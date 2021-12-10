La BEI signe un accord de prêt de 70 millions d’EUR avec Oasen, dans le prolongement de son financement de 2017 destiné à soutenir les programmes d’investissement à long terme de l’entreprise.

Ce financement appuiera le programme d’investissement 2022-2026 d’Oasen, lequel vise à renforcer la sécurité de l’approvisionnement et à améliorer la qualité de l’eau potable sur fond de changements climatiques.

Les travaux envisagés comprennent la rénovation des stations d’épuration des eaux existantes et l’augmentation de leur capacité, ainsi que la modernisation et l’extension des réseaux de captage et de distribution d’eau.

La Banque européenne d’investissement (BEI) et le fournisseur néerlandais d’eau potable Oasen ont signé un accord de prêt de 70 millions d’EUR destiné à financer le programme d’investissement de l’entreprise sur la période 2022-2026. Le programme d’Oasen vise à moderniser les infrastructures d’approvisionnement et de traitement de l’eau potable dans la zone qu’elle dessert, et cette signature concerne environ 790 000 habitants de 21 municipalités aux Pays-Bas.

« Pour réagir de façon rapide et adéquate aux évolutions d’un monde en mutation, nous devons, en tant que fournisseur d’eau potable, rester souples et prêts à intervenir », a déclaré Walter van der Meer, PDG d’Oasen. « Des innovations et des investissements supplémentaires sont nécessaires pour continuer à maintenir l’accès à notre eau potable, et à préserver son excellente qualité. C’est pourquoi, en tant que fournisseur d’eau potable, nous nous engageons à mettre en place une technologie fiable et durable engendrant une utilisation plus circulaire de l’eau. Grâce au soutien de la Banque européenne d’investissement, nous pouvons continuer à instaurer l’approvisionnement en eau potable de demain pour nos clients. »

Grâce aux fonds de la BEI, Oasen financera la rénovation et la modernisation de stations d’épuration des eaux, de réservoirs et de stations de pompage, ainsi que des réseaux de distribution de l’entreprise. Ces investissements permettront à Oasen de poursuivre la fourniture d’une eau potable de bonne qualité dans sa zone de desserte, tout en s’adaptant aux effets escomptés des changements climatiques (augmentation de la salinité) qui sont déjà visibles.

Kris Peeters, vice-président de la BEI, a ajouté : « La plupart des gens ne se rendent pas compte du luxe que représente la possibilité d’avoir une telle eau potable de grande qualité qui sort chaque jour de leurs robinets. Oasen doit investir en permanence pour garantir la sécurité de l’approvisionnement ainsi que la qualité de son eau potable, qui risquent toutes deux d’être menacées par les changements climatiques. La Banque est heureuse d’être de nouveau le partenaire financier d’Oasen, stable et fiable, veillant à ce que cette entreprise puisse financer ses dépenses de manière adaptée et abordable. »

Informations générales

La BEI a pour actionnaires directs les États membres de l’UE – les Pays-Bas détiennent 5,2 % de son capital – et, avec 27 États souverains qui la soutiennent, elle est en mesure d’emprunter des fonds à des taux très favorables sur le marché des capitaux. Dès lors, elle peut accorder des financements à long terme assortis de conditions favorables à l’appui d’investissements de qualité qui contribuent aux grands objectifs de l’Union. En 2020, la BEI a prêté près de 2,2 milliards d’EUR en faveur de projets aux Pays-Bas.

Oasen Drinkwater N.V. est l’entreprise régionale d’approvisionnement en eau d’une partie de la province de Hollande-Méridionale et de la partie occidentale de la province d’Utrecht. Elle veille à ce que ses 790 000 clients soient approvisionnés chaque jour en une eau potable de qualité irréprochable. La santé publique est l’une de ses principales priorités. En savoir plus sur les projets d’Oasen.