Cinq établissements financiers lituaniens participent à des opérations de garantie avec le Fonds européen d’investissement au titre du Fonds de garantie européen (EGF) pour financer des PME en Lituanie.

Les garanties de l’EGF, soutenues par l’État lituanien, permettront de dégager jusqu’à 364 millions d’EUR de nouveaux financements en faveur des PME confrontées à la pandémie de COVID-19.

Les fonds, disponibles à partir d’aujourd’hui, seront acheminés aux entreprises lituaniennes dans le cadre d’accords signés avec Faktoro, Finora Kreditas, Orion Leasing, PayRay Bank et SEB Bankas.

Le Fonds de garantie européen fait partie du plan de relance de 540 milliards d’EUR que l’UE a mis en place pour soutenir les entreprises et les travailleurs face à la pandémie de coronavirus.

Le ministère lituanien des finances et le Fonds européen d’investissement (FEI) ont annoncé un nouvel appui important en faveur des PME lituaniennes dans le cadre du Fonds de garantie paneuropéen (EGF). Les accords de garantie conclus avec cinq intermédiaires financiers lituaniens permettront de dégager jusqu’à 364 millions d’EUR supplémentaires de nouveaux financements pour les entreprises confrontées aux conséquences économiques de la pandémie de COVID-19. Grâce à des garanties plafonnées et non plafonnées avec Faktoro, Finora Kreditas, PayRay Bank, Orion Leasing et SEB Bankas, les PME lituaniennes pourront solliciter des prêts assortis de nouvelles conditions, plus avantageuses.

Mindaugas Liutvinskas, vice-ministre lituanien des finances, s’est exprimé en ces termes : « La Lituanie apprécie les efforts que le Groupe BEI déploie pour aider les pays à faire face aux effets négatifs de la pandémie de COVID-19, pour l’économie dans son ensemble et en particulier pour les entreprises. Nous considérons que l’EGF complète les mesures que nos pouvoirs publics ont proposées au secteur privé pour surmonter la crise. Je suis convaincu que les fonds qui seront mis à disposition des entreprises lituaniennes, en particulier des petites et moyennes entreprises, grâce aux garanties du FEI contribueront largement au développement durable du secteur privé et de l’économie au sens large. »

Le Fonds de garantie européen (EGF) a été créé par le Groupe Banque européenne d’investissement (BEI et FEI) et les États membres de l’UE en réponse à la pandémie de COVID-19. Il vise à améliorer l’accès au crédit pour les entreprises face aux effets économiques des confinements et des restrictions visant à contenir la pandémie de COVID-19.

Thomas Östros, vice-président du Groupe Banque européenne d’investissement : « La Lituanie n’a pas été épargnée par les effets sociétaux et économiques de la pandémie de COVID-19. Nous sommes heureux que le ministère des finances ait appuyé notre proposition d’un Fonds de garantie paneuropéen qui soutient les entreprises européennes sur l’ensemble du continent. La signature de ce jour vient confirmer cette décision et permet de veiller à ce que, grâce au FEI, les entreprises lituaniennes aient accès aux financements nécessaires pour sortir de la crise. »

« L’EGF a été mis en place en tant que mesure d’urgence pour aider les entreprises frappées par la pandémie. Il permet aux banques de prêter non seulement aux entreprises touchées, mais aussi aux entreprises jeunes ou en croissance, et de les aider ainsi à trouver un moyen de sortir de la crise. Le soutien apporté par la Lituanie pour faire de l’EGF une réalité, ainsi que son enthousiasme à faire en sorte que ces fonds soient acheminés vers les entreprises qui en ont besoin, ont été très précieux », a ajouté Alain Godard, directeur général du Fonds européen d’investissement.

Davantage de financements et de meilleures conditions

Selon les modalités des garanties, chaque prêt admissible inclus dans les portefeuilles sera garanti à 70 % du montant du prêt. Cette garantie augmente considérablement la probabilité d’une décision d’octroi de prêt positive et réduit le risque pour les banques, car en cas de défaillance, celles-ci seront en mesure de récupérer 70 % de la perte potentielle grâce à l’EGF. Les intermédiaires financiers géreront et administreront de manière indépendante le portefeuille de prêts, et la décision définitive d’accorder un financement leur incombera.

Le portefeuille total de nouveaux financements disponibles garantis par le FEI s’élèvera à 364 millions d’EUR au maximum. Les montants des prêts individuels disponibles varient d’un intermédiaire à l’autre et peuvent aller de 10 000 EUR à 6 millions d’EUR, selon la banque que les PME choisiront. Pour les financements bénéficiant du soutien de l’EGF, les conditions de crédit sont plus favorables que pour les emprunts sans garantie. Les prêts peuvent être utilisés pour des projets d’investissement, pour la construction ou l’acquisition d’actifs et pour financer le chiffre d’affaires des entreprises.

Faktoro affectera jusqu’à 24 millions d’EUR à des entreprises locales. « Faktoro se réjouit de renforcer sa coopération avec le FEI par ce nouvel accord de garantie. Les PME des États baltes jouent un rôle crucial dans la santé et le développement de nos économies. Nos clients en Lituanie, en Lettonie et en Estonie ont renouvelé leurs plans d’investissement et sont prêts à croître. Avec cet accord, les financements sont non seulement moins onéreux pour les bénéficiaires finals, mais aussi plus accessibles. Je pense que tout le monde y trouve son compte : les entreprises, les pouvoirs publics, l’Union européenne et, en fin de compte, la population européenne, étant donné que les financements supplémentaires augmentent souvent la productivité », conclut Algirdas Gutauskas, président-directeur général de Faktoro.

« Grâce à cet accord, nous espérons pouvoir améliorer considérablement notre offre de prêts à nos clients. Ils bénéficieront de la réduction du coût des emprunts et d’un assouplissement des exigences pour la mise en gage d’actifs », a expliqué Aurelijus Šveikauskas, PDG de Finora kreditas UAB, qui contribuera à mettre à disposition des PME lituaniennes jusqu’à 30 millions d’EUR. « Finora kreditas estime que la demande de prêts pratiques et flexibles pour les PME continue d’augmenter avec la croissance de l’économie lituanienne. Les prêts aux PME sont notre priorité depuis le début et notre portefeuille de prêts a été multiplié par six en 2021. Grâce à la garantie du FEI, nous pouvons soutenir des centaines de nouveaux clients au moyen de financements garantis et non garantis. Finora kreditas dessert des clients de divers segments qui souhaitent solliciter un financement. »

Orion a signé avec le FEI un accord portant sur un portefeuille garanti pouvant atteindre 30 millions d’EUR. « Nous sommes ravis que la garantie du FEI soit disponible non seulement pour les banques, mais aussi pour les sociétés de financement d’actifs spécialisées comme la nôtre. Souvent, les entreprises qui envisagent d’investir dans le progrès technologique, l’innovation et la conversion écologique, ou encore la mise à jour de leur équipement, privilégient les produits de crédit-bail. Chez Orion Leasing, nous sommes déterminés à rendre le progrès technologique plus simple d’un point de vue pratique pour les petites et moyennes entreprises en Lituanie », explique Laimonas Belickas, fondateur et PDG d’Orion Leasing.

« Il est essentiel d’accroître la compétitivité et l’efficacité pour les PME qui font face aux effets négatifs de la pandémie et cela nécessite des financements souples. Il s’agit du deuxième accord de garantie que PayRay conclut avec le FEI au titre de l’EGF. Les résultats obtenus la première fois prouvent qu’un tel accord est important. Depuis le printemps, nous avons déjà financé 80 % du portefeuille garanti affecté, ce qui représente 40,4 millions d’EUR. L’accord d’aujourd’hui ouvre de nouvelles possibilités aux PME puisque le portefeuille est porté à 280 millions d’EUR et que le périmètre des instruments de financement a été étendu aux prêts, à l’affacturage et au crédit-bail. Nous avons récemment ajouté le crédit-bail à notre portefeuille de produits et sommes donc prêts à répondre à tous les besoins de financement », a affirmé Paulius Jokšas, membre du conseil d’administration de PayRay Bank UAB. Dotée d’un portefeuille total maximal de 280 millions d’EUR, dont une part déjà signée en avril dernier, PayRay devrait pouvoir soutenir des centaines de PME.

Enfin, SEB Bankas devrait mettre jusqu’à 50 millions d’EUR à la disposition des entreprises locales dans le cadre du nouvel accord de garantie avec le FEI. « SEB jouit d’une position bien établie pour les entrepreneurs et les propriétaires d’entreprises et elle s’est constitué une solide clientèle qui repose sur des partenariats à long terme. L’accord avec le FEI garantira un financement plus efficace des petites et moyennes entreprises, soutiendra une reprise économique plus rapide et durable pour la Lituanie pendant la pandémie de COVID-19 et nous aidera à mieux répondre à l’intérêt croissant que suscite la finance durable parmi les PME grâce à une offre plus attrayante. Nous pensons que les ressources combinées de SEB et du FEI offriront de nouvelles possibilités de financement pour davantage de petites et moyennes entreprises en contribuant à l’élaboration de leurs projets et en soutenant des solutions innovantes pour leurs activités. L’accent sera clairement mis sur la durabilité, notamment la réduction de leur empreinte CO 2 », conclut Eglė Dovbyšienė, responsable de la banque de détail de SEB en Lituanie.

Informations générales

En 2020, la BEI a renforcé son soutien à la Lituanie en signant des accords de financement pour environ 1 milliard d’EUR à l’appui de projets en Lituanie, principalement en faveur des PME confrontées à la pandémie de COVID-19, ainsi que du secteur de l’énergie du pays.

Le Fonds de garantie européen (EGF) a été créé par le Groupe BEI sur la base des contributions de la Lituanie et d’autres États membres de l’UE dans le but de protéger les entreprises touchées par la pandémie de COVID-19. S’appuyant sur près de 25 milliards d’EUR de garanties, l’EGF permet à la BEI et au FEI de fournir rapidement des prêts, des garanties, des fonds propres et d’autres instruments financiers, de même que d’intervenir dans des titrisations, afin de soutenir essentiellement des petites et moyennes entreprises. L’EGF s’inscrit dans le cadre du programme de relance de l’Union européenne qui vise à mettre à disposition 540 milliards d’EUR au total pour stimuler les secteurs de l’économie européenne les plus durement touchés.