moldave.

À propos de l’activité de la BERD en Moldavie

La BERD est un investisseur institutionnel de premier plan en Moldavie et, à ce jour, elle a investi plus de 1,4 milliard d’EUR dans le pays dans le cadre de 146 projets. Elle a également fourni des services de conseil à plus de 1 000 entreprises moldaves afin de les aider à améliorer leur performance et à se développer. Le développement durable est au centre des préoccupations de la BERD.