© IPES

Financement-cadre de 126 millions d’EUR pour la construction de 280 nouveaux logements intermédiaires et à basse consommation d’énergie et l’amélioration de l’efficacité énergétique de 6 450 logements existants, dont bénéficieront 6 730 personnes

Première opération directe de la BEI en faveur d’un organisme de gestion du logement social en Italie

La Banque européenne d’investissement (BEI) soutient la Province autonome de Bolzano et ses citoyens au moyen d’un financement-cadre de 126 millions d’EUR. La BEI financera l’IPES (Istituto per l’Edilizia Sociale), l’organisme qui gère les logements subventionnés de la Province, afin de mettre en place une série d’initiatives visant à faire face à la demande croissante de logements intermédiaires pour les groupes sociaux les plus vulnérables, comprenant notamment la construction et la restructuration de logements dont profiteront plus de 6 730 personnes. En outre, l’opération contribuera à améliorer encore les niveaux d’emploi dans la Province en soutenant environ 1 600 postes au cours de la phase de mise en œuvre.

Le projet prévoit la construction de 280 nouveaux logements sociaux et la rénovation énergétique de 6 450 logements sur la période 2021-2025. Il améliorera les conditions de logement en termes d’isolation thermique, d’éclairage et de chauffage, en utilisant des solutions reposant sur les énergies renouvelables telles que le photovoltaïque et le biogaz. Les investissements mis en œuvre permettront de réaliser des économies d’énergie de 53 % par rapport à la consommation d’immeubles résidentiels existants. L’installation de bornes de recharge pour véhicules électriques est également envisagée ; elle facilitera la transition vers une mobilité durable, qui fait partie intégrante du pacte vert pour l’Europe.

Entre 2000 et 2019, la demande de logements subventionnés dans la Province a augmenté de 42 %, situation encore aggravée par la pandémie. Dans ce contexte, la BEI entend soutenir la reprise économique de la Province autonome de Bolzano, qui est fermement déterminée à renforcer les structures et les services touchés par la crise sanitaire.

Le soutien de la banque de l’UE contribuera à la revitalisation des zones urbaines de la Province, en soutenant les catégories les moins aisées de la population, y compris les personnes âgées, les étudiants, les personnes handicapées, les familles à faible revenu et les personnes touchées économiquement par la pandémie.

Le projet contribuera à la réalisation de multiples objectifs de durabilité et de développement, en commençant par l’action en faveur du climat à travers la construction et la rénovation de bâtiments durables et résilients aux changements climatiques. La réduction de la pauvreté est également un objectif clé qui peut être atteint en fournissant des logements adaptés aux besoins des moins aisés et en facilitant leur intégration dans le tissu social de la ville.

Il s’agit là de la première opération directe menée en Italie par la BEI en faveur d’un organisme public qui gère le logement social. Elle est le fruit d’un accord-cadre signé en février 2020 entre la Province autonome de Bolzano et la BEI afin de contribuer au développement économique, d’appuyer les initiatives visant à soutenir la Province et d’accroître la valeur du parc immobilier.

Gelsomina Vigliotti, vice-présidente de la BEI, a commenté l’opération en ces termes : « La collaboration de la BEI avec la Province autonome de Bolzano représente un investissement important visant à améliorer la qualité de vie de plus de 6 000 personnes grâce à la construction et à la restructuration de logements à haute efficacité énergétique pour les groupes sociaux les plus fragiles. Outre la poursuite des objectifs de durabilité environnementale, le projet accroît l’offre de logements, favorise la revitalisation urbaine et soutient la sortie de la crise économique causée par la pandémie. »

Francesca Tosolini, présidente de l’IPES, s’est déclarée très satisfaite : « C’est là une grande réussite pour l’IPES, la Province et la BEI, et une marque de reconnaissance des activités de soutien d’Euregio+. Le financement sera intégralement consacré à la revalorisation du parc immobilier, ce qui augmentera la valeur du patrimoine immobilier de l’Institut lui-même. La rénovation des bâtiments est, aujourd’hui plus que jamais, d’une importance fondamentale, car des conditions décentes et des structures durables sont essentielles pour un logement de qualité. Grâce à la collaboration et à l’engagement de tous les acteurs concernés et au soutien de la Province autonome de Bolzano, nous sommes fiers et heureux d’avoir atteint cet objectif important, qui représente un tournant dans le financement du logement social. »

La Banque européenne d’investissement (BEI) finance des projets dans quatre domaines prioritaires : infrastructures, innovation, climat et environnement, et petites et moyennes entreprises (PME). Entre 2019 et 2020, le Groupe BEI a fourni 23 milliards d’EUR de financements à l’appui de projets en Italie.