Ce financement vise à accélérer le développement commercial de sa première génération robotique, R-One™, et à financer le développement de sa prochaine génération robotique.

Une opération menée dans le cadre du fonds paneuropéen de garantie afin de soutenir les PME européennes innovantes en leur apportant des financements de long terme.

La Banque européenne d’investissement (BEI) et la Medtech française Robocath annoncent la signature d’un accord de financement d’un montant de 15 millions d’euros. Cette opération permet à l’entreprise de renforcer ses moyens financiers pour assurer son plan de développement conformément à ses objectifs, en particulier le développement de sa prochaine génération robotique.

Robocath a conçu et développé une solution d’assistance robotique en cardiologie interventionnelle, c’est-à-dire dans le traitement de la maladie coronarienne touchant les artères du cœur et pouvant conduire à un infarctus. Cette solution a obtenu le marquage CE en mars 2019 et est aujourd’hui commercialisée en Europe par Robocath. Baptisé R-One™, cette solution apporte des conditions de travail plus confortable pour l’opérateur et permet d’optimiser et de sécuriser l’angioplastie coronaire. Cette intervention consiste à revasculariser les artères irriguant le muscle cardiaque en y plaçant des implants appelés stents. Une opération de ce type est pratiquée toutes les 30 secondes dans le monde.

Les solutions technologiques développées par Robocath permettent de répliquer et d’augmenter le geste des médecins avec une précision millimétrique. Elles contribuent ainsi à améliorer et sécuriser les interventions. Le recours à la robotique vasculaire permet également d’éliminer les risques liés à l’exposition du personnel soignant aux rayons X, dont les effets néfastes sont aujourd’hui clairement démontrés (cancers, troubles musculosquelettiques, cataracte, etc.).

La prochaine génération disposera de fonctions supplémentaires permettant de couvrir la quasi-totalité des procédures réalisées en cardiologie interventionnelle et d’élargir le traitement par assistance robotique au système vasculaire périphérique et neurovasculaire (accidents vasculaires cérébraux).

Ce financement répond aux objectifs du fonds paneuropéen de garantie mis en place par l’Europe et géré par la Banque Européenne d’Investissement. Doté de 25 milliards d’euros par les Etats-membres de l’UE, il vise à faire face aux conséquences économiques de la pandémie de COVID-19 en apportant un financement de long terme à des PME dont les plans de développement ont pu être affectés par la crise sanitaire.

Lucien Goffart, directeur général de Robocath, déclare : « L’engagement de l’EIB à nos côtés démontre la pertinence de notre proposition de valeur et le potentiel de marché de nos solutions robotiques. Ce financement va nous permettre d’accélérer l’adoption clinique de notre robot de première génération sur le territoire européen et de renforcer le développement de la prochaine génération robotique. »

« Le soutien apporté par la BEI à Robocath s’inscrit pleinement dans la mission de la banque publique des Européens de favoriser par ses financements la mise au point d’innovations bénéficiant à l’ensemble du système de santé, estime Ambroise Fayolle, vice-président de la BEI. Alors que les maladies cardiovasculaires demeurent la première cause de décès dans le monde selon l’OMS, les technologies mises au point par Robocath dont la première génération est déjà utilisée avec succès répondent à un besoin médical bien réel en améliorant la prise en charge des patients et en renforçant l’efficacité opérationnelle et la sécurité du personnel soignant ».

Informations générales

A propos de la Banque européenne d’investissement (BEI)

Le financement de l’innovation compte parmi ses priorités. Elle y a consacré environ un quart de ses dix milliards d’euros de financements en France en 2020. Présente dans quelque 160 pays, la banque publique de l’UE est le premier bailleur de fonds multilatéral au monde pour les projets relatifs au climat. Le Groupe BEI a récemment adopté à la fin de 2020 une feuille de route très ambitieuse en matière d’action en faveur du climat. Elle comprend un engagement à soutenir 1 000 milliards d'EUR d'investissements en faveur de l'action climatique et de la viabilité environnementale d'ici à 2030 et également à consacrer plus de 50 % de ses financements à ces deux priorités d'ici à 2025.

A propos de Robocath

Fondée en 2009 par le docteur Philippe Bencteux, Robocath conçoit, développe et commercialise des solutions d’assistance robotique dédiées au traitement des maladies cardiovasculaires. Acteur de la transformation robotique du secteur médical, ces développements visent à augmenter le geste réalisé grâce à des technologies précises et complémentaires des méthodes interventionnelles actuelles. Basée à Rouen, Robocath compte plus d’une soixantaine de collaborateurs et est soutenue financièrement par des fonds d’investissement internationaux (Silk Road Fund, TUS-Holdings, CS Group) nationaux (Anaxago, Go Capital, NCI, Normandie Participations, M Capital, Supernova Invest) des banques (Caisse d’Epargne, BNP Paribas, Crédit Agricole), Bpifrance et un acteur industriel majeur du secteur (Microport).